La batalla privada de Iggy Azalea en OnlyFans: “Terminé con una herida crónicamente no curativa”

Iggy Azalea enfrentó problemas de salud mientras gestionaba su cuenta de OnlyFans, ocultando la gravedad de su estado a sus seguidores durante meses (Instagram/@thenewclassic)

Iggy Azalea decidió compartir por primera vez la serie de problemas de salud que enfrentó en privado mientras mantenía activa su cuenta de OnlyFans.

La exrapera australiana de 35 años relató en una entrevista con ABC News que padeció una afección compleja asociada al tratamiento médico que recibía y que, a pesar de sus dificultades físicas, continuó con sus actividades en la plataforma sin informar a sus seguidores.

“Simplemente terminé con lo que se llama una herida crónicamente no curativa porque tenía una línea PICC en el brazo”, explicó Azalea.

La artista sufrió daño nervioso en las piernas, lo que provocó una infección grave.

La exrapera recibió tratamiento médico con una línea PICC tras sufrir daño nervioso en las piernas y una infección que complicó su bienestar general (REUTERS/Andrew Kelly)

En respuesta, los médicos le colocaron un catéter central de inserción periférica, conocido como línea PICC, que es un tubo flexible insertado en una vena del brazo y extendido hasta una vena más grande cerca del corazón.

Según información de Mayo Clinic, este tipo de tratamiento se utiliza para administrar medicamentos, líquidos y nutrición durante períodos prolongados, especialmente cuando el paciente requiere terapia intravenosa por más de unos pocos días.

Mientras recibía tratamiento, Iggy Azalea mantuvo en secreto su delicado estado de salud.

“Sacábamos la línea PICC y luego tomábamos fotos en bikini durante uno o dos días. Realmente convertí los limones en limonada con eso. Realmente lo hice”, comentó al respecto.

A pesar de su delicada condición, Iggy continuó publicando contenido exclusivo para los suscriptores de OnlyFans mientras recibía terapia intravenosa (OnlyFans)

A pesar de la gravedad de su condición, la cantante afirmó que nunca detuvo la producción de contenido para adultos, adaptando su rutina médica a las exigencias de la plataforma.

La incursión de Iggy Azalea en OnlyFans se concretó en enero de 2023, dos años después de su retiro de la música.

La artista, reconocida mundialmente por el éxito del sencillo “Fancy”, impulsó su perfil como una de las creadoras más relevantes en el sitio.

Ofrecía a sus suscriptores —quienes pagaban 25 dólares mensuales— acceso a contenido exclusivo que incluía fotografías, videos, ilustraciones, poesía y música.

“Convertí los limones en limonada”, sostuvo la cantante sobre cómo combinó su recuperación médica con su carrera en el contenido para adultos (REUTERS/Fabrizio Bensch)

“No soy tonta. Me pagaron antes de siquiera crear el perfil”, señaló. “Estuve en la cima ese año. Honestamente, casi no tuve que hacer mucho”.

Durante su permanencia en la plataforma, se difundieron versiones sobre supuestas ganancias de 48 millones de dólares.

“No fueron 48 millones. Ese no es el número exacto, pero sí es una cifra que cambió mi vida. Es un poco más baja. Para mí fue excelente porque pude usar todo ese dinero para respaldar ideas que tenía sobre los negocios que quería construir”, desmintió Azalea la mencionada cifra.

Iggy Azalea cerró su cuenta de OnlyFans en 2024, tras consolidar un capital que le permitió emprender nuevos proyectos fuera de la industria musical.

Entre ellos es cofundadora del proveedor de servicios inalámbricos Unreal Mobile y lanzó su propia criptomoneda llamada $MOTHER.

Luego de cerrar su cuenta de OnlyFans en 2024, la australiana volcó sus recursos y atención hacia proyectos empresariales y tecnológicos (Instagram/@thenewclassic)

De la música a la inversión en criptomonedas

Tras su salida de la música y el éxito financiero adquirido en OnlyFans, Iggy Azalea optó por reinventarse como empresaria, concentrando sus energías en el mundo de las criptomonedas y la tecnología.

En declaraciones a ABC’s Nightline, la exrapera explicó que la viralidad de los tokens meme, como su moneda $MOTHER, resultó atractiva por su alcance y potencial en redes.

“Parecía que, especialmente con los tokens meme, eran centrales para la viralidad, y eso me interesa mucho”, dijo. “Creo que he tenido bastante éxito con eso”.

El impulso inicial de su emprendimiento surgió gracias a los fondos acumulados en OnlyFans.

No obstante, reiteró que la cantidad no llegó a los 48 millones de dólares reportados. “Fue un poco menos”, precisó.

La viralidad y popularidad de los tokens meme motivaron a Iggy Azalea a introducirse en el universo de las criptomonedas con una propuesta propia (Splash News/The Grosby Group)

La rapera subrayó que el deseo de controlar su carrera y sus proyectos fue decisivo para su transición fuera de la industria musical.

“Una parte muy importante de los últimos diez años de mi vida ha sido recuperar ese control y poder dirigir mi propio rumbo de esa manera. Se siente muy bien poder hacerlo”, sostuvo.