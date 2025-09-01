El duro testimonio de Kim Novak sobre su madre: “Intentó abortarme y asfixiarme”

Kim Novak reveló episodios traumáticos en su infancia al afirmar que su madre intentó abortarla y asfixiarla tras su nacimiento (REUTERS/Remo Casilli)

La actriz Kim Novak, de 92 años, compartió hechos poco conocidos sobre los primeros años de su vida durante una entrevista recogida en el documental Kim Novak’s Vertigo, presentado en el Festival de Cine de Venecia.

Su madre intentó abortarla con agujas de tejer y, posteriormente, asfixiarla cuando era recién nacida, episodios que marcaron su infancia y, según relató, explican los problemas respiratorios que ha tenido a lo largo de su vida.

“La [Gran] Depresión causó muchas dificultades”, sostuvo en diálogo con el director Alexandre O. Philippe dentro del documental.

Y agregó: “Mi mamá quedó embarazada y simplemente no podía permitirse tener un hijo. Intentó abortarme con agujas de tejer. Pero no pudo hacerlo y nací. Sé que intentó asfixiarme con una almohada, y siempre tuve problemas respiratorios”.

En el documental "Kim Novak’s Vertigo", la actriz narró una dura lucha por sobrevivir marcada por el contexto de la Gran Depresión (Universal Pictures)

Durante esa secuencia, la estrella de Hollywood describió una lucha por sobrevivir durante sus primeros días. “Recuerdo luchar para respirar, para seguir viva, y gané. Me mantuve viva. Lo logré”, enfatizó Novak en el documental.

Aunque Novak no tuvo una infancia fácil, reconoció la presencia de aspectos positivos. “Con frecuencia pienso en mi infancia como no siendo una buena infancia saludable, pero sí lo era en cierto modo”, comentó.

“Hubo cosas hermosas. Mi papá era un hombre muy estricto y difícil”, continuó en su declaración. Más adelante, explicó que, pese a la severidad de su padre, había expresiones de cariño ocultas en pequeños gestos.

“A veces he dado la impresión equivocada sobre mi papá, porque todo esto era un consejo cariñoso y amoroso, y tiene sentido. Para mí eso demuestra que me amaba”, admitió.

Novak compartió que enfrentó problemas respiratorios de por vida como consecuencia de los intentos de su madre por asfixiarla cuando era bebé (REUTERS/Phil McCarten)

La relación con su madre también evolucionó con el tiempo. “Mi padre pensaba que nadie podía tener éxito, pero mi mamá era muy segura y sus ojos brillaban de alegría. Siempre buscaba expresar la felicidad de vivir”, contó.

Uno de los recuerdos que compartió fue el ejercicio al que su madre la sometía frente al espejo: “Puedo escucharla todavía haciéndome decir, mirándome en el espejo, que soy la capitana de mi propio barco, que puedo estar a cargo de mí misma, de lo que hago y de cómo creo mi imagen ante el mundo”.

El documental, que repasa la vida y carrera de Kim Novak, empieza con una visión borrosa que simboliza los recuerdos fragmentados de la actriz, hasta entregar una imagen nítida de la intérprete, rodeada por sus pinturas y abierta a reflexionar sobre su vida privada y profesional.

A pesar de nunca haber recibido una nominación al Oscar ni haber alcanzado una vigencia prolongada como otras figuras de la época dorada de Hollywood, la protagonista de Picnic (1955), Pal Joey (1957) y, especialmente, Vértigo (1958) permanece como un emblema de ese cine.

La relación con su padre también fue complicada, aunque Kim Novak reconoció gestos de cariño ocultos bajo un carácter severo (Independent Photo Agency/Alamy Live News)

Kim Novak y su preocupación por el biopic protagonizado por Sydney Sweeney

Al margen de esa revisión de su pasado, Kim Novak manifestó recientemente su inquietud por la próxima película biográfica Scandalous!, centrada en su relación con el cantante Sammy Davis Jr.

El proyecto, en desarrollo y aún sin fecha de estreno, será dirigido por Colman Domingo y tendrá como protagonista a Sydney Sweeney, junto a David Jonsson.

En entrevista con The Guardian, la veterana artista expresó su desacuerdo con la manera en la que se plantea retratar el vínculo sentimental que vivió con Davis Jr. en los años 50.

La veterana estrella manifestó preocupación por la fidelidad de su próximo biopic protagonizado por Sydney Sweeney y dirigido por Colman Domingo (REUTERS/Mario Anzuoni)

“No creo que la relación fuera escandalosa. Él era alguien a quien realmente quise. Teníamos tantas cosas en común, incluyendo la necesidad de ser aceptados por lo que somos y lo que hacemos, más allá de nuestra apariencia. Pero me preocupa que vayan a mostrarlo todo como si se tratara de razones sexuales”, declaró.

La historia de la pareja estuvo marcada por tensiones propias del racismo y las rígidas normas de la industria, según indicó la propia Novak y confirmó su representante Sue Cameron a la revista People.

A pesar de que ambos buscaban superar los prejuicios de su época, la presión del estudio y la intervención incluso de figuras delictivas pusieron fin abruptamente al romance.

Kim Novak destacó su desconfianza ante la interpretación de su relación con Sammy Davis Jr. en el filme "Scandalous!" (Movie Star News via ZUMA Press Wire Service)

El director Colman Domingo aseguró a Deadline que su intención es aportar una mirada sensible y humana a la película: “Se trata de intentar tener privacidad, de intentar tener amor, de intentar tener una vida”, afirmó.

Por su parte, en la pasada Met Gala, Sydney Sweeney rindió homenaje a Kim Novak con un vestido inspirado en esa relación, destacando así la influencia cultural e histórica de la actriz.