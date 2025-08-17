Sarah Jessica Parker habló sobre el futuro de Carrie Bradshaw tras el final de ‘And Just Like That’

Parker dijo que interpretar a Carrie fue un privilegio que marcó toda su carrera. (HBO)

Tras casi tres décadas dando vida a Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker se despidió de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión con la conclusión de And Just Like That…, secuela de Sex and the City, que llegó a su fin el 14 de agosto de 2025 después de tres temporadas.

Sin embargo, la actriz prefiere hablar de un “hasta pronto” en lugar de un adiós definitivo.

Durante un evento en los Hamptons el 11 de agosto, organizado por Threads, Parker conversó con el periodista Evan Ross Katz sobre el desenlace de la serie y que en realidad era un “hasta luego” con su personaje

“Hay una distinción, ¿verdad?”, dijo la actriz. “Es increíblemente difícil dar una respuesta drástica”, confesó.

Agregó que, en realidad, ni ella ni el showrunner Michael Patrick King sienten que el personaje deba cerrarse de forma absoluta: “A veces parece una herejía decir: ‘No vamos a hacer más’. Pero si amas algo, sabes cuándo dejarlo”.

Parker dejó la puerta abierta a volver a interpretar a Carrie en algún momento del futuro (HBO)

El motivo detrás del final

El creador Michael Patrick King anunció el 1 de agosto que la tercera temporada sería la última. En un comunicado publicado en Instagram, señaló: “Y así como así… la narración continua del universo de Sex and the City llega a su fin”.

Los productores explicaron que la decisión no se debía a los números de audiencia, sino que fue una elección creativa.

Parker reforzó esa idea en su charla con Katz: “Es por el profundo afecto hacia el trabajo y hacia la serie, que es el mismo lugar en el que Michael y yo nos encontrábamos hace años cuando dejamos de filmar la serie original de Sex and the City. Es el respeto y el cariño que sentimos por toda la experiencia lo que te lleva a una decisión como esta”.

Pese a las críticas, la actriz valoró el enorme éxito de la serie en su primera emisión (HBO Max)

La actriz, que ganó un Emmy gracias a Carrie, aseguró que interpretar a su personaje ha sido un privilegio: “Es un trabajo extraordinario, y tienes que honrarlo”.

Un cierre para Carrie

El último episodio de And Just Like That… incluyó un guiño directo al origen de la franquicia. En la escena final, Carrie baila sola en su apartamento mientras suena “You’re The First, The Last, My Everything” de Barry White. Acto seguido, concluye su libro con la frase: “La mujer comprendió que no estaba sola: estaba consigo misma”.

Según explicó King a Entertainment Weekly, esa línea era el broche perfecto.

“Es como una respuesta, un recuerdo, un eco. Todos estos años después, ella finalmente está en el lugar donde ve que eso es verdad. No estás sola, incluso si no tienes a nadie. Estás contigo misma. Fue entonces cuando supe que íbamos a terminarlo”.

Pese al éxito inicial, con el estreno más visto en HBO Max en su momento, And Just Like That… enfrentó comentarios poco favorables.

El último episodio muestra a Carrie bailando sola y aceptando su independencia (HBO Max)

Muchos críticos y espectadores señalaron que el desarrollo de personajes resultaba confuso y que las tramas no justificaban la existencia de la secuela. En redes, incluso fue etiquetada como un show que se veía solo para odiarlo.

Parker, sin embargo, afirmó que no le afecta esa percepción. “No creo que tuviese la oportunidad de pensar mucho en eso. Siempre trabajamos increíblemente duro para contar historias que fueran interesantes o reales. Supongo que realmente no me importa. Y la razón por la que no me importa es porque ha sido enormemente exitoso, y las conexiones que ha creado con el público han sido muy significativas”, respondió en una entrevista con el New York Times.