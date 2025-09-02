“Ya no uso la palabra retiro”, Denzel Washington respondió a las versiones sobre su futuro

La película Highest 2 Lowest reúne a Denzel Washington y Spike Lee tras quince años sin colaborar (YouTube: PATHTV)

Denzel Washington tomó una decisión que trasciende el ámbito profesional: no hablar más de retiro. Para el intérprete, el sentido de propósito y la fe guían cada etapa de su vida y carrera, sin dejar espacio a la idea del fin o al cierre anunciado.

En entrevista con Vanity Fair, explicó que esta elección es parte de una búsqueda constante de impacto positivo a través del arte, el ejemplo y el compromiso con su entorno.

La más reciente película de Washington, Highest 2 Lowest, explora el dilema entre el éxito profesional y la autenticidad personal, inmerso en cambios generacionales y culturales profundos.

Denzel Washington and director Spike Lee attend the Los Angeles special screening of ''Highest 2 Lowest'' at Ted Mann Theater at The Academy Museum in Los Angeles, California, U.S., August 13, 2025. REUTERS/Aude Guerrucci

El proyecto marca el reencuentro con Spike Lee tras más de quince años. Ambos, figuras emblemáticas del cine en Estados Unidos, presentan una historia cargada de resonancias personales y sociales. Inspirada en el clásico japonés “High and Low”, la producción suma a A$AP Rocky y Jeffrey Wright en un reparto que combina experiencia y nuevas voces.

La película se estrenó en cines el 15 de agosto con la distribución de A24 y estará disponible en Apple TV+ a partir del 5 de septiembre. El objetivo, según Vanity Fair, es cautivar tanto al público tradicional como a quienes eligen las plataformas digitales.

Fechas clave y un papel que invita a la reflexión

Washington encarna a David King, un ejecutivo pionero de la industria musical, situado en el umbral de una decisión crucial: vender o no su compañía en un contexto convulsionado por transformaciones sociales. La historia se intensifica cuando el hijo de su amigo y chofer, Paul (Jeffrey Wright), es secuestrado por error por un joven rapero (A$AP Rocky).

Denzel Washington descarta el retiro y reafirma su compromiso con el cine y el propósito personal (REUTERS/Benoit Tessier)

Este hecho obliga al personaje de Washington a reconectar con sus raíces en Nueva York y a reflexionar sobre su identidad y propósito. El guion de Alan Fox y la presencia de Wendell Pierce, John Douglas Thompson y Michael Potts, refuerzan un relato que pone en el centro la búsqueda de sentido, antes que la mera ambición profesional.

Un reencuentro basado en la confianza y el propósito compartido

La trayectoria conjunta de Washington y Lee está marcada por la confianza, el rigor y una ética de trabajo exigente, visible en títulos como “Malcolm X”, “Mo’ Better Blues” e “Inside Man”. “Vi de todo en estos 50 años de carrera. Por eso llamé a Spike. Confío en él y él confía en mí”, afirmó Washington.

Lee añade: “No quiero que mi hermano me haga quedar mal. Hay un nivel que debemos mantener”. La complicidad entre ambos permite un flujo creativo donde la necesidad de aportar y aprender se sitúa por encima de los egos.

Industria en transformación y visión de legado

El estreno de 'Highest 2 Lowest' marca el regreso de Washington y Lee, con un elenco que une generaciones y experiencias (VALERY HACHE/Pool via REUTERS)

La conversación sobre el estreno de Highest 2 Lowest revela también el modo en que Washington asume la adaptación como parte de su propósito. Pese a la llegada inminente a streaming, tanto él como Lee insisten en el valor de la experiencia cinematográfica “en las salas, en las salas, en las salas”, como insiste el actor.

Sin embargo, reconocen que las nuevas reglas de la industria hacen necesario sumar el respaldo de compañías como Apple TV+. Washington lo sintetizó ante Vanity Fair: “La industria cambió. El tiempo cambió. Así que debemos adaptarnos”. Para Lee: “No todo el éxito se mide por la taquilla, pero esto es show business. Sin negocio, no hay espectáculo”.

La relación profesional y personal entre ambos se fortalece con cada proyecto y deja huella en su entorno. Lee, profesor en la Universidad de Nueva York (NYU), utiliza sus experiencias junto a Washington como material didáctico y espera la visita del actor a su clase en septiembre: “Estoy deseando escuchar las preguntas de mis estudiantes para el señor Washington”.

Retiro, fe y legado: una vida sin fecha de cierre

El paso de 'Highest 2 Lowest' por Cannes genera entusiasmo y consolida el legado de Washington y Lee en la pantalla grande (REUTERS/Aude Guerrucci)

Que Highest 2 Lowest fuese su última colaboración fue solo una especulación de Lee en Cannes, luego suavizada por el propio director, quien dejó abierta la puerta a futuros trabajos. Washington, por su parte, rechaza rotundamente la visión del retiro y comparte que ahora su motor es otro.

Inspirado por “The Explicit Gospel” de Matt Chandler, declaró a Vanity Fair: “Ya no uso la palabra retiro. Busco oportunidades para llevar el propósito de Dios a mi trabajo. Eso es lo que me mueve ahora”.

El paso de la película por el Festival de Cannes generó entusiasmo con secuencias celebradas por el público, como la del tren y el duelo final entre Washington y A$AP Rocky.

Para ambos creadores, la pantalla grande sigue siendo el espacio natural para una historia que, más allá del entretenimiento, ofrece preguntas sobre el sentido, el legado y la fe como brújula en cada decisión.