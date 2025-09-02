Entretenimiento

Murió Graham Greene, la estrella de “Danza con Lobos”

El actor estuvo acompañado en sus últimos momentos por su esposa, Hilary Blackmore.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Graham Greene falleció en un
Graham Greene falleció en un hospital de Toronto, Canadá. (Captura de video)

Graham Greene, uno de los actores de carácter más respetados de la industria cinematográfica y conocido por su papel icónico en Danza con Lobos, falleció el pasado domingo en un hospital de Toronto, según confirmó TMZ.

El artista tenía 73 años y estuvo acompañado en sus últimos momentos por su esposa, Hilary Blackmore.

El representante de la estrella de Hollywood, Michael Greene —sin relación familiar— expresó a TMZ que Graham fue “un hombre de gran carácter moral” y que será profundamente extrañado.

Michael Greene, el agente de
Michael Greene, el agente de Graham Greene, fue quien comunicó la muerte del actor.(Captura de video)

En un emotivo mensaje dirigido a su amigo y cliente, Michael agregó: “Finalmente eres libre”, mencionando además que su antigua agente, Susan Smith, lo recibiría “en las puertas del cielo”. Aún no se ha informado la causa de su muerte.

¿Quién es Graham Greene?

La carrera de Graham Greene comenzó a principios de la década de 1980 con apariciones en películas como Running Brave y Revolution, protagonizada por Al Pacino.

Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó con Danza con Lobos (1990), donde interpretó a Kicking Bird, el chamán de la tribu Sioux que entabla una profunda amistad con el personaje de Kevin Costner.

Este papel le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, aunque la estatuilla finalmente fue para Joe Pesci por Goodfellas.

Graham Greene fue nominado a
Graham Greene fue nominado a un Premio Oscar por su actuación en "Danza con lobos". (Captura de video)

En una entrevista de 2017 con Reader’s Digest Canada, la celebridad compartió que lo que más recordaba del proyecto fue el caballo que utilizó durante el rodaje.

“Él y yo nos llevamos de maravilla. El último día de rodaje, un chico se me acercó y me dijo que había sido suyo; resultó que había tenido que venderlo. Después de filmar, fui a ver a los productores y les dije: ‘Asegúrense de que este chico recupere su caballo. Descuéntenlo de mi sueldo si es necesario’”, recordó.

El trabajo de Greene en Danza con Lobos no solo le otorgó prestigio en Hollywood, sino que también consolidó su reputación como un actor capaz de encarnar personajes complejos con autenticidad y sensibilidad.

A lo largo de su carrera, Graham Greene no se limitó a roles cinematográficos; también dejó su marca en la televisión, participando en series de renombre como American Gods y Riverdale.

Graham Greene se mantuvo actico
Graham Greene se mantuvo actico tanto en cine como en televisión. (Captura de video)

Entre sus otros créditos destacados en cine se encuentran The Green Mile, Snow Dogs, Crepúsculo: Luna Nueva, Wind River y Molly’s Game. Su capacidad para interpretar personajes de diversas culturas y contextos lo convirtió en una figura invaluable en la industria.

El famoso aseguró en una entrevista que actuar fue algo con lo que se encontró de casualidad.

“Empecé como carpintero, soldador, dibujante, instalador de alfombras, roadie y técnico de audio. Me topé con la actuación y pensé: ‘Esta gente me mantiene a la sombra, me da comida y agua, me lleva a donde digo lo que se supone que debo decir, y luego me lleva de vuelta’”, dijo.

Graham Greene aseguró que comenzó
Graham Greene aseguró que comenzó a actuar por casualidad. (Captura de video)

A pesar de sus logros pasados, el actor continuó activo hasta sus últimos años. Se espera que aparezca en varios proyectos pendientes, incluyendo Ice Fall, que contará con Joel Kinnaman y Danny Huston en el reparto.

El artista deja atrás a su esposa Hilary Blackmore, a su hija Lilly Lazare-Greene y a su hijo Tarlo Greene.

Temas Relacionados

Graham GreeneDanza con LobosKevin Costner

Últimas Noticias

Sting y Charly García adelantan una histórica colaboración

La estrella británica y la leyenda argentina preparan juntos un proyecto que verá la luz en octubre de 2025.

Sting y Charly García adelantan

Seth Rogen y Ben Stiller cara a cara en Los Ángeles: “Elegir el arte fue más sencillo porque nunca tuve miedo a perder el trabajo”

La confesión de uno de los protagonistas sorprendió a toda la audiencia. Anécdotas, humor y recuerdos personales en un encuentro conducido por Josh Horowitz que analizó el equilibrio entre creatividad y negocio en la televisión actual

Seth Rogen y Ben Stiller

Anne Hathaway se enfrentó a un paparazzi en el set de “El diablo viste a la moda 2”

La actriz impuso calma entre fotógrafos con una sonrisa y una advertencia directa.

Anne Hathaway se enfrentó a

¿Anna Wintour ya tiene su reemplazo para dirigir Vogue? Esto es lo que se sabe

Chloe Malle se perfila como la sucesora de Anna Wintour en la dirección editorial.

¿Anna Wintour ya tiene su

Chris Columbus reveló la razón por la que el elenco original de “Harry Potter” no se reunirá otra vez

El cineasta aclaró que no es posible hacer una nueva película con los actores originales de la franquicia

Chris Columbus reveló la razón
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una farmacia trucha tenía dos

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El jefe de la barrabrava de Rosario Central fue acusado como organizador de la banda narco Los Menores

Advierten sobre un factor de riesgo clave para el desarrollo de arritmias a partir de los 50 años

INFOBAE AMÉRICA
Comienza la fase final del

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

La oposición venezolana denunció la detención de dos activistas y exigió una prueba de vida

Kim Jong Un ya está en China para asistir a un desfile militar junto a Xi Jinping y Vladimir Putin

De asistentes virtuales a superinteligencia, estos son los 7 tipos de inteligencia artificial que regirán el mundo digital

TELESHOW
Mauricio D’Alessandro puso en dudas

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”