De Sabrina Carpenter a Avril Lavigne: los famosos que reaccionaron al compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce

Los amihgos de la pareja reaccionaron positivamente a s compromiso. (Foto AP/Charlie Riedel)

Taylor Swift y Travis Kelce han puesto fin a los rumores y confirmado lo que muchos de sus seguidores esperaban: la pareja está comprometida.

La noticia, acompañada de un romántico anuncio conjunto en Instagram, rápidamente se convirtió en tendencia global y desató una ola de reacciones tanto de fans como de celebridades de primer nivel.

El comunicado llegó este martes 26 de agosto a través de publicaciones en sus cuentas oficiales, donde compartieron imágenes de un escenario cubierto de flores y un primer plano del impresionante anillo de diamantes que ya adorna la mano de la cantante.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de Instagram. (Instagram/Taylor Swift)

En cuestión de minutos, la publicación sumó millones de “me gusta” de fanáticos y amigos de la pareja.

Una lluvia de felicitaciones

No solo los “swifties” celebraron el compromiso, también amigos y colegas cercanos se unieron al festejo.

Sabrina Carpenter, quien acompañó a Taylor Swift como telonera en varios conciertos de la gira Eras Tour, repostó la noticia con una serie de corazones blancos como una señal de emoción.

Sabrina Carpenter fue de las primeras en reaccionar al compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce. (Instagram/Sabrina Carpenter)

Desde el ámbito deportivo tampoco faltaron muestras de cariño. Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs y compañero de Kelce, compartió la publicación con corazones rojos, un guiño evidente a los colores del equipo.

Su esposa, Brittany Mahomes, fue más allá con un emotivo mensaje: “Son dos de las personas más genuinas que conozco. Estoy muy feliz por ustedes”, escribió.

Las felicitaciones no se limitaron al círculo íntimo de la pareja. Las cuentas oficiales de los Kansas City Chiefs y de la propia NFL se unieron al entusiasmo.

“Hoy es un cuento de hadas. Felicidades a Travis y Taylor—estamos emocionados de tenerte como miembro permanente de la familia Chiefs Kingdom!”, escribió el equipo de futbol americano en Instagram.

Los Kansas City Chiefs felicitaron a la pareja por su compromiso. (Instagram/ Kansas City Chiefs)

Otros nombres conocidos no tardaron en aparecer. La cantante Avril Lavigne reaccionó con mensajes de cariño, a través de sus historias de Instagram. Mientras que creadores de contenido como el tiktoker Jake Shane se sumaron a la conversación digital.

El compromiso de Swift y Kelce también fue celebrado por fanáticos en múltiples plataformas, donde el hashtag #SwelceEngagement se posicionó entre las principales tendencias.

Entre los comentarios más repetidos, los usuarios destacaron lo “auténtico” de la relación, la “magia de cuento de hadas” de la pedida de mano y la “alegría compartida” de ver a una de las artistas más influyentes del planeta dando un paso tan personal en su vida.

Sin embargo, algunos fans también se mostraron sorprendidos por la falta de reacción de Selena Gomez, quien es íntima amiga de la cantante, sobre todo porque cuando Selena hizo público su compromiso con Benny Blanco, Taylor expresó casi de inmediato sus felicitaciones, solicitando ser “la niña de las flores”.

Taylor Swift pidió ser "la niña de las flores" en la boda de Selena Gomez (Selena Gomez)

Un fenómeno mediático

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce ha acaparado titulares desde que hicieron pública su unión en 2023. Desde apariciones conjuntas en eventos deportivos hasta la asistencia del jugador a varios conciertos del Eras Tour, su romance ha estado bajo constante escrutinio.

Por ahora, la pareja no ha revelado detalles sobre la fecha o el lugar de la boda, pero el entusiasmo que ha generado su anuncio deja en claro que, sea cual sea el plan, el evento será seguido con lupa por la prensa y los seguidores.