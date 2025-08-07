Entretenimiento

“Merlina”: fecha y horarios de estreno de la segunda parte de la temporada 2

Los primeros cuatro episodios de la esperada segunda temporada ya están disponibles en Netflix

Por Virginia García

Los cuatro episodios restantes de "Merlina" verán la luz en septiembre. (Netflix)

La serie Merlina (Wednesday en su idioma original), el fenómeno sobrenatural de Netflix basado en la icónica hija de la familia Addams, ha regresado con más misterio, sarcasmo y toques góticos para deleite de sus millones de seguidores.

El pasado 6 de agosto se estrenaron los primeros cuatro episodios de la esperada segunda temporada. El resto de la historia llegará el próximo mes, cargado de nuevas sorpresas y estrellas invitadas.

Estrenada originalmente en noviembre de 2022, Merlina no tardó en convertirse en la serie de habla inglesa más vista en la historia de Netflix, según reportó USA TODAY.

La producción desarrollada por Alfred Gough y Miles Millar, con dirección de Tim Burton en varios episodios, rápidamente se convirtió en una de las favoritas de la audiencia.

"Merlina" se convirtió en una de las series más vistas de Netflix al momento de su estreno en 2022. (Jonathan Hession/Netflix)

La segunda temporada, dividida en dos partes, constará de ocho episodios en total. La primera mitad ya está disponible en la plataforma, mientras que la segunda parte se lanzará el próximo 3 de septiembre a las 3 a.m. ET.

En estos nuevos capítulos, Merlina continúa su enigmática estadía en la Academia Nevermore, un internado para marginados y seres sobrenaturales donde los secretos no dejan de surgir.

La protagonista, interpretada por Jenna Ortega, deberá enfrentarse a una nueva amenaza que pondrá a prueba su ingenio.

Además de Ortega, la segunda temporada cuenta con el regreso de varias caras conocidas del elenco original. Catherine Zeta-Jones retoma su papel como la sofisticada Morticia Addams, mientras que Luis Guzmán encarna nuevamente a su devoto esposo, Gómez.

Catherine Zeta-Jones retomó su papel de Morticia Addams para la segunda temporada de "Merlina". (Jonathan Hession/Netflix)

Isaac Ordonez vuelve como Pericles, el hermano menor, y Fred Armisen da vida al excéntrico Tío Lucas. También regresan Emma Myers como Enid Sinclair, Jamie McShane como el Sheriff Donovan Galpin y Luyanda Unati Lewis-Nyawo como la oficial Ritchie Santiago.

Pero lo que más ha generado expectativa entre los fanáticos es la incorporación de nuevas y sorprendentes estrellas invitadas.

Lady Gaga hará una aparición especial que, según rumores, estaría relacionada con un evento musical en la trama —una conexión que muchos fanáticos consideran inevitable después del éxito viral de la coreografía de “Bloody Mary” en la temporada 1.

La aparición de Lady Gaga en la segunda temporada de "Merlina" es una de las más esperadas por los fans. (Foto: Ig/timburton)

A ella se suman Steve Buscemi, Billie Piper, Thandiwe Newton, Joanna Lumley, Evie Templeton, Haley Joel Osment y nada menos que Christopher Lloyd, quien interpretó a Tío Lucas en las películas de los noventa.

El tráiler oficial de la temporada 2 ya está disponible y ofrece un vistazo a lo que espera a los alumnos de Nevermore: figuras encapuchadas, rituales en el bosque, criaturas desconocidas y una Merlina más decidida que nunca a resolver los enigmas que se cruzan en su camino.

De hecho, en una entrevista Jenna Ortega reveló que los nuevos capítulos traerán una escena que seguramente se quedará en la mente de los espectadores, especialmente en el episodio final.

“Definitivamente nos estamos inclinando más hacia el terror. Es realmente emocionante porque a lo largo del programa, Merlina necesita un poco de evolución, pero ella nunca cambia realmente, y eso es lo maravilloso de ella”, compartió.

Jenna Ortega aseguró que la segunda temporada de "Merlina" será más aterradora. (Foto: @jennaortega, Instagram)

Además, la actriz de 22 años también destacó la dirección del productor ejecutivo Tim Burton, quien, según la actriz, hizo que cada día de grabación fuera una experiencia única

“Tim realmente se divirtió mucho. Todo es muy gráfico, y es muy emocionante e inspirador trabajar con alguien como él, que te hace entusiasmarte con las tomas que estás haciendo todos los días”, expresó.

Horarios del estreno de la segunda temporada de “Merlina” en Latinoamérica

  • México: 2:00 a.m. (hora central)
  • Colombia: 3:00 a.m.
  • Ecuador: 3:00 a.m.
  • Perú: 3:00 a.m.
  • Venezuela: 4:00 a.m.
  • Bolivia: 4:00 a.m.
  • Chile: 5:00 a.m.
  • Argentina: 5:00 a.m.
  • Paraguay: 5:00 a.m.
  • Uruguay: 5:00 a.m.

