La respuesta de Kylie Minogue sobre las comparaciones con Taylor Swift tras el anuncio de “The Life of a Showgirl”

Kylie Minogue compartió su reacción tras notar el parecido visual entre "The Life of a Showgirl" y su histórica gira de 2005 (REUTERS/Taylor Swift)

Kylie Minogue respondió públicamente a las comparaciones que surgieron en redes sociales y medios especializados luego de que Taylor Swift anunciara el lanzamiento de su próximo álbum, The Life of a Showgirl.

Según reportó la prensa especializada, varios seguidores establecieron paralelismos entre la propuesta visual del nuevo trabajo discográfico de la cantante estadounidense y la gira Showgirl: The Greatest Hits Tour realizada en 2005 por la artista australiana.

La conversación se intensificó a partir de imágenes promocionales del nuevo disco, donde Swift luce vestuario con plumas, brillos y tocados llamativos.

Los fanáticos no tardaron en recordar las presentaciones de Kylie Minogue, quien marcó un hito en ese estilo escénico hace dos décadas.

La alusión visual no pasó desapercibida para la propia Minogue, quien compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con el mensaje: “Cuando todos tus amigos empiezan a enviarte tus propios memes de Showgirl”.

Minogue expresó admiración y respeto hacia otras artistas showgirl, agradeciendo el esfuerzo y dedicación que implica ese estilo de espectáculo pop (REUTERS/Isabel Infantes)

Y añadió: “Showgirl life es ‘algo’, multidimensional y mucho más que plumas y brillo. Respeto y admiración para todas mis compañeras Showgirls trabajadoras”, en alusión al trabajo escénico que comparten varias figuras del pop internacional.

La reacción fue interpretada por el público como un guiño afectuoso y sin animosidad hacia la cantante estadounidense.

Taylor Swift abordó el anuncio de The Life of a Showgirl en el podcast New Heights, conducido por su novio Travis Kelce y el hermano de este, Jason Kelce, espacio donde explicó el significado detrás de su nuevo proyecto.

La ganadora del Grammy aclaró que el álbum refleja su experiencia personal durante el The Eras Tour en Europa: “Se trata de lo que sucedía detrás del telón en mi vida personal durante una época muy enérgica y vibrante”.

La artista estadounidense también detalló el proceso creativo involucrado en la producción de su duodécimo álbum de estudio.

La estrella pop colaboró nuevamente con Max Martin y Shellback, recuperando una fórmula que impulsó varios de sus grandes éxitos del pasado (AP/Lewis Joly)

“Una de las particularidades de este disco es que lo hice junto a mi mentor Max Martin y Shellback. Hemos trabajado juntos en algunas de mis canciones favoritas y hacía siete u ocho años que no colaborábamos”, señaló Swift, quien mencionó temas como “We Are Never Getting Back Together”, “Blank Space” y “Delicate” como ejemplos de ese trabajo en conjunto.

Durante la entrevista, Travis Kelce comentó el nivel de exigencia que implica la vida itinerante de los músicos: “Literalmente, vivir la vida de una showgirl”.

Swift coincidió en la apreciación y reafirmó que el disco busca transmitir esa dualidad entre el espectáculo público y la vida personal fuera del escenario.

La portada de The Life of a Showgirl, diseñada por Mert Alas y Marcus Piggot, muestra a la artista en un entorno acuático, una imagen que pretende ilustrar el paso de la exposición pública a la intimidad tras finalizar cada presentación.

El color naranja predomina en la imagen del disco de Taylor Swift (YouTube/New Heights)

Todo sobre “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

The Life of a Showgirl está previsto para su lanzamiento el 3 de octubre de 2025. Taylor Swift eligió incluir solo 12 canciones en el álbum, con una apuesta por mantener “el nivel muy alto”.

Entre los títulos se encuentran “The Fate of Ophelia”, “Elizabeth Taylor”, “Opalite”, “Father Figure”, “Eldest Daughter”, “Ruin the Friendship”, “Actually Romantic”, “Wi$h Li$t”, “Wood”, “Cancelled!” y “Honey”.

El disco cuenta además con la colaboración de Sabrina Carpenter en una de las piezas principales.

La estrella pop confirmó que la mayoría de las sesiones de grabación tuvieron lugar en Suecia durante las pausas de su gira europea, reafirmando la dinámica de aprovechar cada momento libre para avanzar en la composición y producción.

“Estaba físicamente agotada en ese punto de la gira, aunque mentalmente muy estimulada y emocionada por crear”, afirmó la cantante.

El álbum incluye solo 12 temas, una decisión que responde al deseo de mantener la calidad y cohesión musical de "The Life of a Showgirl" (Redes sociales/Taylor Swift)

El concepto visual del álbum incluye predominancia del color naranja, elemento que Swift asoció con el clima anímico durante la creación del material: “Ese color representa la energía y alegría interna durante ese periodo”, expuso la cantante.

La intérprete remarcó que toda la inspiración del disco nace de “un lugar contagiosamente alegre, salvaje y dramático”, sensación que, de acuerdo con sus declaraciones, espera volcar en cada uno de los temas.