Entretenimiento

Catherine Zeta-Jones confiesa la vida que habría elegido en lugar de ser actriz

La estrella de “Merlina” confesó su fascinación por el diseño de interiores y la arquitectura

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Catherine Zeta-Jones compartió con Jenna
Catherine Zeta-Jones compartió con Jenna Ortega su pasión por la arquitectura y el diseño, afición que podría haber orientado su carrera fuera de la actuación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Catherine Zeta-Jones compartió que su pasión por la arquitectura y el diseño de interiores podría haber definido su vida profesional si no hubiera optado por la actuación.

La actriz, que apareció recientemente en la segunda temporada de la serie Merlina de Netflix, conversó con su compañera de elenco Jenna Ortega para la revista People, donde reveló detalles de sus intereses y de la producción.

Durante la conversación, Zeta-Jones respondió a Ortega cuando fue consultada sobre cuál sería su camino si no se dedicara a la actuación.

“Creo que sería en arquitectura y diseño de interiores, mi querida Jenna. Es una pasión, y estoy considerando hacer un curso online para obtener un título en eso”, señaló.

Este interés, según relató a People, la lleva a involucrarse en la decoración de espacios y a proponer ideas de diseño para terceros.

La actriz reveló que considera
La actriz reveló que considera cursar estudios online en interiorismo, disciplina que describe como una verdadera pasión personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

“¡Dame medidas, dame algunas estéticas! Te enviaré grandes ideas. Me encanta hacer eso —especialmente con el dinero de otras personas—”, agregó la estrella de 55 años.

La conversación, detallada en People, avanzó hacia anécdotas personales cuando Jenna Ortega mencionó que su propio apartamento necesita atención en el diseño de interiores y describió su lugar como un espacio en el que “parece que nadie vive”, con libros esparcidos por el suelo.

Desde el estreno de los nuevos episodios de Merlina en Netflix el pasado 6 de agosto, se reavivó el interés por la familia Addams, saga en la cual Catherine Zeta-Jones interpreta a Morticia Addams y Jenna Ortega a su hija.

La intérprete de Morticia reflexionó sobre el peso de encarnar personajes con un legado tan extenso.

“Respeto a todos los que me precedieron, porque todas han tenido atributos maravillosos. Meterse en el papel de Morticia es como hacer de Lady Macbeth”, indicó.

Jenna Ortega bromeó sobre su
Jenna Ortega bromeó sobre su propia casa desordenada, en una conversación donde Zeta-Jones se ofreció a sugerirle ideas de decoración de interiores (Netflix)

Y añadió: “Miles de grandes actrices la han interpretado durante siglos, pero Judi Dench lo hizo diferente. Judi Dench lo hizo a su modo. Así que me siento honrada de ser parte de una línea tan importante”.

El proceso creativo en la serie fue marcado por las direcciones del creador, Tim Burton.

“Creo que una recomendación que [Burton] nos dio, y que aplicamos todos, fue mantener los personajes arraigados en el realismo. Pueden acentuarse los rasgos caricaturescos mientras permanezcan anclados en la verdad”, destacó.

Para Zeta-Jones, uno de los elementos más distintivos de Merlina es el enfoque que cada intérprete aporta a su personaje.

En ese sentido, recordó además la actuación de Jenna Ortega en la primera temporada, especialmente la célebre secuencia de baile, y la complejidad que tuvo la propia actriz más joven para aprender a tocar el violonchelo.

Desde el regreso de "Merlina",
Desde el regreso de "Merlina", la interpretación de Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams volvió al centro de la conversación sobre la saga familiar (Netflix)

Po su parte, la intérprete de Merlina Addams reconoció la seriedad y el compromiso profesional de su colega.

“Tomo muy en serio todo lo que dices, sea una broma o algo laboral. Te respeto, respeto tu trayectoria y tu trabajo en cine. Tengo una gran pasión por ti. Siento que no te tomas demasiado en serio, pero te tomas tu oficio con mucha profundidad. Has logrado un equilibrio ejemplar de cómo operar en esta industria, y me gustaría ser así”, declaró a su co-estrella.

