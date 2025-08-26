La historia de Taylor Swift y Travis Kelce: una cronología de su relación

Taylor Swift y Travis Kelce demuestran afecto en una noche de gala

Bastó dos años para que la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce pasara de ser un rumor impulsado por un brazalete de la amistad a convertirse en uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo y el deporte.

Este martes, la estrella del pop y el jugador de la NFL confirmaron su compromiso, noticia que corona una historia que empezó en los estadios y dejó momentos inolvidables para sus fanáticos.

2023: El inicio de una historia inesperada

En abril de 2023, Taylor Swift enfrentaba el fin de su relación de seis años con el actor Joe Alwyn, justo cuando arrancaba su gira The Eras Tour en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Travis Kelce había terminado meses antes con la periodista Kayla Nicole. Ambos estaban solteros cuando el destino los cruzó en el verano.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, a la derecha, aparece con la cantante Taylor Swift después de la victoria de los Chiefs sobre los Buffalo Bills en el juego del Campeonato de la AFC en Kansas City, Mo., el 26 de enero de 2025. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

El 7 y 8 de julio de 2023, Swift se presentó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, casa de los Chiefs, el equipo de Kelce.

El jugador asistió al concierto y, días después, confesó en su pódcast New Heights que había intentado acercarse a la cantante de una manera muy particular.

“Si estás en un concierto de Taylor Swift, existen estas pulseras de la amistad, y yo recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor una con mi número”, contó el deportista

Aunque no logró entregarle la pulsera, el jugador de 35 años no quería rendirse y por ello decidió contar la anécdota.

Travis Kelce confesó que intentó darle a Taylor un brazalete de amistad con su número de teléfono en el Eras Tour (REUTERS/Jennifer Gauthier NO COMMERCIAL OR BOOK SALES)

En ese entonces, Kelce admitió sentirse “un poco dolido” por no haber podido saludarla: “Ella no habla antes o después de los shows porque debe cuidar su voz para las 44 canciones que canta. No recibe a nadie... o al menos no quiso conocerme a mí, así que lo tomé personal”, bromeó en su programa.

Poco después surgieron rumores de que quizá Travis ya había tenido éxito en llamar la atención de su amor platónico y que podrían haber comenzado a salir.

Esos comentarios crecieron durante agosto y septiembre de 2023, con pistas en redes sociales y comentarios ambiguos en el pódcast de los hermanos Kelce. El propio Travis declaró en The Pat McAfee Show que la había invitado a uno de sus partidos: “Le pasé la pelota a su cancha. Le dije: te vi arrasar en el escenario de Arrowhead y quizás debas venir a verme arrasar en Arrowhead. Veremos qué pasa”.

Swift sorprendió al mundo al aparecer en Arrowhead Stadium en septiembre de 2023 para alentar a los Chiefs (Mandatory Credit: Denny Medley-USA TODAY Sports)

La confirmación pública de que ya existía un vínculo entre ellos llegó el 24 de septiembre de 2023, cuando Taylor apareció en el estadio de los Chiefs para ver el partido contra los Chicago Bears.

Fue vista en un palco junto a Donna Kelce, madre del jugador, celebrando las jugadas y alentando con entusiasmo. Al finalizar, Swift abandonó el recinto con Travis.

“Gracias a Taylor por aparecer. Fue bastante arriesgado”, reconoció Kelce en su pódcast, añadiendo: “Pensé que fue increíble cómo todos en el palco solo tenían cosas buenas que decir sobre ella. Se veía increíble”.

Luego se vería con más frecuencia a Swift en los recintos de la NFL. Kelce no tardaría en devolverle el gesto.

El 10 de noviembre de 2023, Travis viajó a Buenos Aires para acompañar a Taylor en la etapa latinoamericana de la Eras Tour. La pareja fue vista cenando de la mano en un restaurante de la ciudad.

Un día después, el 11 de noviembre de 2023, Swift sorprendió a su público al modificar la letra de su canción “Karma”, cantando: “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”.

El detalle que confirmaba el romance de la pareja desató la euforia de los fans, pero lo más comentado llegó al final del concierto, cuando Taylor corrió hacia los brazos de Kelce y lo besó antes de ingresar a sus camerinos. La muestra de afecto quedó registrada por las cámaras de los swifties que todavía estaban en el recinto.

El apasionado beso de Taylor Swift y Travis Kelce al finalizar el show

En diciembre de 2023, cuando Swift tuvo una larga entrevista con la revista TIME, habló de su relación y desmintió que su primera cita hubiese sido en un juego de la NFL.

“Tuvimos bastante tiempo para conocernos sin que nadie lo supiera. Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja. Creo que algunos piensan que vieron nuestra primera cita en ese juego. Nunca seríamos tan psicóticos como para mostrar así una primera cita en público”.

2024: De la cancha al escenario

El año siguiente consolidó la relación a nivel público.

El 11 de febrero de 2024, Swift viajó a Las Vegas para alentar a los Chiefs en el Super Bowl. Llegó acompañada de sus padres, Blake Lively e Ice Spice. Tras la victoria de Kansas City, la cantante bajó al campo para besar a Kelce y luego ambos celebraron en una fiesta donde bailaron juntos su clásico “Love Story” hasta la madrugada.

En abril, la pareja fue vista en Coachella, donde disfrutaron de las presentaciones de amigos como Jack Antonoff e Ice Spice.

Swift estuvo en el Super Bowl de 2024 con su familia y amigos para apoyar a su novio en la final (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Ese mismo mes, Swift lanzó su álbum The Tortured Poets Department, que incluyó canciones con referencias directas al universo de Kelce, como The Alchemy, repleta de metáforas futbolísticas, y So High School, que evocaba la frescura de un amor adolescente.

El 23 de junio de 2024 ocurrió uno de los momentos más sorprendentes de su historia amorosa: Travis subió al escenario de la Eras Tour en Londres.

Vestido de blanco y con atuendo teatral, el atleta ayudó a la cantante en una transición de vestuario, la cargó y hasta fingió maquillarla. Swift le lanzó un beso desde el escenario, gesto que desató la euforia entre los fans.

El jugador de fútbol americano y novio de la cantante fue parte de un pequeño número musical

2025: El compromiso

El año comenzó con ambos enfocados en sus proyectos profesionales, pero en agosto Taylor tuvo un gesto especial al participar en el pódcast New Heights.

Durante la charla con Travis y Jason, la cantante se emocionó al hablar sobre la recuperación de sus masters y presentó su nuevo álbum The Life of a Showgirl, escrito durante la gira europea.

Swift también confesó cómo la había impactado la forma pública en la que Travis mostró interés por ella: “Esto es lo que he estado escribiendo en mis canciones desde que era adolescente, que alguien me cortejara así de manera tan romántica”.

Semanas más tarde, el 26 de agosto de 2025, la pareja anunció oficialmente su compromiso.

El 26 de agosto de 2025, ambos anunciaron su compromiso con un emotivo post en Instagram (Instagram/@taylorswift)

La publicación incluía una serie de fotografías del momento en que Kelce se arrodilló, además de una imagen del anillo con un gran diamante montado en oro amarillo.

El mensaje que acompañó las imágenes hizo referencia a sus aficiones: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

La noticia paralizó las redes sociales con miles de fanáticos celebrando la historia de amor de la cantautora más prolífica del pop actual.