Lil Nas X salió de prisión tras ser acusado de cuatro delitos graves

Lil Nas X se declaró inocente tras ser arrestado. (REUTERS/Danny Moloshok)

El rapero Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Hill, compareció este lunes en una corte de Van Nuys tras ser acusado formalmente de cuatro delitos graves, entre ellos agresión con lesiones a un oficial de policía y resistencia a la autoridad.

El artista de 26 años se declaró inocente durante la audiencia y su fianza fue fijada en 75,000 dólares. Unas horas más tarde, TMZ captó al artista saliendo de prisión.

El caso ha generado amplia atención mediática desde la madrugada del jueves 21 de agosto, cuando Hill fue visto semidesnudo y actuando de forma errática en Ventura Boulevard, en Studio City, San Fernando Valley.

Lil Nas X pagó una fianza de 75 mil dólares para llevar su proceso en libertad. (Frederic J. Brown/Pool via REUTERS)

De acuerdo con el reporte policial, al momento de ser confrontado por los agentes, el músico se abalanzó contra ellos, lo que provocó lesiones a al menos tres oficiales. Esa acción derivó en tres de los cargos por delitos graves.

El arresto y los primeros cargos

Inicialmente, Lil Nas X fue detenido bajo un cargo menor de obstrucción a la labor de un oficial y trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys, donde permaneció durante el fin de semana sin derecho a fianza.

Antes de ser llevado al centro de detención, los policías lo condujeron a un hospital, ya que sospechaban que estaba bajo los efectos de drogas. Posteriormente fue dado de alta y trasladado a prisión.

Videos difundidos por el portal TMZ muestran al rapero caminando en ropa interior y botas de vaquero blancas, aparentemente desorientado, en una de las avenidas principales de Los Ángeles.

Lil Nas X caminaba en ropa interior momentos antes de su arresto. (Captura de video)

Un día antes, también fue captado deambulando en las inmediaciones de un hotel en West Hollywood, lo que reforzó las especulaciones sobre un episodio de crisis de salud.

En la audiencia de este lunes, los abogados defensores Drew Findling y Christy O’Connor insistieron en que el episodio no define al artista y que se trata de un hecho aislado en su vida.

“Él nunca ha tenido problemas con la justicia ni un historial de violencia. No podemos permitir que un evento cambie la trayectoria de su vida increíble”, declaró Findling ante los medios.

O’Connor, por su parte, cuestionó la versión policial que relaciona el comportamiento del rapero con el consumo de drogas. Según dijo, aún no existen resultados médicos que confirmen esa hipótesis.

La abogada de Lil Nas X, Christy O'Connor aseveró que el rapero no consume drogas. (Frederic J. Brown/Pool via REUTERS)

El juez del caso solicitó, no obstante, que Hill se inscriba en un programa de tratamiento de abuso de sustancias como medida preventiva.

Findling también pidió no juzgar al artista en su “peor momento”: “Es un joven de 26 años bajo una enorme presión por su fama internacional. Cualquiera que tenga hijos sabe que estas situaciones, aunque graves, no son tan extrañas”.

Su padre, Robert Stafford, ofreció declaraciones tras la audiencia y aseguró que su hijo se encuentra con buen ánimo pese a la gravedad de los cargos. “Derramamos lágrimas, también reímos, pero él está en gran espíritu. Dios es bueno todo el tiempo. Manténganlo en sus oraciones”, dijo.

Cabe destacar que este año ha sido especialmente difícil para Lil Nas X. En abril reveló que sufría de parálisis facial parcial y un mes más tarde canceló su presentación principal en el festival Outloud Pride en West Hollywood, alegando problemas médicos.

Lil Nas X lsufrió una parálisis facial a mediados de este año. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Ahora, el cantante deberá enfrentar el proceso judicial por los cuatro cargos de delito grave: tres por agresión con lesiones a un oficial y uno por resistencia a la autoridad.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, emitió un comunicado de prensa confirmando que Lil Nas X hirió a 3 oficiales de policía y enfrenta hasta 5 años de prisión estatal si es declarado culpable de los cargos.