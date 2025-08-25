Benson Boone habló sobre su entrenamiento y acrobacias sobre el escenario: “Es como practicar para un deporte”

Benson Boone es mundialmente reconocido por canciones como "Beautiful Things", acumulando millones de oyentes en diferentes plataformas (Beautiful Things)

“Es como entrenar para un deporte”, aseguró Benson Boone, el joven cantante estadounidense que revolucionó la escena pop con su despliegue físico sobre el escenario y su impacto viral. Con solo 23 años, se convirtió en una de las mayores sensaciones musicales del momento, acumulando millones de reproducciones y fanáticos que siguen de cerca cada paso de su meteórica carrera.

En una reciente entrevista con ELLE Magazine compartió detalles sobre la destreza física que muestra en cada show, sumada a su carisma y autenticidad, que lo posicionaron como uno de los artistas más observados —y comentados— de la música actual.

Desde sus inicios, sorprendió al público por su capacidad física en escena, especialmente por los backflips (mortal hacia atrás) y acrobacias que realiza durante sus presentaciones. Lejos de tratarse de un truco aprendido recientemente, su destreza es fruto de la práctica constante y una rutina muy parecida a la de un atleta.

“Porque lo hago todo el tiempo, ya he desarrollado fuerza en las piernas para hacerlo cada noche”, admitió el artista, dejando claro que la clave de su espectacularidad está en la disciplina. Boone comparó su entrenamiento con la preparación deportiva, ilustrando que cada función exige preparación y resistencia física específicas.

Boone comparó su entrenamiento escénico con la preparación de un atleta profesional. (REUTERS)

Entrenamiento y habilidades físicas durante sus shows

El intérprete relató su primer acercamiento a los saltos y acrobacias, remontándose a la infancia: “Tenía como cuatro años. Vi a mi padre hacer un backflip y pensé que era lo más genial del mundo. Dije: ‘Debo hacerlo’. Fui, salté del sofá, aterricé sorprendentemente bien, y desde entonces empecé a dar vueltas en todo el vecindario”.

Lejos de practicar sus flips en cualquier sitio público, el artista señaló que suele ensayar estas acrobacias junto a amigos, dedicándose en privado a perfeccionar cada movimiento, lo que le permite dominar la técnica sin exponerse innecesariamente.

El cantautor también habló sobre el cuidado de su cuerpo, ya que el esfuerzo físico de saltar, girar y mantener el ritmo durante un espectáculo requiere constancia. Aunque reconoció que las acrobacias forman parte de su identidad artística, Boone subrayó que nunca se trata de improvisar, sino de estar siempre preparado física y mentalmente para afrontar el reto de cada show.

El cantante norteamericano destacó la disciplina y constancia detrás de sus acrobacias en el escenario (REUTERS)

Ícono de estilo y vestuario sobre el escenario

Fuera del ejercicio físico, el estilo de Benson Boone también se volvió una referencia para sus seguidores. Consultado por sus referentes en la moda y la estética, nombró a figuras legendarias: “Me encanta el estilo de Elton John, el estilo de Freddie Mercury, el de Michael Jackson, incluso el de Elvis Presley y Bruce Springsteen”. Para Boone, lo importante no es solo llamar la atención, sino expresar su personalidad arriba del escenario y divertirse con la moda.

Lejos de encasillarse en un solo registro, el cantante afirmó que no siempre busca arriesgar con los atuendos más llamativos o sofisticados. “A veces me basta con una camiseta de tirantes y vaqueros. Solo hago lo que siento”, comentó. Ese deseo de espontaneidad y la búsqueda de su propio sello marcaron cada etapa de su carrera.

Aunque reconoció que los shows representan una oportunidad para elevar su look, aclaró: “Lo que visto en el escenario no siempre es lo que usaría a diario para ir a una gasolinera”. De este modo, reafirmó que su imagen pública es una apuesta creativa acorde al contexto, manteniendo siempre el equilibrio entre lo espectacular y lo personal.

Benson Boone comentó que se inspira en íconos como Elton John y Freddie Mercury para definir su estilo sobre el escenario (REUTERS)

Relación con la fama y presión pública

La exposición mediática y el crecimiento de su popularidad pusieron a prueba la relación de Benson Boone con la fama. El intérprete admitió que no suele sentirse nervioso antes de cada concierto, pero hubo una ocasión que marcó la diferencia: “La única vez que realmente estuve nervioso fue en los Grammys. Estaba cantando frente a Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish y Olivia Rodrigo. Sin duda, estaba muy nervioso”.

Boone reconoció que ese tipo de presiones no son cotidianas para él, y que disfrutar y compartir los momentos previos al show con sus amigos, familiares o su novia es fundamental para relajarse y encarar el espectáculo con entusiasmo.

En cuanto a las redes sociales, confesó que su presencia digital fue cambiando y manifestó: “He intentado estar menos tiempo en las redes sociales. Hay mucha gente opinando sobre mí, y aunque sea para bien o para mal, no me gusta estar viendo constantemente videos sobre mí mismo”.

También reveló que, a pesar de su gran dominio en internet, su contenido favorito son los clips de perros. “Últimamente me aparecen muchísimos videos de perros. En realidad, me sorprende, porque normalmente los paso de largo, pero algunos me parecieron tan tiernos que quizá los vi demasiado tiempo”, compartió.

En la entrevista con ELLE, Boone admitió que la fama y la presión pública lo llevaron a limitar su tiempo en redes sociales (REUTERS)

Expectativas y preparativos para la nueva gira

A punto de iniciar la etapa estadounidense de su American Heart World Tour, el cantante dedicó el último tiempo a planificar cada detalle de sus próximas presentaciones. Con respecto a esto, adelantó: “Será el show más planificado que haya hecho. He pasado los últimos seis meses pensando y planificando cada canción, lo que habrá en las pantallas, lo que haré y lo que vestiré. Es un mundo completo que he construido en mi cabeza”.

El compromiso con su público y la minuciosidad en la preparación resaltan la constante búsqueda de excelencia que lo caracteriza. Además, Benson Boone expresó su entusiasmo de cara al reencuentro con los fanáticos, y comentó: “Estoy realmente emocionado de que la gente lo vea”, dejando ver que su ambición artística busca construir una experiencia única e inmersiva para todos los asistentes.