Entretenimiento

El duro testimonio de Kim Novak sobre su madre: “Intentó abortarme y asfixiarme”

La protagonista de ‘Vértigo’, el clásico de Stanley Kubrick, habló sobre los intentos de su madre por terminar con su vida al poco de nacer

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Kim Novak reveló episodios traumáticos
Kim Novak reveló episodios traumáticos en su infancia al afirmar que su madre intentó abortarla y asfixiarla tras su nacimiento (REUTERS/Remo Casilli)

La actriz Kim Novak, de 92 años, compartió hechos poco conocidos sobre los primeros años de su vida durante una entrevista recogida en el documental Kim Novak’s Vertigo, presentado en el Festival de Cine de Venecia.

Su madre intentó abortarla con agujas de tejer y, posteriormente, asfixiarla cuando era recién nacida, episodios que marcaron su infancia y, según relató, explican los problemas respiratorios que ha tenido a lo largo de su vida.

“La [Gran] Depresión causó muchas dificultades”, sostuvo en diálogo con el director Alexandre O. Philippe dentro del documental.

Y agregó: “Mi mamá quedó embarazada y simplemente no podía permitirse tener un hijo. Intentó abortarme con agujas de tejer. Pero no pudo hacerlo y nací. Sé que intentó asfixiarme con una almohada, y siempre tuve problemas respiratorios”.

En el documental "Kim Novak’s
En el documental "Kim Novak’s Vertigo", la actriz narró una dura lucha por sobrevivir marcada por el contexto de la Gran Depresión (Universal Pictures)

Durante esa secuencia, la estrella de Hollywood describió una lucha por sobrevivir durante sus primeros días. “Recuerdo luchar para respirar, para seguir viva, y gané. Me mantuve viva. Lo logré”, enfatizó Novak en el documental.

Aunque Novak no tuvo una infancia fácil, reconoció la presencia de aspectos positivos. “Con frecuencia pienso en mi infancia como no siendo una buena infancia saludable, pero sí lo era en cierto modo”, comentó.

“Hubo cosas hermosas. Mi papá era un hombre muy estricto y difícil”, continuó en su declaración. Más adelante, explicó que, pese a la severidad de su padre, había expresiones de cariño ocultas en pequeños gestos.

“A veces he dado la impresión equivocada sobre mi papá, porque todo esto era un consejo cariñoso y amoroso, y tiene sentido. Para mí eso demuestra que me amaba”, admitió.

Novak compartió que enfrentó problemas
Novak compartió que enfrentó problemas respiratorios de por vida como consecuencia de los intentos de su madre por asfixiarla cuando era bebé (REUTERS/Phil McCarten)

La relación con su madre también evolucionó con el tiempo. “Mi padre pensaba que nadie podía tener éxito, pero mi mamá era muy segura y sus ojos brillaban de alegría. Siempre buscaba expresar la felicidad de vivir”, contó.

Uno de los recuerdos que compartió fue el ejercicio al que su madre la sometía frente al espejo: “Puedo escucharla todavía haciéndome decir, mirándome en el espejo, que soy la capitana de mi propio barco, que puedo estar a cargo de mí misma, de lo que hago y de cómo creo mi imagen ante el mundo”.

El documental, que repasa la vida y carrera de Kim Novak, empieza con una visión borrosa que simboliza los recuerdos fragmentados de la actriz, hasta entregar una imagen nítida de la intérprete, rodeada por sus pinturas y abierta a reflexionar sobre su vida privada y profesional.

A pesar de nunca haber recibido una nominación al Oscar ni haber alcanzado una vigencia prolongada como otras figuras de la época dorada de Hollywood, la protagonista de Picnic (1955), Pal Joey (1957) y, especialmente, Vértigo (1958) permanece como un emblema de ese cine.

La relación con su padre
La relación con su padre también fue complicada, aunque Kim Novak reconoció gestos de cariño ocultos bajo un carácter severo (Independent Photo Agency/Alamy Live News)

Kim Novak y su preocupación por el biopic protagonizado por Sydney Sweeney

Al margen de esa revisión de su pasado, Kim Novak manifestó recientemente su inquietud por la próxima película biográfica Scandalous!, centrada en su relación con el cantante Sammy Davis Jr.

El proyecto, en desarrollo y aún sin fecha de estreno, será dirigido por Colman Domingo y tendrá como protagonista a Sydney Sweeney, junto a David Jonsson.

