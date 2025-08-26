Lil Nas X habló por primera vez sobre su arresto tras deambular en ropa interior: “Fue aterrador”

El incidente fue reportado a la policía, quienes lo detuvieron y llevaron a un hospital por sospecha de sobredosis (Créditos: TMZ)

El rapero estadounidense Lil Nas X rompió el silencio después de su escandalosa detención en Los Ángeles, donde fue arrestado por la policía tras ser sorprendido caminando casi desnudo en una transitada avenida.

El artista de 26 años, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, se enfrenta a cuatro cargos criminales y podría ser sentenciado hasta cinco años de prisión si es hallado culpable.

Este martes 26 de agosto, Lil Nas X reapareció en Instagram con un video en sus Stories para tranquilizar a sus seguidores después de pasar varios días entre el hospital y la cárcel.

“Su chica va a estar bien, ¿de acuerdo? Va a estar bien, va a estar bien”, dijo refiriéndose a sí mismo con una sonrisa cansada. “Eso fue jodidamente aterrador. Fue aterrador. Fueron unos últimos cuatro días aterradores. Pero su chica va a estar bien”.

Lil Nas X reapareció en Instagram tras su detención y aseguró a sus fans que “va a estar bien” (captura Instagram)

El incidente en Los Ángeles

Según reportó el Departamento de Policía de Los Ángeles, los hechos ocurrieron el jueves 21 de agosto, cuando recibieron una llamada de emergencia alertando sobre un hombre desnudo caminando por Ventura Boulevard, en el vecindario de Studio City.

El portal TMZ difundió videos en los que se aprecia al rapero cantando y hablando en una calle solitaria. En una de las grabaciones, se le escucha dirigiéndose a un conductor que se percató de su presencia: “Oye, ¿no llegues tarde a la fiesta esta noche?” antes de continuar caminando por la vía.

Otra grabación mostró que algún tiempo más tarde Lil Nas finalmente se despojó de su calzado y su ropa interior. El tabloide además apuntó que una persona recogió sus botas blancas y luego las ofreció en venta en internet.

La policía de Los Ángeles lo arrestó luego de recibir reportes de un hombre desnudo caminando por Ventura Boulevard (Frederic J. Brown/Pool via REUTERS)

Cuando llegaron a la zona, los oficiales encontraron al músico, quien habría puesto resistencia. Según los reportes policiales, Lil Nas se abalanzó contra los agentes.

Tras el arresto, los oficiales lo trasladaron a un hospital por sospechas de sobredosis. Sin embargo, su padre aseguró más tarde que su hijo “absolutamente no consumió drogas ilegales”.

De acuerdo con documentos judiciales citados por The Independent y PEOPLE, Lil Nas X fue acusado de cuatro delitos graves: tres cargos de agresión contra un oficial de policía y un cargo de resistencia a un oficial ejecutivo.

El lunes 25 de agosto, el rapero compareció ante un juez en Los Ángeles y se declaró no culpable. Renunció a su lectura de cargos y se fijó una fianza de 75,000 dólares. Además, la corte ordenó que asistiera a varias reuniones de Narcóticos Anónimos como condición para mantener su libertad provisional.

Si el tribunal lo encuentra culpable en próximas audiencias, podría enfrentar una condena de hasta cinco años en prisión, según la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles. Su siguiente audiencia preliminar está prevista para el 15 de septiembre.

La jueza fijó una fianza de 75,000 dólares para que pudiera recuperar su libertad condicional (Frederic J. Brown/Pool via REUTERS/File Photo)

En medio de la polémica, su padre, Robert Stafford, habló con los medios a las afueras del juzgado. Confirmó que había podido conversar con su hijo tras su liberación y aseguró que estaba arrepentido:

“Va a recibir la ayuda que necesita y solo manténganlo en sus oraciones. Denle la misma gracia y misericordia que Dios le da a todos”, dijo.

También describió cómo fue su reencuentro: “Fue increíble. Lloramos, reímos. Pero él está de buen ánimo. Va a estar bien. Como digo, Dios es bueno“.