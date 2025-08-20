Entretenimiento

Kirsten Dunst confesó sus deseos de estar en ‘Minecraft 2′, esta es la razón

La actriz habló de ‘Roofman’ su nueva cinta, y aprovechó para mencionar que le gustaría estar en ‘Minecraft 2′ porque sus hijos la amaron

Por Marco Antonio González Aguilera

Guardar
Dunst admitió que le gustaría
Dunst admitió que le gustaría volver a hacer películas de franquicias (Foto: Reuters)

Kirsten Dunst a sus 43 años se encuentra en uno de los momentos más plenos de su vida artística y personal. La actriz es recordada por su papel como Mary Jane Watson en El Hombre araña del 2002, y sus colaboraciones con la autora Sofia Coppola, en citas como Las vírgenes suicidas y Maria Antonieta.

Recientemente ofreció una entrevista a fondo para la revista Town&Country donde dijo que le gustaría actuar en Minecraft 2, además de que dijo que sus hijos Ennis de 6 años y James de 3, disfrutaron la película, también sería una posibilidad de tener éxito comercial.

Quizá pueda hacer una película en la que no pierda dinero”, dijo la actriz. Quien actualmente viene de grabar su más reciente película Roofman, junto a Channing Tatum.

Aunque en los últimos años ha trabajado exclusivamente en cintas de autor, y en proyectos experimentales, Dunst no rechaza la idea de unirse a un proyecto taquillero, que le permita equilibrar sus inversiones.

Minecraft se convirtió en una
Minecraft se convirtió en una de las películas con más recaudación en 2025

Dunst confesó que Roofman no contó con un gran presupuesto y que el poco con el que contaban, se destinó a construir una réplica exacta de la tienda “Toys R Us” en carolina del Norte.

Incluso sus hijos aún usan las pijamas que ella personalmente “tomó prestadas” de la réplica de la tienda.

Actualmente Kirsten trabaja en una película del directora Mikey Madison, sobre una sirena. Además dijo que acaba de leer el guion de la próxima película de Sofia Coppola, la cual inicia su rodaje en 2026.

Kirsten dijo que acaba de
Kirsten dijo que acaba de leer el guion de un nuevo proyecto de Sofia Coppola (Crédito: Biarritz Film Festival)

¿De qué trata Roofman?

Durante años Dunst se obsesionó con la historia de un ladrón que al cometer varios errores decide esconderse en una tienda de artículos para bebés y niños.

En la vida real Jeffrey Manchester se hizo famoso por robar McDonalds, su forma de operar era entrando por el techo del restaurante lo que le ganó el apodo de “Roofman”.

Dunst se centra en la relación que establece Manchester, interpretado por Tatum, con una mujer, interpretada por ella y el lenguaje del amor del ladrón que consiste en regalar cosas robadas.

Para 'Roofman' se hizo una
Para 'Roofman' se hizo una réplica de un Toys R Us de la época (Foto: Toys R Us)

Según dijo el director Derek Cianfrance, Dunst fue la primera en descubrir que al ladrón le gustaba regalar cosas robadas, por lo que decidieron que el guion, en realidad era para una especie de película navideña secreta, el director agregó que eso hace que las películas tengan “una magia diferente”.

Cianfrance dijo que quiso que Kirsten actuara en la película porque sólo ella es capaz de entender que “actuar no se trata de fingirlo, se trata de decir la verdad”, el director agregó que en algún momento tuvo la oportunidad de trabajar con Dunst pero no quiso porque pensó que no podría hacer un acento australiano, de lo cual se arrepiente totalmente ya que admitió que Kirsten Dunst “es capaz de hacer cualquier cosa”.

Kirsten Dunst ha demostrado que
Kirsten Dunst ha demostrado que tiene un enorme rango actoral (REUTERS/Stephane Mahe)

En Roofman, Dunst quiso capturar algo “auténtico y con un poco de brillo”, agregó el director, describiendo el poder del drama de las películas navideñas.

Concluyó diciendo que la cinta trata “de no conseguir lo que deseas y de la desilusión. Hacer una película dulce pero no empalagosa, algo lleno de vida, donde tantas cosas pueden salir mal”, afirmó.

Temas Relacionados

Kirsten DunstMinecraft 2Roofman

Últimas Noticias

‘Peacemaker’, temporada 2: horarios y fecha de estreno de los nuevos episodios de la serie con John Cena

James Gunn trae de regreso a su excéntrico antihéroe. Esto es lo que debes saber de su inminente estreno en streaming

‘Peacemaker’, temporada 2: horarios y

Cuál es el álbum de Metallica que sigue vigente tras 34 años y supera a Pink Floyd y Bob Marley en el Billboard

Con 800 semanas en el destacado ranking, este disco sigue cautivando a nuevos oyentes y fanáticos históricos. Lanzado en 1991, debutó en el primer puesto del listado estadounidense y hoy se ubica entre los trabajos más perdurables de la música

Cuál es el álbum de

Jamie Lee Curtis causó furor en redes sociales con su revelador look y así respondió a los comentarios

La actriz de 66 años retomó su papel en la secuela de “Un viernes de locos” y, como parte de la promoción, compartió una sesión de fotos que generó un gran revuelo

Jamie Lee Curtis causó furor

La historia del “Robinson Crusoe” italiano, el hombre que se aisló del mundo durante más de 30 años

Tras naufragar en 1989, Mauro Morandi eligió Budelli como hogar y vivió aislado a lo largo de tres décadas antes de su desalojo definitivo

La historia del “Robinson Crusoe”

De 118 a 47 kilos: la dramática historia de una ganadora de ‘The Biggest Loser’, el polémico reality que es cuestionado en Netflix

Un nuevo documental plantea preguntas sobre los métodos extremos y el sufrimiento emocional de los participantes de un famoso reality de pérdida de peso

De 118 a 47 kilos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un móvil que trasladaba a

Un móvil que trasladaba a Emerenciano y César Sena chocó camino a una audiencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

UNICEF y asociaciones de medios impulsan una campaña para frenar la desinformación entre adolescentes

Revés para el Gobierno en el Senado: avanza un dictamen que cambia los DNU para quitarle un poder clave

Se desbordó un arroyo en Paraná tras las fuertes lluvias: provocó derrumbes y más de 30 familias fueron asistidas

El fiscal Luciani reclamó la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
La trascendencia de Hugo Pratt,

La trascendencia de Hugo Pratt, el genio italiano-porteño creador de ‘Corto Maltés’

Rescataron a diez crías de guepardo capturadas para el comercio ilegal en Somalilandia

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

TELESHOW
El duro contraataque de Wanda

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación