La enfermedad de Bruce Willis avanza y obligó a la familia a un cambio radical: “Fue la decisión más difícil de todas”

La familia de Bruce Willis prioriza el bienestar del actor en medio del avance de su enfermedad (The Grosby Group)

Bruce Willis, el reconocido actor de 70 años, atraviesa una nueva etapa en su vida tras el avance de la demencia frontotemporal que padece. Según reveló su esposa, Emma Heming Willis, en una entrevista con ABC News, la familia tomó la difícil decisión de trasladarlo a una segunda residencia cercana al hogar principal, donde recibe cuidados 24 horas de un equipo especializado.

Esta medida busca garantizar el bienestar de Willis y, especialmente, el de sus hijas menores, Mabel y Evelyn, quienes continúan visitando a su padre con frecuencia para compartir momentos cotidianos como desayunos y cenas, según detalló Heming Willis a New York Post.

Emma Heming Willis comparte detalles sobre la vida cotidiana de Bruce Willis y sus hijas (Instagram/@emmahemingwillis)

Decisión familiar y cuidados permanentes para Bruce Willis

La decisión de separar los hogares no fue sencilla para la familia. Heming Willis, de 47 años, explicó en el especial televisivo que priorizó las necesidades de sus hijas al elegir un entorno más adaptado para ellas, en lugar de centrarse únicamente en las necesidades del actor. “Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora, pero sabía que, ante todo, Bruce querría eso para nuestras hijas”, afirmó la esposa del actor en la conversación con la periodista Diane Sawyer, según recogió New York Post.

La segunda residencia, cuya ubicación exacta no se ha hecho pública, permite que Willis reciba atención permanente, mientras la familia mantiene una rutina de visitas y encuentros.

La esposa del actor destaca la importancia de conservar la conexión emocional más allá de la memoria (Captura de video: ABC)

En cuanto al estado actual de salud de Willis, Heming Willis subrayó que, a pesar del deterioro neurológico, el actor conserva una buena condición física y movilidad. “Bruce sigue siendo muy móvil. Bruce goza de muy buena salud en general, sabes. Es solo su cerebro que le está fallando…”, explicó durante la entrevista.

Sin embargo, la enfermedad ha impactado de manera significativa su capacidad de comunicación y memoria. Heming Willis relató que el lenguaje de su esposo “se está yendo” y que la familia ha debido adaptarse a nuevas formas de interactuar con él. “Tenemos una manera de comunicarnos con él, que es simplemente… una forma diferente”, señaló.

La adaptación familiar ante la demencia frontotemporal

La adaptación a esta nueva realidad ha supuesto un reto emocional para la familia. Heming Willis compartió que no necesita que él la reconozca como su esposa o recuerde detalles de su relación; lo esencial para ella es mantener una conexión afectiva. “Lo único que quiero es sentir que aún tengo una conexión con él”, expresó.

A pesar de las limitaciones, la familia experimenta momentos de lucidez y afecto. Heming Willis describió cómo, en ocasiones, la risa característica de Willis o una sonrisa traviesa logran devolverles por instantes al hombre cálido y expresivo que siempre fue. “Todavía tenemos esos días. No días completos, pero tenemos momentos”, relató. Sin embargo, reconoció que estos destellos de la personalidad de Willis son fugaces y pueden desaparecer tan rápido como aparecen.

Tallulah Willis también relató los desafíos que significó ver a su papá vivir con demencia (foto: Instagram/buuski)

El proceso, diagnóstico y apoyo familiar

Heming recordó que los primeros signos de alarma se manifestaron en reuniones familiares, donde Willis, antes muy conversador y participativo, empezó a mostrarse más callado y distante. “Se sentía un poco distante, muy frío. No era como Bruce, que era muy cálido y afectuoso. Ver el cambio total de eso fue inquietante y aterrador”, relató la esposa del actor.

Estos cambios afectaron también la relación de pareja, generando dudas y angustia en Heming Willis, quien llegó a preguntarse si podría continuar en un matrimonio que ya no se sentía como tal. “No entendía lo que pasaba y pensaba: ‘¿cómo puedo seguir con un matrimonio que ya no es lo que solía ser?’”, confesó en la entrevista.

El diagnóstico inicial de afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral, se produjo en 2022 y marcó el retiro de Willis de la actuación. Un año después, en febrero de 2023, la familia comunicó públicamente la evolución del diagnóstico a demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, y para la que no existe cura conocida. “Aunque esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, expresó la familia en un comunicado.

Emma Heming Willis publicó un libro sobre su experiencia con la enfermedad de Bruce Willis (Amazon/vía ABC)

Heming Willis admitió que el momento del diagnóstico fue devastador y que, en un principio, ni ella ni Willis lograron comprender plenamente el alcance de la enfermedad.

El acompañamiento familiar ha sido constante durante este proceso. Además de Mabel y Evelyn, Willis es padre de Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Demi Moore. Tanto Moore como las hijas mayores han mostrado su apoyo público en diversas ocasiones.

En un mensaje difundido por Rumer Willis con motivo del Día del Padre, la joven expresó: “Hoy es difícil. Siento un profundo dolor en mi pecho por hablar contigo y contarte todo lo que estoy haciendo y lo que sucede en mi vida. Ojalá te hubiera hecho más preguntas mientras aún podías responderlas. Pero sé que no querrías que estuviera triste, así que intento recordarme lo afortunada que soy de tenerte como papá y de que sigues aquí, de poder abrazarte y contarte historias”.

La familia también compartió imágenes inéditas del actor para celebrar su 70º cumpleaños, mostrando la unión y el afecto que los mantiene juntos frente a la adversidad.

Las fotos por el cumpleaños 70 del actor reflejan la unión y fortaleza familiar (Instagram/@emmahemingwillis)

La entrevista de Emma Heming Willis con Diane Sawyer formó parte del especial “Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey”, emitido por ABC el 26 de agosto. En este espacio, no solo abordó la situación actual de su esposo, sino que también presentó su libro “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, que saldrá a la venta el 9 de septiembre.

En la obra, profundiza en los desafíos y aprendizajes que ha supuesto el cuidado de Willis y la adaptación de toda la familia a la nueva realidad, según informó New York Post.