Entretenimiento

Esta es fue la reacción de Victoria Beckham luego de que su hija menor fuera a casa de Brooklyn en medio de la disputa familiar

La adolescente acudió a la residencia de su hermano en Los Ángeles, pero no logró encontrarse con él

Guardar
Google icon
Victoria Beckham, Brooklyn Beckham
Victoria Beckham está afectada por la tensión familiar tras la visita de Harper a Brooklyn (AP/Vianney Le Caer)

Victoria Beckham se encuentra afectada por la situación familiar que involucra a su hijo Brooklyn Beckham, en medio de un distanciamiento que ha generado episodios recientes dentro del entorno de los Beckham, según fuentes cercanas citadas por medios internacionales.

Page Six informó que de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación, la diseñadora británica ha visto cómo el contexto familiar ha tenido un impacto en sus hijos. “La situación ha afectado a toda la familia, y Victoria está destrozada por sus hijos”, señaló la fuente.

PUBLICIDAD

El episodio más reciente ocurrió cuando Harper Beckham, de 14 años, intentó visitar a su hermano mayor en Los Ángeles, donde Brooklyn reside junto a su esposa Nicola Peltz.

Según la información disponible, la adolescente acudió a la vivienda después de haber asistido a un evento relacionado con su padre, David Beckham.

Harper Beckham fue a la casa de Brooklyn luego de que David Beckham recibiera su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. REUTERS/Mario Anzuoni
Harper Beckham fue a la casa de Brooklyn luego de que David Beckham recibiera su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. REUTERS/Mario Anzuoni

Las imágenes difundidas muestran a Harper llegando a la propiedad en Beverly Hills, donde permaneció por un breve periodo antes de retirarse sin haber coincidido con Brooklyn. Fuentes cercanas indicaron que el músico y su esposa no se encontraban en el lugar en ese momento.

PUBLICIDAD

Victoria y David sabían que Harper iba a ir a casa de Brooklyn. Los niños han tenido niñeras y seguridad toda su vida y han viajado solos muchas veces, así que no había nada inusual en que ella fuera allí [sin sus padres]”, dijo el informante.

Posteriormente, Brooklyn Beckham publicó en redes sociales que se encontraba en Nueva York durante el momento de la visita, lo que coincidió con la ausencia en su residencia de Los Ángeles.

La situación generó diversas interpretaciones. Una persona cercana a la pareja afirmó que la visita de Harper fue organizada con antelación. “El hecho de que hubiera fotógrafos presentes cuando se entregó la carta en mano lo dice todo: todo estaba preparado para las cámaras”, expresó.

Brooklyn Beckham - Nicola Peltz Beckham
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz pensaron que la visita de Harper fue orquestada por Victoria Beckham. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Otra fuente, en cambio, negó que hubiera existido una planificación previa y sostuvo que no hubo intención de mediación externa en el episodio.

“David y Victoria jamás se interpondrían intencionadamente entre sus hijos y las personas que aman. Eso se puede ver en las relaciones que tienen con las novias de sus otros hijos ”. expresó la fuente.

Y añadió: “Por eso esto ha sido tan increíblemente doloroso y confuso para ellos. Sinceramente, no saben dónde se torcieron las cosas ni cómo la relación llegó a este punto”.

El episodio de Harper se produjo poco antes de la participación de Brooklyn Beckham en una campaña publicitaria para la plataforma de entregas DoorDash, vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, difundida en redes sociales.

Brooklyn Beckham fue parte de una campaña publicitaria para una plataforma de entregas a domicilio.
Brooklyn Beckham fue parte de una campaña publicitaria para una plataforma de entregas a domicilio.

En el video, compartido a través de sus redes sociales, el creador de la marca de salsas Cloud23 hizo una referencia indirecta a las tensiones que mantiene con sus padres, David y Victoria Beckham, y con otros integrantes de su entorno familiar.

La pieza promocional, publicada en Instagram, muestra a Brooklyn sentado en el sofá de su casa mientras sostiene un control remoto. En el video comenta que está viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde su hogar y añade, entre risas, que existe una explicación detrás de esa situación.

“Probablemente se estén preguntando por qué estoy viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde casa. Es una larga historia”, señala en el anuncio.

Mientras habla, arroja unos boletos para el torneo sobre una mesa de centro. Segundos después, una leyenda aparece en pantalla con el mensaje: “Es complicado. Más información pronto”. La publicación fue acompañada por la frase “Larga historia” como descripción del video.

Brooklyn Beckham realizó un comentario que parecía una indirecta a sus padres.
Brooklyn Beckham realizó un comentario que parecía una indirecta a sus padres.

La campaña generó reacciones entre los seguidores de Brooklyn Beckham, quienes interpretaron la referencia como una alusión al distanciamiento que mantiene con su familia desde hace varios años.

Temas Relacionados

Victoria BeckhamBrooklyn Beckhamentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así fue como Ryan Reynolds se convirtió en propietario de un equipo de fútbol

La operación, cerrada en 2021, incluyó una inversión inicial de más de 2.5 millones de dólares

Así fue como Ryan Reynolds se convirtió en propietario de un equipo de fútbol

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a los sets de cine en Hollywood

El exfutbolista brasileño participó en varias producciones cinematográficas, siendo “Escape to Victory” la más destacada de su carrera en la pantalla grande

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a los sets de cine en Hollywood

“Sabía que quería hacer algo icónico, pero no tenía idea de si funcionaría”, afirmó Curry Barker sobre Obsesión

En el pódcast Happy Sad Confused, el realizador repasó el salto de los cortos digitales al cine y su obra más reciente. También defendió un terror apoyado en relatos reconocibles, pensado para una vivencia repetible y compartible

“Sabía que quería hacer algo icónico, pero no tenía idea de si funcionaría”, afirmó Curry Barker sobre Obsesión

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Tras el éxito de la película animada de Studio Ghibli, tres productoras se unen para adaptar la novela de Eiko Kadono en una nueva serie televisiva

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

La actriz ganadora del Óscar formará parte de un programa académico que reúne a grandes nombres del teatro y el cine

Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: el campeón del mundo gana con dos goles de Messi

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: el campeón del mundo gana con dos goles de Messi

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Las lágrimas de Messi tras marcar el primer gol de la selección argentina en el Mundial a días de cumplir 39 años

Las 20 fotos del debut de la selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026

La secuencia del golazo de Messi para Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial 2026 y los récords que rompió

TELESHOW

Nazarena Vélez explicó por qué evitó cruzarse con Flor de la V: “Le cree a todas las mujeres menos a mi hija”

Nazarena Vélez explicó por qué evitó cruzarse con Flor de la V: “Le cree a todas las mujeres menos a mi hija”

Ángela Torres palpitó su debut como jurado en Popstars: “No lo puedo creer”

Wanda Nara calentó con fotos sexies la previa del debut de Argentina en el Mundial

Nicole Neumann reaccionó tras el supuesto coqueteo entre Manu Urcera y Juana Viale: “Modo delirio”

Marta Fort mostró su look para ver el debut de Argentina en Kansas: “Todo por la Scaloneta”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador vuelve a liderar torneo de tiro militar en Estados Unidos

El Salvador vuelve a liderar torneo de tiro militar en Estados Unidos

Presidenta de la Asamblea Legislativa y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica refuerzan coordinación institucional en temas clave para el país

Nicaragua: El régimen de Ortega y Murillo crea comités para vender bienes confiscados a opositores

El técnico de Panamá advierte que el Mundial 2026 no ofrece partidos fáciles

Doble pantalla, creatividad sin límites: descubre como la nueva ASUS Zenbook DUO cambia el multitasking