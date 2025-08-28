Del Super Bowl al Eras Tour: el patrimonio de Travis Kelce y Taylor Swift que los posiciona entre las parejas más ricas del mundo

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce une dos fortunas millonarias y refuerza su influencia global (Instagram/@taylorswift)

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo marca un hito sentimental, sino también financiero en el mundo del espectáculo y el deporte. La noticia trascendió el 26 de agosto de 2025 con una publicación conjunta en Instagram, que desató una avalancha de reacciones ante la magnitud del anuncio y la suma de fortunas que acompaña a la pareja.

En la imagen difundida, Swift aparece junto al jugador de los Kansas City Chiefs en un jardín decorado especialmente. El posteo llegó acompañado de símbolos que conectan con sus seguidores, como el emoji de dinamita y la referencia a “So High School”, canción compuesta por Swift para Kelce.

Pero lo que más capturó la atención fue el anillo de diamantes de 13 quilates valorado en USD 650.000, pieza emblemática del compromiso.

Taylor Swift: la artista más rica y estratega de las finanzas

La fortuna de Taylor Swift se alza como un ejemplo único: según Forbes, la artista suma un patrimonio estimado en USD 1.600 millones, resultado de una exitosa carrera y una visión empresarial poco común en la industria musical.

Taylor Swift se posiciona como una de las principales líderes de la industria musical, con un patrimonio de USD 1.600 millones y control total sobre su obra (AP)

El principal motor de este capital es el Eras Tour, que superó los USD 1.000 millones en ingresos y estableció un nuevo estándar para el sector. Un factor crucial en la riqueza de la cantante es el control absoluto sobre su obra: recuperó los derechos de sus seis primeros álbumes, asegurando ingresos permanentes y plena independencia creativa.

Sus activos incluyen USD 120 millones en bienes raíces distribuidos en Estados Unidos, entre los que destaca su mansión en Rhode Island de USD 17 millones, así como un jet privado tasado en USD 23 millones.

Este conjunto de propiedades, conciertos y regalías la consolidan como la artista femenina más acaudalada y poderosa de la música contemporánea.

Travis Kelce: campeón deportivo y empresario multifacético

Mientras tanto, Travis Kelce ostenta un patrimonio de USD 70 millones, según cálculos de Forbes. En sus 12 años en los Kansas City Chiefs, el ala cerrada acumuló USD 111 millones en salarios antes de impuestos y comisiones. Esta cifra aumentará con su participación en la temporada 2025, reflejo de la continuidad de su éxito profesional.

Travis Kelce suma USD 70 millones en patrimonio gracias a su carrera deportiva y negocios fuera del campo (REUTERS)

El jugador diversificó sus ingresos mediante negocios fuera del campo, que suman cerca de USD 80 millones. Destacan inversiones junto a Patrick Mahomes, como un restaurante en Kansas City y participación en el equipo de Fórmula 1 Alpine, además de la fundación de una marca de ropa deportiva y empresa de suplementos.

Su popularidad mediática se consolidó con el podcast New Heights, que conduce con su hermano Jason Kelce, y cuyo contrato con Wondery asciende a USD 100 millones. Entre sus activos personales sobresalen una mansión de USD 6 millones y un coche de lujo valorado en USD 400.000.

Una pareja en la cúspide de la riqueza global

La unión de Swift y Kelce representa un patrimonio conjunto de USD 1.670 millones, cifra que los coloca entre las parejas más poderosas del mundo. Solo Jay-Z y Beyoncé los superan, con una riqueza combinada de USD 3.380 millones.

Otras figuras como Rihanna y A$AP Rocky, o David y Victoria Beckham, quedan por detrás, así como Elton John y David Furnish, quienes suman USD 550 millones según Forbes.

La pareja Swift-Kelce alcanza un patrimonio conjunto de USD 1.670 millones, solo superados por Jay-Z y Beyoncé (REUTERS)

Entre las parejas que siguen en el ranking, Rihanna y A$AP Rocky destacan con un patrimonio conjunto de USD 1.400 millones, seguidos por Elton John y David Furnish, que suman USD 550 millones, y David y Victoria Beckham, cuyo patrimonio alcanza los USD 450 millones, según Forbes

El valor simbólico del anillo y la exposición pública del compromiso reflejaron una estrategia mediática orientada a reforzar la marca personal de ambos.

Cada elemento del anuncio, desde el número 13, emblema de la suerte para Swift, hasta las referencias musicales y deportivas, contribuye a consolidar la imagen de una pareja influyente y financieramente sólida.

La noticia, además, confirmó teorías que circulaban entre sus seguidores, alimentadas por episodios virales como la participación de Swift en el podcast New Heights y la publicación de su duodécimo álbum, “The Life of A Showgirl”, hechos que superaron los 20 millones de visualizaciones en plataformas digitales.

La relación entre ambos comenzó en 2023, poco después de que los dos quedaran solteros y se cruzaran durante la gira The Eras Tour de la cantante en Estados Unidos (AP)

La combinación de amor, negocios y espectáculo potencia la expectativa sobre futuros proyectos conjuntos y posibles apariciones, como la rumoreada actuación de Swift en el Super Bowl LX.

Con la temporada de la NFL a punto de comenzar y el patrimonio de la pareja en pleno ascenso, Swift y Kelce personifican el auge del “poder blando” en el siglo XXI: la capacidad de convertir carisma, talento y estrategia en fortaleza económica y relevancia global.

Su compromiso no solo celebra el amor, sino la unión de dos de las carreras más rentables y admiradas del momento, en un escenario donde la riqueza y la popularidad se retroalimentan a escala mundial.