Murió Graham Greene, la estrella de “Danza con Lobos”

Graham Greene falleció en un hospital de Toronto, Canadá. (Captura de video)

Graham Greene, uno de los actores de carácter más respetados de la industria cinematográfica y conocido por su papel icónico en Danza con Lobos, falleció el pasado domingo en un hospital de Toronto, según confirmó TMZ.

El artista tenía 73 años y estuvo acompañado en sus últimos momentos por su esposa, Hilary Blackmore.

El representante de la estrella de Hollywood, Michael Greene —sin relación familiar— expresó a TMZ que Graham fue “un hombre de gran carácter moral” y que será profundamente extrañado.

Michael Greene, el agente de Graham Greene, fue quien comunicó la muerte del actor.(Captura de video)

En un emotivo mensaje dirigido a su amigo y cliente, Michael agregó: “Finalmente eres libre”, mencionando además que su antigua agente, Susan Smith, lo recibiría “en las puertas del cielo”. Aún no se ha informado la causa de su muerte.

¿Quién es Graham Greene?

La carrera de Graham Greene comenzó a principios de la década de 1980 con apariciones en películas como Running Brave y Revolution, protagonizada por Al Pacino.

Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó con Danza con Lobos (1990), donde interpretó a Kicking Bird, el chamán de la tribu Sioux que entabla una profunda amistad con el personaje de Kevin Costner.

Este papel le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, aunque la estatuilla finalmente fue para Joe Pesci por Goodfellas.

Graham Greene fue nominado a un Premio Oscar por su actuación en "Danza con lobos". (Captura de video)

En una entrevista de 2017 con Reader’s Digest Canada, la celebridad compartió que lo que más recordaba del proyecto fue el caballo que utilizó durante el rodaje.

“Él y yo nos llevamos de maravilla. El último día de rodaje, un chico se me acercó y me dijo que había sido suyo; resultó que había tenido que venderlo. Después de filmar, fui a ver a los productores y les dije: ‘Asegúrense de que este chico recupere su caballo. Descuéntenlo de mi sueldo si es necesario’”, recordó.

El trabajo de Greene en Danza con Lobos no solo le otorgó prestigio en Hollywood, sino que también consolidó su reputación como un actor capaz de encarnar personajes complejos con autenticidad y sensibilidad.

A lo largo de su carrera, Graham Greene no se limitó a roles cinematográficos; también dejó su marca en la televisión, participando en series de renombre como American Gods y Riverdale.

Graham Greene se mantuvo actico tanto en cine como en televisión. (Captura de video)

Entre sus otros créditos destacados en cine se encuentran The Green Mile, Snow Dogs, Crepúsculo: Luna Nueva, Wind River y Molly’s Game. Su capacidad para interpretar personajes de diversas culturas y contextos lo convirtió en una figura invaluable en la industria.

El famoso aseguró en una entrevista que actuar fue algo con lo que se encontró de casualidad.

“Empecé como carpintero, soldador, dibujante, instalador de alfombras, roadie y técnico de audio. Me topé con la actuación y pensé: ‘Esta gente me mantiene a la sombra, me da comida y agua, me lleva a donde digo lo que se supone que debo decir, y luego me lleva de vuelta’”, dijo.

Graham Greene aseguró que comenzó a actuar por casualidad. (Captura de video)

A pesar de sus logros pasados, el actor continuó activo hasta sus últimos años. Se espera que aparezca en varios proyectos pendientes, incluyendo Ice Fall, que contará con Joel Kinnaman y Danny Huston en el reparto.

El artista deja atrás a su esposa Hilary Blackmore, a su hija Lilly Lazare-Greene y a su hijo Tarlo Greene.