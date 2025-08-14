Entretenimiento

Taylor Swift confiesa el gran dolor que sufrió durante el ‘Eras Tour’: “Un estado de incomodidad física perpetua”

La cantante compartió el extenuante trabajo físico que requería cada show de su gira

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Taylor Swift contó el sufrimiento
Taylor Swift contó el sufrimiento físico que pasaba después de cada concierto. (REUTERS/Daniel Cole)

Después de más de un año de especulación sobre cómo lograba mantenerse sobre el escenario durante tres horas y media usando tacones, Taylor Swift por fin contó la verdad.

La cantante de 35 años habló sin filtros sobre el desgaste físico que supuso su Eras Tour durante una charla con su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce, y su cuñado Jason Kelce, en el episodio del 13 de agosto del pódcast New Heights.

Cuando Jason, de 37 años, le preguntó si extrañaba las giras, la artista fue clara: “La extraño, pero fue perfecta tal y como fue”.

Sin embargo, la famosa reveló que cada show estaba acompañado de intensas rutinas de cuidado físico. “Fue mucha fisioterapia. Estar en un estado de incomodidad física perpetua”, confesó.

Taylor Swift aseveró que necesitaba
Taylor Swift aseveró que necesitaba sesiones de fisioterapia después de cada show. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

Para explicar mejor, Taylor Swift comparó su experiencia con el desgaste que su pareja vive en el campo de juego con los Kansas City Chiefs. “No me golpean jugadores de 300 libras, pero… ¿tacones durante tanto tiempo?”, indicó.

Travis intervino para recordar la primera vez que vio su “sala de recuperación” en un hotel después de un concierto.

“Vi los separadores de dedos y pensé: ‘Vaya’. Fue impresionante”, relató entre risas. Asimismo, Taylor Swift añadió que también recurrió a una alfombra de acupuntura para aliviar la tensión acumulada en pies y piernas.

La artista y el deportista coincidieron en que, aunque sus profesiones son muy distintas, ambas exigen una enorme resistencia física.

Taylor Swift comparó el esfuerzo
Taylor Swift comparó el esfuerzo físico que hace en el escenario con el que realiza Travis Kelce en el campo de juego. (Captura de video)

En el caso de Swift, esa exigencia no solo venía por la duración de los espectáculos, sino también por la elección de calzado: desde botas altas y botines hasta mocasines y sandalias, todos creados a medida por Christian Louboutin.

Cuando salía al escenario para la sección dedicada a su álbum Lover, la cantante lucía las botas Eleonora Botta del diseñador francés, adornadas con cristales strass.

A lo largo de la gira mostró varios colores de este modelo: un degradado azul, un vibrante rosa, plateadas y un par en tono naranja atardecer que, según muchos fans, anticipaba el concepto de su duodécimo disco, The Life of a Showgirl.

En el segmento de Fearless, la cantante cambiaba a unas botas hasta la rodilla modelo Cate Boot. Durante las canciones de Folklore y Evermore, optaba por botines con cordones, también personalizados.

Taylor Swift cambiaba constantemente de
Taylor Swift cambiaba constantemente de zapatos durante sus conciertos. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Para la era Red, lució los mocasines CL Moc Lug, y en 1989, unas botas brillantes que reflejaban las luces del escenario.

En sus últimos actos, Taylor Swift combinó su setlist de The Tortured Poets Department con sandalias hechas a medida y cerró cada concierto con las botas Gael hasta la rodilla durante la parte de Midnights.

El compromiso con el calzado fue tan grande que Christian Louboutin fabricó más de 250 pares para cubrir todo el repertorio.

El calzado no solo debía ser visualmente impactante, sino también lo suficientemente estable para soportar coreografías, recorridos por pasarelas y saltos, sin sacrificar la estética que caracteriza a la intérprete.

Christian Louboutin diseñó 250
Christian Louboutin diseñó 250 pares de zapatos para la gira de Taylor Swift. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Aunque el glamour de los escenarios parecía natural para la artista, sus declaraciones en New Heights dejaron claro que detrás de cada show había horas de preparación física, recuperación y un equipo dedicado a cuidar cada detalle.

Temas Relacionados

Taylor SwiftEras TourThe Life of a Showgirl

Últimas Noticias

Acusan a Priscilla Presley de haber retirado el soporte vital a su hija Lisa Marie

Según el documento de la demanda, Priscilla desconecto a su única hija en un esfuerzo por quedarse con el patrimonio de Elvis Presley

Acusan a Priscilla Presley de

Liam Gallagher regaña al público de Oasis tras peleas en conciertos recientes: “Son incapaces de comportarse”

El Live ‘25 tour de Oasis continúa arrasando en cada estadio donde se presenta, pero la emoción descontrolada de la multitud los ha llevado a protagonizar momentos desagradables

Liam Gallagher regaña al público

“Merlina” anticipó el regreso de un personaje clave en el tráiler de la segunda parte de la temporada 2

La serie de Netflix lanzará nuevos episodios el próximo 3 de septiembre

“Merlina” anticipó el regreso de

“The Life of a Showgirl” de Taylor Swift: fecha de lanzamiento, versiones, tracklist y todo sobre su nuevo álbum

Los detalles del duodécimo álbum de Taylor Swift y todo lo que se sabe del regreso musical de la superestrella pop

“The Life of a Showgirl”

Por qué el color naranja y la estética “corista” podrían marcar el álbum más atrevido de Taylor Swift

La imagen creada por Mert Alas y Marcus Piggott marca el inicio de una etapa artística más personal en “The Life of a Showgirl”

Por qué el color naranja
ÚLTIMAS NOTICIAS
La provincia de Córdoba se

La provincia de Córdoba se presentará como querellante en la causa por el fentanilo contaminado

Cáncer de colon: los síntomas que no deben ignorarse y cómo prevenir la enfermedad

Kicillof hizo campaña en La Plata antes del acto de Milei e inauguró una obra en la calle por la que pasará el Presidente

Qué va a pasar con la energía en el próximo verano: el Gobierno retomó el trabajo para mitigar los riesgos de cortes

Javier Milei presenta a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con un acto en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Un 45% de los rusos

Un 45% de los rusos no espera cambios tras el encuentro entre Vladímir Putin y Donald Trump, advirtió una encuesta

Cómo es el ambicioso plan de la NASA para instalar un reactor nuclear en la Luna antes de 2030

Turquía anunció que proporcionará armas y apoyo a Siria bajo un nuevo acuerdo de defensa

“Un gran aliado”: Marco Rubio resaltó la relación entre Estados Unidos y Paraguay

Manuel Borja-Villel pide descolonizar y “cambiar el paradigma” de los museos occidentales

TELESHOW
El drama de Eliana Guercio

El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se estrenó En El Barro y se conoció quién es quién en la serie

El recuerdo de Cris Morena por los 30 años de Chiquititas: “Nunca dejemos ir a nuestro niño interior”