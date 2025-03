Quién es Benson Boone, el artista surgido en TikTok y elegido por Taylor Swift que promete brillar en Lollapalooza Argentina

Benson Boone interpretando su megahit global “Beautiful Things”

Lollapalooza Argentina 2025 arrancó de la mejor manera posible, en esa comunión de música, color, tendencias y más atractivos que conforman la esencia del festival. Y mientras tanto, se palpita la jornada de cierre, con uno de los grandes atractivos de esta edición aniversario. Una promesa que ya es realidad, y que se presentará el domingo desde las 20 en el Escenario Flow.

Se trata de Benson Boone, cantante estadounidense que a sus 22 años logró hacerse un lugar en la nueva escena pop. Como tantos otros de su generación, comenzó a ganar notoriedad a través de TikTok en 2020, durante la pandemia, compartiendo videos en los que mostraba su talento vocal. Su plan era simple: construir una base sólida de seguidores y dar a conocer su voz. En ese entonces, el joven de Washington no imaginaba el ascenso vertiginoso en la industria musical. La plataforma social le permitió conectar con una audiencia global, especialmente en un momento en el que la gente buscaba contenido fresco y entretenido durante los confinamientos.

En 2021, dio el paso de presentarse a las audiciones del programa American Idol, un conocido show de talentos. Fue elogiado por los jueces, incluida Katy Perry, quien le dijo: “Te voy a decir algo que tal vez no creas, pero si lo crees, podría suceder. Te veo ganando American Idol si tú quieres“. Pero Boone tomó una decisión crucial para su carrera. Aunque había logrado pasar la “Hollywood Week” y formar parte de los 24 mejores, optó por abandonar el programa. En lugar de seguir el camino tradicional de un concursante de American Idol, decidió concentrarse completamente en su carrera musical, publicando sus canciones en TikTok.

Benson explicó en entrevistas que, aunque el cumplido de Perry fue halagador, no quería ser conocido únicamente como el “chico de American Idol”. Su objetivo era hacer música por sí mismo, sin ser encasillado por su participación en el programa. Esta decisión fue clave para su éxito, que le llevó un par de años.

El clip de "Pretty Slowly", otro de los hits de Benson Boone

Tras su salida de American Idol y con su popularidad en TikTok en crecimiento dio un paso decisivo en su carrera. La combinación de su voz única y su capacidad para conectar con la audiencia digital atrajo la atención de figuras importantes dentro de la industria musical. Uno de los momentos clave fue cuando Dan Reynolds, líder de Imagine Dragons, reconoció su talento. La conexión entre Boone y Reynolds ocurrió de manera natural, gracias a una publicación en la que ambos artistas interpretaron juntos “Follow You”, un tema de la banda estadounidense. Este gesto marcó el inicio de una colaboración fructífera, y no pasó mucho tiempo antes de que Boone firmara con Night Street Records, el sello discográfico de Imagine Dragons.

Con el respaldo de una compañía sólida, Boone lanzó su primer single “Ghost Town” el 15 de octubre de 2021. La canción fue un éxito inmediato, alcanzando las listas de éxitos en 13 países, incluida la prestigiosa Billboard Hot 100. Este logro le permitió realizar sus primeras apariciones televisivas en programas como The Ellen DeGeneres Show y The Kelly Clarkson Show, lo que consolidó su presencia en los medios de comunicación y lo presentó a una audiencia más amplia.

A medida que su música continuaba ganando popularidad, lanzó más singles y EPs. En 2022, publicó “In the Stars”, una canción que marcó un punto de inflexión en su carrera. Sin embargo, fue en 2024 cuando su éxito alcanzó nuevas alturas con “Beautiful Things", un tema de título premonitorio -“Cosas hermosas”- que se convirtió en un fenómeno global, acumulando cientos de millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify y YouTube. Esta canción no solo lo catapultó a la fama, sino que también lo posicionó como una de las voces más prometedoras de la nueva generación.

La presentación de Benson Boone en los Grammys 2024

El impacto de “Beautiful Things” fue tal que, cinco meses después de su lanzamiento, el cantante fue invitado por Taylor Swift a ser telonero en tres de sus conciertos en Londres como parte de su The Eras Tour. El tema alcanzó más de 517 millones de visualizaciones en YouTube y consolidó as estadounidense como un artista destacado, con una base de fans global que no deja de crecer día a día.

Uno de sus logros más significativos fue ganar el premio MTV VMA a Mejor Canción Alternativa por el tema que lo lanza al estrellato internacional. Este premio, que reconoce la excelencia en la música alternativa, subrayó su capacidad para conectar con una amplia audiencia, más allá del mainstream. Además, fue nominado a Mejor Artista Nuevo en los Grammy 2024, lo que refleja el reconocimiento que está recibiendo dentro de la industria musical. Aunque no ganó, la nominación en sí misma fue un claro indicio de su potencial y la relevancia de su música en el escenario global.

Durante su presentación en los Grammy protagonizó un momento inesperado que rápidamente se convirtió en viral. Como parte de un número especial de los nominados a Mejor Nuevo Artista, Boone interpretó su éxito Beautiful Things mientras realizaba su característica rutina llena de energía, que incluyó saltos y volteretas. Sin embargo, al final de su actuación, el artista fue captado ajustando agresivamente su mono azul celeste, lo que generó una reacción en las redes sociales. Ante la atención generada por el incidente, hizo un pedido de disculpas en sus historias de Instagram, escribiendo: “Perdón por ajustar mi mono tan agresivamente en el escenario esta noche. Esa cosa era extremadamente restrictiva en ciertas áreas”​.

Desde que comenzó su carrera, los conjuntos que eligió para sus shows lo hicieron ingresar en la categoría de “sex symbol”. Esta etiqueta, impuesta por los medios y por su creciente base de fans, no fue fácil de manejar para el cantante, quien explicó en varias entrevistas que no se ajustaba a su identidad ni a sus aspiraciones artísticas. Según el músico estadounidense, al principio de su carrera, tomaba decisiones como quitarse la camiseta durante sus actuaciones, pensando que era lo que el público esperaba de él. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que depender exclusivamente de su imagen física no era lo que quería para su carrera.

“Ya no quiero que la gente venga a un show esperando que me quite la camiseta y sea solo un espectáculo de músculos”, explicó en una entrevista. Aunque su aspecto físico y su atractivo fueron comentados constantemente, el compositor de Washington mostró un fuerte deseo de ser reconocido por su música y no solo por su apariencia. Este tipo de reflexión sobre su imagen se convirtió en un tema recurrente en su proceso artístico, donde buscó equilibrar las expectativas externas con su verdadera visión como músico.

En una entrevista con Rolling Stone, el artista emergente también compartió sus pensamientos sobre cómo manejó este tema de la imagen pública, afirmando que su mayor fortaleza y debilidad a la vez era la capacidad de convencer a su mente para que se enfocara en lo que realmente importaba. A pesar de las presiones que enfrentó, el intérprete de “Ghost Town” fue claro al decir que su principal objetivo era ser auténtico y mantener su esencia. Esta autenticidad fue algo que buscó proyectar en cada una de sus canciones, y especialmente en su próximo álbum, American Heart, que marca un giro hacia un estilo más retro y energético, inspirado en artistas como Bruce Springsteen.

En su corta carrera, Boone logró posicionarse como un artista propio de su tiempo. Surgido de las redes, esquivo al éxito fácil, amigo de los desafíos y en búsqueda de constante evolución. Un combo ideal para disfrutar en el anochecer de la última jornada de Lollapalooza Argentina en su edición aniversario.