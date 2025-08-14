“Merlina” anticipó el regreso de un personaje clave en el tráiler de la segunda parte de la temporada 2

El avance de los nuevos episodios anticipa nuevos desafíos y la aparición de Lady Gaga en el elenco

Netflix presentó el tráiler oficial de la segunda parte de la segunda temporada de Merlina, la serie protagonizada por Jenna Ortega en el papel de Merlina Addams.

El avance confirma el retorno de un personaje central: la exdirectora de la Academia Nevermore, Larissa Weems, interpretada por Gwendoline Christie.

El último episodio de la primera temporada mostraba a Weems falleciendo por envenenamiento, tras un enfrentamiento con Marilyn Thornhill (Christina Ricci).

Sin embargo, el nuevo tráiler revela que Weems regresa no como una resucitada, sino en calidad de guía espiritual de Merlina.

Más adelante, agrega: “Esto no es el infierno, señorita Adams, pero entiendo la confusión”, para luego confirmar: “Estoy aquí porque soy tu nueva guía espiritual. Sorpresa”.

Christie expresó su satisfacción por retornar a la ficción. “Me sentí muy emocionada de volver a trabajar con este elenco maravilloso y con la magnífica Jenna Ortega y el resto de nuestro talentoso grupo”, señaló la actriz en una entrevista publicada por Netflix.

Jenna Ortega encarna nuevamente a Merlina Addams en la segunda temporada de la exitosa serie (Netflix)

Y añadió: “Sentí que regresaba con un grupo de amigos que están en el mejor momento de sus carreras. Es un placer formar parte de este mundo emocional, de este universo imaginativo, interpretando a Larissa Weems, un personaje que realmente adoro y al que he dado muchas vueltas antes de encarnarlo”.

El tráiler sitúa a Merlina en el hospital psiquiátrico Willow Hill. La joven despierta de un coma y se encuentra allí con Weems, quien lleva vestimenta de enfermera y le dice: “¡Despierta, dormilona! ¿Lista para tu baño de esponja?”.

Posteriormente, las dos aparecen en un escenario onírico con un monumento de gorgona y una puerta aparentemente sin salida.

“Si no estoy muerta, ¿por qué estás tú aquí?”, pregunta la protagonista. A lo que la exdirectora responde que se ha convertido en su nueva guía espiritual.

La exdirectora Larissa Weems regresa como guía espiritual en la Parte 2 de Merlina, sorprendiendo a los seguidores con un nuevo rol fundamental para la protagonista (Netflix)

El retorno de Larissa Weems enlaza con la falta de referentes de la protagonista. Desde la pérdida de contacto con Goody Addams, quien también era encarnada por Jenna Ortega, la joven no contaba con un consejero en el plano sobrenatural.

Ahora, tras quedar en coma al final de la Parte 1, necesita apoyo para encarar amenazas como Tyler Galpin (Hunter Doohan) y la inestabilidad de sus poderes, además de la presión familiar representada por su madre, Morticia (Catherine Zeta-Jones).

En el avance, la relación entre Merlina y su amiga Enid (Emma Myers) toma protagonismo. Según mostró el tráiler, la joven Addams explica por primera vez la magnitud del peligro que enfrentan: “Tyler planea matarnos a las dos, pero lo voy a arreglar”.

Enid le responde: “¿Arreglarlo? Tú eres la razón por la que él escapó”. La intervención de Weems refuerza este conflicto, aunque solo Merlina puede verla. La exdirectora señala: “Si no te das prisa, no quedará nada por salvar”.

La nueva entrega de "Merlina" llega el 3 de septiembre a la plataforma de streaming (Netflix)

La construcción de la nueva Weems requirió un trabajo conjunto con la diseñadora de vestuario Colleen Atwood.

“Siempre he dicho que Weems es mi visión de una mujer de Hitchcock, algo que me ha fascinado toda la vida. Mientras en la primera temporada nos inspiramos en Los Pájaros, ahora la referencia es Vértigo”, detalló Gwendoline Christie, también conocida por Game of Thrones y Sandman.

También citó una línea de esa película: “¿Cree que alguien del pasado, alguien muerto, puede entrar y poseer el cuerpo de una persona viva?”.

En referencia al cambio de imagen del personaje, Christie agregó que “ahora el traje es de tonos beige dorados, algo etéreo, quizás celestial”.

“El lápiz labial rojo desapareció porque tal vez ahora Weems es más vulnerable, y su cabello está más recogido y refinado por la tristeza propia de estar muerta, aunque me resulte emocionante que el personaje reciba esta segunda oportunidad”, expresó.

Los creadores de la serie explicaron la decisión de reincorporar a Weems en el desarrollo de la trama. Miles Millar, co-creador y showrunner.

Enid, interpretada por Emma Myers, enfrenta nuevas tensiones junto a Merlina mientras el regreso de Weems complica aún más su vínculo en Nevermore (Netflix)

“Cuando comenzamos a trabajar en la sala de guionistas, estábamos decididos a traer de vuelta a Gwen. El público se ha encariñado con la relación entre Merlina y Weems... por eso la recuperamos para la segunda mitad de la temporada con una participación muy especial, tanto desafiante como deliciosa”, manifestó.

Por su parte, Alfred Gough añadió: “Nadie en nuestro mundo está realmente muerto del todo”.

El tráiler termina con una advertencia en voz femenina: “Cuidado, habrá un precio que pagar”. Según medios especializados, la frase corresponde a Lady Gaga, cuya presencia como invitada en esta segunda temporada ya fue anunciada.

La Parte 2 de la segunda temporada de Merlina se estrenará el 3 de septiembre en Netflix.