El diálogo dejó ver una relación cercana entre ambas, con guiños incluso a parecidos físicos que han notado con el tiempo. Catherine Zeta-Jones puntualizó:

Siento que soy parte de ti y tú eres parte de mí, de una forma agradable. Sobre todo, creo que tenemos un impulso y una valoración por lo que hacemos como arte, no sólo por la fama”.

"Has logrado un equilibrio ejemplar
"Has logrado un equilibrio ejemplar de cómo operar en esta industria, y me gustaría ser así”, dijo Jena Ortega a su co-estrella (REUTERS/Mina Kim)

La escena musical de “Merlina”

En declaraciones a People, Catherine Zeta-Jones también abordó su participación musical en la segunda temporada de Merlina. La ganadora del Oscar por Chicago (2002) aseguró que incluir el canto en la ficción “fue algo natural y no una sugerencia mía”.

Según relató, no fue necesario que propusiera coreografías ni piezas musicales para su personaje. “No sugerí un número de baile ni una canción; todo surgió orgánicamente. No fue, ‘Oh, ella hizo Chicago, hay que darle una canción y un baile’”, especificó a People.

Zeta-Jones interpretó en la serie una versión del tema “Bad Moon Rising”, de Creedence Clearwater Revival, junto a Billie Piper. Describió la experiencia como satisfactoria, en especial por el reto de interpretar la canción desde la perspectiva de Morticia Addams.

Cantar como Morticia fue maravilloso: la forma de pronunciar las palabras, la emoción que evoca la canción que interpretamos”, indicó.

Temas Relacionados

Catherine Zeta-JonesMerlinaJenna Ortegaestrellas de hollywood

Últimas Noticias

‘Downton Abbey’ prepara su última película y un homenaje en televisión

La exitosa franquicia británica lanzará su tercera y última película junto a un especial exclusivo

‘Downton Abbey’ prepara su última

Antony Starr se despide de Homelander en la temporada final de ‘The Boys’: “Creamos un monstruo. Y lo extrañaré”

Starr dijo que en cuanto se involucró con ‘The Boys’ no se detuvo. Ni siquiera la pandemia por Covid y las huelgas del sindicato de actores pudieron detenerlos

Antony Starr se despide de

Leonardo DiCaprio reveló la película que se arrepiente no haber protagonizado: “Era una obra maestra”

El aclamado actor dejó ir esta oportunidad por darle vida a Jack Dawson en ‘Titanic’

Leonardo DiCaprio reveló la película

Leonardo DiCaprio y su “humillante” revisión policial antes de una fiesta exclusiva en Ibiza

El ganador del Óscar vivió una escena inesperada al ser inspeccionado mientras esperaba entrar al evento, organizado por Patron y Arón Piper, junto a estrellas como Kendall Jenner y Tobey Maguire

Leonardo DiCaprio y su “humillante”

Timothy Olyphant reflexiona sobre haber rechazado el papel de Dominic Toretto en ‘Rápido y Furioso’: “No me arrepiento ni un momento”

El actor aseguró que nunca buscó el tipo de fama que le hubiera dejado la franquicia

Timothy Olyphant reflexiona sobre haber
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una familia tipo necesita ingresos

Una familia tipo necesita ingresos de al menos $1.149.353 para no ser pobre

Los salarios se ajustaron 3% en junio, pero no todos los trabajadores le ganaron a la inflación

Se lanzó una ong que fomenta la cooperación entre Israel y Latinoamérica: Javier Milei donó un millón de dólares para su creación

Argentina pagará una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

Garrahan y universidades: el kirchnerismo quiere dictaminar mañana en el Senado y el oficialismo propone el martes

INFOBAE AMÉRICA
Humphrey Bogart y John Huston,

Humphrey Bogart y John Huston, la dupla dorada que dejó una huella en la historia del cine

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

El avance cósmico de la India: miles de millones de sueños y viajes a la Luna, Marte y Venus

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

TELESHOW
La reacción de los famosos

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas