Esta es la razón por la que el actor que daba vida a Dewey en ‘Malcolm’ no regresa en la nueva serie: “No actúo desde los 9 años...”

(Disney+)

La secuela de Malcolm in the Middle ya es una realidad y promete reunir a casi todo su reparto original, con una excepción importante: Erik Per Sullivan, inolvidable por su interpretación de Dewey, no estará presente en la producción que prepara Disney+. Esta ausencia resulta significativa, ya que convierte a Sullivan en el único miembro principal que no retomará su papel en el esperado revival.

La decisión fue confirmada por Bryan Cranston, quien interpretó a Hal, el padre de la familia, en la exitosa comedia de los años 2000. Durante una reciente entrevista en el pódcast Fly on the Wall, Cranston explicó que contactó directamente a Sullivan para invitarlo a sumarse al nuevo proyecto. El actor relató cómo la conversación resultó amigable, aunque contundente respecto a la postura de Sullivan. “Le dije: ‘¡Tenemos el show! Va a regresar’. Y él respondió: ‘¡Eso es fantástico!’. Entonces le comenté: ‘Sí, estamos deseando tenerte de vuelta’. Y él contestó: ‘Oh, no, no quiero hacerlo. Pero es fantástico que lo hagáis’”.

Según detalló Cranston, Erik Per Sullivan se encuentra actualmente completamente alejado del mundo de la actuación y centrado en su formación universitaria. Gran parte de su energía está puesta en sus estudios en Harvard, donde incluso estaría realizando una maestría. “De hecho, va a ir a Harvard. Es muy, muy inteligente, y creo que ahora mismo está haciendo un máster en Harvard. Me dijo: ‘Oh, Dios, no, no he actuado desde que tenía nueve años o algo así. Así que no me interesa’”. Ante la negativa del actor, la producción de la secuela decidió reemplazar el personaje de Dewey. El nuevo encargado de dar vida al icónico hermano menor de la familia será Caleb Ellsworth-Clark.

(Disney)

Las vueltas de la vida

Malcolm in the Middle debutó en la cadena Fox y fue protagonizada por Frankie Muniz, que dio vida al carismático y superdotado Malcolm. Bryan Cranston recordó en la entrevista el paso del tiempo desde aquellos primeros episodios. “Es increíble cómo estos chicos —que eran mis hijos en la serie— ahora tienen aproximadamente la misma edad que yo tenía cuando empezamos. Ya tienen hijos propios”, reflexionó el actor, destacando el impacto generacional de la producción. Frankie Muniz, por su parte, también atravesó un cambio de rumbo en su vida profesional. Actualmente, participa como piloto en la NASCAR Craftsman Truck Series, lo que obligó a los productores de la secuela a adaptar el rodaje a su agenda de carreras.

El regreso de Malcolm in the Middle supone un reencuentro esperado por los fanáticos, pero también introduce cambios inevitables. La elección de un nuevo actor para Dewey plantea dudas y curiosidad sobre la química y el tono que caracterizarán esta nueva etapa. La ausencia de Sullivan, quien optó por priorizar su desarrollo personal y académico, marca el contraste respecto al resto del elenco, que decidió retomar sus antiguos personajes y embarcarse en el desafío de recuperar el espíritu que hizo de la serie un clásico de la televisión. Algunos lamentan su ausencia, mientras que otros celebran la oportunidad de ver a los personajes emblemáticos en una secuela producida por Disney+, que promete mantener la esencia del formato original.