En entrevista con The Guardian, la veterana artista expresó su desacuerdo con la manera en la que se plantea retratar el vínculo sentimental que vivió con Davis Jr. en los años 50.

La veterana estrella manifestó preocupación
La veterana estrella manifestó preocupación por la fidelidad de su próximo biopic protagonizado por Sydney Sweeney y dirigido por Colman Domingo (REUTERS/Mario Anzuoni)

“No creo que la relación fuera escandalosa. Él era alguien a quien realmente quise. Teníamos tantas cosas en común, incluyendo la necesidad de ser aceptados por lo que somos y lo que hacemos, más allá de nuestra apariencia. Pero me preocupa que vayan a mostrarlo todo como si se tratara de razones sexuales”, declaró.

La historia de la pareja estuvo marcada por tensiones propias del racismo y las rígidas normas de la industria, según indicó la propia Novak y confirmó su representante Sue Cameron a la revista People.

A pesar de que ambos buscaban superar los prejuicios de su época, la presión del estudio y la intervención incluso de figuras delictivas pusieron fin abruptamente al romance.

Kim Novak destacó su desconfianza
Kim Novak destacó su desconfianza ante la interpretación de su relación con Sammy Davis Jr. en el filme "Scandalous!" (Movie Star News via ZUMA Press Wire Service)

El director Colman Domingo aseguró a Deadline que su intención es aportar una mirada sensible y humana a la película: “Se trata de intentar tener privacidad, de intentar tener amor, de intentar tener una vida”, afirmó.

Por su parte, en la pasada Met Gala, Sydney Sweeney rindió homenaje a Kim Novak con un vestido inspirado en esa relación, destacando así la influencia cultural e histórica de la actriz.

Temas Relacionados

Kim NovakVertigoKim Novak’s VertigoFestival de Cine de Veneciaestrellas de hollywood

Últimas Noticias

La película “Homo Argentum” ya tiene fecha de estreno en streaming

El film, que superó el millón de espectadores en tiempo récord, invita a descubrir una visión colectiva sobre la identidad nacional a través de relatos autónomos y escenarios diversos

La película “Homo Argentum” ya

Jude Law no tiene miedo de enfrentar consecuencias por su papel de Vladimir Putin: “No buscamos polémica”

Jude Law interpreta una versión muy íntima del presidente ruso; a pesar de eso, el actor dice que no teme represalias

Jude Law no tiene miedo

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi revelaron la primera imagen de su hija tras la adopción

La actriz y su esposo optaron por la adopción para iniciar su vida familiar

Millie Bobby Brown y Jake

Cómo está y qué hace hoy Prince Jackson, el hijo mayor del “Rey del Pop”

El joven, de 28 años, combina la seguridad económica heredada con proyectos de impacto social y una vida discreta junto a Molly Schirmang, su novia universitaria con la que acaba de anunciar su compromiso

Cómo está y qué hace

“Copié mucho de sus pasos”, la confesión de Mick Jagger sobre quién lo inspiró para sus movimientos en el escenario

El líder de The Rolling Stones confesó que la energía y los movimientos de James Brown marcaron para siempre su estilo

“Copié mucho de sus pasos”,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Varias automotrices ya aumentaron más

Varias automotrices ya aumentaron más de un 4% los precios de los 0 km a partir de septiembre

El problema fundamental es que no está definido cuál es el sistema monetario, financiero y cambiario del país

Se prendió fuego el techo de un boliche en La Rioja y cientos de personas tuvieron que ser evacuadas

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizi Tagliani: tres imputados

La estrategia del Gobierno frente a la filtración de audios de Karina Milei: qué dice la denuncia

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Guía completa para una experiencia mágica en los Disney Resort Hotels

India recortará el impuesto al consumo en 175 productos para estimular la economía interna

El papel oculto de la pelvis en la evolución: del parto a la eficiencia energética y el crecimiento cerebral

Reino Unido, Japón y Corea del Sur sufren el verano más caluroso del que se tenga registro

La ONU exigió investigaciones exhaustivas ante la oleada de violencia durante las protestas en Indonesia

TELESHOW
Brandoni apoyó a Francella por

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizi Tagliani: tres imputados

Georgina Barbarossa mostró su travesía por Tailandia: templos, sabores exóticos y una aventura de colores

Nicola Payne recuerda a Liam Payne: “Hoy hace un año estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que los años venideros te traerían”

Wanda Nara lanzó un provocador mensaje en medio de su enfrentamiento con la China Suárez