Tom Holland reveló su diagnóstico de TDAH y dislexia

El actor explicó que la creatividad y el juego son herramientas clave para afrontar sus desafíos personales

Ester Palomino

El actor asegura que mantener la imaginación activa es beneficioso tanto para niños como para adultos (Marvel Studios)

El actor británico Tom Holland, actual Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sorprendió recientemente al compartir detalles íntimos de su vida personal y profesional.

En entrevistas recientes, el intérprete habló de su diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dislexia, de su colaboración con LEGO y del esperado regreso del superhéroe en Spider-Man: Brand New Day.

En conversación con IGN, Holland explicó cómo el juego y la creatividad lo han ayudado a enfrentar las características particulares que posee.

Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te enfrentas a esos desafíos cuando desarrollas un personaje”, comentó.

El actor insistió en la importancia de mantener viva la imaginación y la capacidad lúdica tanto en niños como en adultos.

El británico protagoniza un cortometraje de LEGO que celebra la importancia de nunca dejar de jugar (Capturas de video)

“Cualquier forma en la que, como joven o como adulto, puedas interactuar con algo que te obligue a ser creativo y a pensar fuera de lo común, y a hacer cambios que estén o no en un manual de instrucciones, promueve una creatividad saludable. Y creo que cuanto más hagamos ese tipo de cosas, mejor”, dijo.

El intérprete de 29 años acaba de protagonizar el cortometraje Never Stop Playing, producido por LEGO.

La pieza combina acción real con animación y presenta a Holland en múltiples facetas: un marine espacial, un futbolista, un inventor, un anciano, un bebé, un artista y un ejecutivo malhumorado. El mensaje principal es que nunca se debe abandonar la capacidad de jugar.

“Me ofrecieron la oportunidad de hacer algo con mis hermanos, lo cual fue muy divertido y no es algo que pase todos los días”, explicó al medio.

Con Spider-Man: Brand New Day, Holland regresa al papel que lo convirtió en ídolo global (Sony Pictures)

En paralelo a esta colaboración, Tom Holland estuvo filmando Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la franquicia que llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers.

El elenco incluye nombres de peso como Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Michael Mando, Tramell Tillman y Liza Colón-Zayas. Además, se rumora que Florence Pugh también se habría sumado al proyecto

En declaraciones a Barron’s, el actor definió la experiencia del rodaje como una de las más emocionantes de su carrera: “Estaba sobre un tanque conduciendo por la calle principal de Glasgow, frente a miles de fans, y fue increíble. Fue muy emocionante, fue estimulante y se sintió fresco”.

Pero, más allá de Brand New Day, el futuro de Tom Holland como Spider-Man en el MCU aún no está claro.

En entrevista con ScreenRant, el actor fue consultado sobre si continuará interpretando al héroe después de esta cinta, que marcará su décimo aniversario en el papel desde su debut en Captain America: Civil War (2016).

La filmación ha generado gran furor entre los fanáticos que presenciaron escenas en Glasgow (X/@legoSHShypeguy)

“Creo que, como en todo, lo importante es lo que tienes delante, y ahora mismo lo que tenemos delante es Spider-Man: Brand New Day, y centrarnos en hacer que esa película esté a la altura de la anterior… En cuanto a mi futuro en el personaje más allá de esta película, no sé la respuesta a eso”, afirmó.

Tom Holland también reveló que ha estado investigando directamente en internet lo que esperan los fans de una nueva película del superhéroe. “Ese ha sido mi motor en estas reuniones con los productores”, dijo el actor.

