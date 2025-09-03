Entretenimiento

La razón por la que Denzel Washington aseguró que la gente ha pronunciado mal su nombre durante más de 40 años

El actor sorprendió a los fans al detallar la historia detrás de su nombre.

Virginia García

Por Virginia García

Denzel Washington aseguró que
Denzel Washington aseguró que su nombre no se pronuncia como todos creen.

Denzel Washington es uno de los actores más respetados y admirados de Hollywood. Sin embargo, a sus 70 años, el ganador del Oscar sorprendió al público al revelar que, durante toda su vida profesional, el mundo ha estado pronunciando mal su primer nombre.

La confesión ocurrió durante su visita al programa Jimmy Kimmel Live, donde el artista explicó cómo una decisión familiar en su infancia marcó la diferencia en la manera en que la gente lo llama.

El protagonista de Training Day relató que la confusión comenzó porque comparte nombre con su padre, Denzel Hayes Washington Sr. así que su identidad sonora fue alterada desde niño para evitar malos entendidos en casa.

“Soy Denzel Jr. Mi padre es Denzel Hayes Washington Senior. Mi madre nos llamaba y los dos aparecíamos. Entonces dijo: ‘A partir de ahora, tú eres Denzel’. Así se empezó a pronunciar de esa manera”, contó entre risas.

Denzel Washington aseveró que su
Denzel Washington aseveró que su madre cambió la pronunciación de su nombre para no confundirlo con su padre.

Lo curioso es que el nombre original de Washington no se pronuncia “Den-zelle”, como se ha popularizado durante décadas, sino “Den-zull”. El matiz puede parecer mínimo, pero para el actor marca una diferencia fundamental.

“Este es el modo en que sé que los jugadores de la NFL llamados Denzel se nombraron a sí mismos por mí, porque mi nombre no se pronuncia Denzel”, aseguró

Cabe destacar que no es la primera vez que el actor comparte esta anécdota. En 2013, durante una visita al programa de Graham Norton en el Reino Unido, Washington explicó que la adaptación se originó en la dinámica familiar.

Más allá de esta revelación, Denzel Washington ha estado en el centro de conversaciones mediáticas por razones muy distintas. Meses atrás, un clip de 1988 volvió a circular en redes sociales, en el que se le veía interpretar a un paracaidista británico en el filme For Queen and Country.

Denzel Washington fue criticado por
Denzel Washington fue criticado por su acento británico en la cinta "For Queen and Country".

En la escena, su intento de acento británico fue duramente criticado y calificado como uno de los más desafortunados en la historia del cine. El propio actor no rehuyó del tema y lo reconoció con humor.

Fui terrible en eso. Ese acento fue espantoso”, admitió en una entrevista de 2014 mientras promocionaba otra película.

Washington explicó entonces que esa experiencia lo llevó a tomar decisiones diferentes en proyectos posteriores. Incluso, durante la promoción de Gladiator II, donde interpretó a un emperador romano, prefirió mantener su acento natural estadounidense para no repetir aquel error.

Esa es la razón por la que no usé un acento en esta película”, dijo con una sonrisa.

Para "Gladiator II", Denzel Washington
Para "Gladiator II", Denzel Washington prefirió no hacer ningún tipo de acento.

Lejos de que estos episodios empañen su carrera, el actor sigue siendo considerado una leyenda viva de Hollywood. Sin embargo, él mismo se distancia de esa etiqueta.

“¿Cuál es la definición de un actor de Hollywood? Yo vengo de Mt. Vernon, así que soy un actor de Mt. Vernon”, expresó en una entrevista para CBS Sunday Morning, aludiendo a su ciudad natal en Nueva York.

Fiel a su formación, el veterano intérprete insiste en que su verdadera esencia está en el teatro.

Denzel Washington admitió que su
Denzel Washington admitió que su verdadera escencia está en el teatro.

Soy un actor de teatro que hace cine; no al revés. Aprendí a actuar en las tablas, no en películas. El cine es un medio del director, pero el teatro es del actor. El telón se levanta y nadie puede ayudarte”, reflexionó.

Su carrera, marcada por papeles icónicos tanto en el escenario como en la gran pantalla, ha dejado huella en generaciones de intérpretes.

