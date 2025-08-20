Kirsten Dunst confesó sus deseos de estar en ‘Minecraft 2′, esta es la razón

Dunst admitió que le gustaría volver a hacer películas de franquicias (Foto: Reuters)

Kirsten Dunst a sus 43 años se encuentra en uno de los momentos más plenos de su vida artística y personal. La actriz es recordada por su papel como Mary Jane Watson en El Hombre araña del 2002, y sus colaboraciones con la autora Sofia Coppola, en citas como Las vírgenes suicidas y Maria Antonieta.

Recientemente ofreció una entrevista a fondo para la revista Town&Country donde dijo que le gustaría actuar en Minecraft 2, además de que dijo que sus hijos Ennis de 6 años y James de 3, disfrutaron la película, también sería una posibilidad de tener éxito comercial.

“Quizá pueda hacer una película en la que no pierda dinero”, dijo la actriz. Quien actualmente viene de grabar su más reciente película Roofman, junto a Channing Tatum.

Aunque en los últimos años ha trabajado exclusivamente en cintas de autor, y en proyectos experimentales, Dunst no rechaza la idea de unirse a un proyecto taquillero, que le permita equilibrar sus inversiones.

Minecraft se convirtió en una de las películas con más recaudación en 2025

Dunst confesó que Roofman no contó con un gran presupuesto y que el poco con el que contaban, se destinó a construir una réplica exacta de la tienda “Toys R Us” en carolina del Norte.

Incluso sus hijos aún usan las pijamas que ella personalmente “tomó prestadas” de la réplica de la tienda.

Actualmente Kirsten trabaja en una película del directora Mikey Madison, sobre una sirena. Además dijo que acaba de leer el guion de la próxima película de Sofia Coppola, la cual inicia su rodaje en 2026.

Kirsten dijo que acaba de leer el guion de un nuevo proyecto de Sofia Coppola (Crédito: Biarritz Film Festival)

¿De qué trata Roofman?

Durante años Dunst se obsesionó con la historia de un ladrón que al cometer varios errores decide esconderse en una tienda de artículos para bebés y niños.

En la vida real Jeffrey Manchester se hizo famoso por robar McDonalds, su forma de operar era entrando por el techo del restaurante lo que le ganó el apodo de “Roofman”.

Dunst se centra en la relación que establece Manchester, interpretado por Tatum, con una mujer, interpretada por ella y el lenguaje del amor del ladrón que consiste en regalar cosas robadas.

Para 'Roofman' se hizo una réplica de un Toys R Us de la época (Foto: Toys R Us)

Según dijo el director Derek Cianfrance, Dunst fue la primera en descubrir que al ladrón le gustaba regalar cosas robadas, por lo que decidieron que el guion, en realidad era para una especie de película navideña secreta, el director agregó que eso hace que las películas tengan “una magia diferente”.

Cianfrance dijo que quiso que Kirsten actuara en la película porque sólo ella es capaz de entender que “actuar no se trata de fingirlo, se trata de decir la verdad”, el director agregó que en algún momento tuvo la oportunidad de trabajar con Dunst pero no quiso porque pensó que no podría hacer un acento australiano, de lo cual se arrepiente totalmente ya que admitió que Kirsten Dunst “es capaz de hacer cualquier cosa”.

Kirsten Dunst ha demostrado que tiene un enorme rango actoral (REUTERS/Stephane Mahe)

En Roofman, Dunst quiso capturar algo “auténtico y con un poco de brillo”, agregó el director, describiendo el poder del drama de las películas navideñas.

Concluyó diciendo que la cinta trata “de no conseguir lo que deseas y de la desilusión. Hacer una película dulce pero no empalagosa, algo lleno de vida, donde tantas cosas pueden salir mal”, afirmó.