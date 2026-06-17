Esta es fue la reacción de Victoria Beckham luego de que su hija menor fuera a casa de Brooklyn en medio de la disputa familiar

Victoria Beckham está afectada por la tensión familiar tras la visita de Harper a Brooklyn (AP/Vianney Le Caer)

Victoria Beckham se encuentra afectada por la situación familiar que involucra a su hijo Brooklyn Beckham, en medio de un distanciamiento que ha generado episodios recientes dentro del entorno de los Beckham, según fuentes cercanas citadas por medios internacionales.

Page Six informó que de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación, la diseñadora británica ha visto cómo el contexto familiar ha tenido un impacto en sus hijos. “La situación ha afectado a toda la familia, y Victoria está destrozada por sus hijos”, señaló la fuente.

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El episodio más reciente ocurrió cuando Harper Beckham, de 14 años, intentó visitar a su hermano mayor en Los Ángeles, donde Brooklyn reside junto a su esposa Nicola Peltz.

Según la información disponible, la adolescente acudió a la vivienda después de haber asistido a un evento relacionado con su padre, David Beckham.

Harper Beckham fue a la casa de Brooklyn luego de que David Beckham recibiera su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. REUTERS/Mario Anzuoni

Las imágenes difundidas muestran a Harper llegando a la propiedad en Beverly Hills, donde permaneció por un breve periodo antes de retirarse sin haber coincidido con Brooklyn. Fuentes cercanas indicaron que el músico y su esposa no se encontraban en el lugar en ese momento.

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“Victoria y David sabían que Harper iba a ir a casa de Brooklyn. Los niños han tenido niñeras y seguridad toda su vida y han viajado solos muchas veces, así que no había nada inusual en que ella fuera allí [sin sus padres]”, dijo el informante.

Posteriormente, Brooklyn Beckham publicó en redes sociales que se encontraba en Nueva York durante el momento de la visita, lo que coincidió con la ausencia en su residencia de Los Ángeles.

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La situación generó diversas interpretaciones. Una persona cercana a la pareja afirmó que la visita de Harper fue organizada con antelación. “El hecho de que hubiera fotógrafos presentes cuando se entregó la carta en mano lo dice todo: todo estaba preparado para las cámaras”, expresó.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz pensaron que la visita de Harper fue orquestada por Victoria Beckham. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Otra fuente, en cambio, negó que hubiera existido una planificación previa y sostuvo que no hubo intención de mediación externa en el episodio.

“David y Victoria jamás se interpondrían intencionadamente entre sus hijos y las personas que aman. Eso se puede ver en las relaciones que tienen con las novias de sus otros hijos ”. expresó la fuente.

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Y añadió: “Por eso esto ha sido tan increíblemente doloroso y confuso para ellos. Sinceramente, no saben dónde se torcieron las cosas ni cómo la relación llegó a este punto”.

El episodio de Harper se produjo poco antes de la participación de Brooklyn Beckham en una campaña publicitaria para la plataforma de entregas DoorDash, vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, difundida en redes sociales.

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Brooklyn Beckham fue parte de una campaña publicitaria para una plataforma de entregas a domicilio.

En el video, compartido a través de sus redes sociales, el creador de la marca de salsas Cloud23 hizo una referencia indirecta a las tensiones que mantiene con sus padres, David y Victoria Beckham, y con otros integrantes de su entorno familiar.

La pieza promocional, publicada en Instagram, muestra a Brooklyn sentado en el sofá de su casa mientras sostiene un control remoto. En el video comenta que está viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde su hogar y añade, entre risas, que existe una explicación detrás de esa situación.

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“Probablemente se estén preguntando por qué estoy viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde casa. Es una larga historia”, señala en el anuncio.

Mientras habla, arroja unos boletos para el torneo sobre una mesa de centro. Segundos después, una leyenda aparece en pantalla con el mensaje: “Es complicado. Más información pronto”. La publicación fue acompañada por la frase “Larga historia” como descripción del video.

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Brooklyn Beckham realizó un comentario que parecía una indirecta a sus padres.

La campaña generó reacciones entre los seguidores de Brooklyn Beckham, quienes interpretaron la referencia como una alusión al distanciamiento que mantiene con su familia desde hace varios años.