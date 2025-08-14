Entretenimiento

La batalla privada de Iggy Azalea en OnlyFans: “Terminé con una herida crónicamente no curativa”

La artista australiana detalló cómo luchó con una grave infección

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Iggy Azalea enfrentó problemas de
Iggy Azalea enfrentó problemas de salud mientras gestionaba su cuenta de OnlyFans, ocultando la gravedad de su estado a sus seguidores durante meses (Instagram/@thenewclassic)

Iggy Azalea decidió compartir por primera vez la serie de problemas de salud que enfrentó en privado mientras mantenía activa su cuenta de OnlyFans.

La exrapera australiana de 35 años relató en una entrevista con ABC News que padeció una afección compleja asociada al tratamiento médico que recibía y que, a pesar de sus dificultades físicas, continuó con sus actividades en la plataforma sin informar a sus seguidores.

“Simplemente terminé con lo que se llama una herida crónicamente no curativa porque tenía una línea PICC en el brazo”, explicó Azalea.

La artista sufrió daño nervioso en las piernas, lo que provocó una infección grave.

La exrapera recibió tratamiento médico
La exrapera recibió tratamiento médico con una línea PICC tras sufrir daño nervioso en las piernas y una infección que complicó su bienestar general (REUTERS/Andrew Kelly)

En respuesta, los médicos le colocaron un catéter central de inserción periférica, conocido como línea PICC, que es un tubo flexible insertado en una vena del brazo y extendido hasta una vena más grande cerca del corazón.

Según información de Mayo Clinic, este tipo de tratamiento se utiliza para administrar medicamentos, líquidos y nutrición durante períodos prolongados, especialmente cuando el paciente requiere terapia intravenosa por más de unos pocos días.

Mientras recibía tratamiento, Iggy Azalea mantuvo en secreto su delicado estado de salud.

“Sacábamos la línea PICC y luego tomábamos fotos en bikini durante uno o dos días. Realmente convertí los limones en limonada con eso. Realmente lo hice”, comentó al respecto.

A pesar de su delicada
A pesar de su delicada condición, Iggy continuó publicando contenido exclusivo para los suscriptores de OnlyFans mientras recibía terapia intravenosa (OnlyFans)

A pesar de la gravedad de su condición, la cantante afirmó que nunca detuvo la producción de contenido para adultos, adaptando su rutina médica a las exigencias de la plataforma.

La incursión de Iggy Azalea en OnlyFans se concretó en enero de 2023, dos años después de su retiro de la música.

La artista, reconocida mundialmente por el éxito del sencillo “Fancy”, impulsó su perfil como una de las creadoras más relevantes en el sitio.

Ofrecía a sus suscriptores —quienes pagaban 25 dólares mensuales— acceso a contenido exclusivo que incluía fotografías, videos, ilustraciones, poesía y música.

“Convertí los limones en limonada”,
“Convertí los limones en limonada”, sostuvo la cantante sobre cómo combinó su recuperación médica con su carrera en el contenido para adultos (REUTERS/Fabrizio Bensch)

No soy tonta. Me pagaron antes de siquiera crear el perfil”, señaló. “Estuve en la cima ese año. Honestamente, casi no tuve que hacer mucho”.

Durante su permanencia en la plataforma, se difundieron versiones sobre supuestas ganancias de 48 millones de dólares.

“No fueron 48 millones. Ese no es el número exacto, pero sí es una cifra que cambió mi vida. Es un poco más baja. Para mí fue excelente porque pude usar todo ese dinero para respaldar ideas que tenía sobre los negocios que quería construir”, desmintió Azalea la mencionada cifra.

Iggy Azalea cerró su cuenta de OnlyFans en 2024, tras consolidar un capital que le permitió emprender nuevos proyectos fuera de la industria musical.

Entre ellos es cofundadora del proveedor de servicios inalámbricos Unreal Mobile y lanzó su propia criptomoneda llamada $MOTHER.

Luego de cerrar su cuenta
Luego de cerrar su cuenta de OnlyFans en 2024, la australiana volcó sus recursos y atención hacia proyectos empresariales y tecnológicos (Instagram/@thenewclassic)

De la música a la inversión en criptomonedas

Tras su salida de la música y el éxito financiero adquirido en OnlyFans, Iggy Azalea optó por reinventarse como empresaria, concentrando sus energías en el mundo de las criptomonedas y la tecnología.

En declaraciones a ABC’s Nightline, la exrapera explicó que la viralidad de los tokens meme, como su moneda $MOTHER, resultó atractiva por su alcance y potencial en redes.

“Parecía que, especialmente con los tokens meme, eran centrales para la viralidad, y eso me interesa mucho”, dijo. “Creo que he tenido bastante éxito con eso”.

El impulso inicial de su emprendimiento surgió gracias a los fondos acumulados en OnlyFans.

No obstante, reiteró que la cantidad no llegó a los 48 millones de dólares reportados. “Fue un poco menos”, precisó.

La viralidad y popularidad de
La viralidad y popularidad de los tokens meme motivaron a Iggy Azalea a introducirse en el universo de las criptomonedas con una propuesta propia (Splash News/The Grosby Group)

La rapera subrayó que el deseo de controlar su carrera y sus proyectos fue decisivo para su transición fuera de la industria musical.

“Una parte muy importante de los últimos diez años de mi vida ha sido recuperar ese control y poder dirigir mi propio rumbo de esa manera. Se siente muy bien poder hacerlo”, sostuvo.

Temas Relacionados

Iggy AzaleaOnlyFans

Últimas Noticias

Una película sobre la vida de Sinéad O’Connor está en camino

La biopic relatará los primeros años de carrera de la audaz vocalista irlandesa

Una película sobre la vida

Taylor Swift se emocionó hasta las lágrimas al revelar cómo recuperó su catálogo musical

La cantante abrió su corazón durante su primera aparición pública junto a Travis Kelce en el podcast “New Heights”

Taylor Swift se emocionó hasta

Leonardo DiCaprio explica cómo es cumplir 50 pero sentirse “de 35” por dentro

El actor de ‘Titanic’ reflexiona sobre su “edad emocional” en medios de varias críticas sobre su historial de romances con modelos veinteañeras

Leonardo DiCaprio explica cómo es

Emma Thompson reveló su verdadera motivación para participar de Harry Potter: “No quiero ser grosera con quienes les gusta la saga”

La actriz británica sorprendió al marcar distancia con el apego emocional que otros actores suelen expresar en franquicias exitosas

Emma Thompson reveló su verdadera

Leonardo DiCaprio compartió detalles de su rol en One Battle After Another: “Fue divertido crear un personaje que es una mezcla extraña de creencias”

El actor ganador del Oscar explora nuevas facetas interpretativas en la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson. En una charla exclusiva para Esquire, habló de su visión sobre la paternidad imperfecta y los desafíos de encarnar a Bob Ferguson

Leonardo DiCaprio compartió detalles de
ÚLTIMAS NOTICIAS
En Chaco los armados electorales

En Chaco los armados electorales van tomando forma y color

Furor por Vaca Muerta: YPF venderá en sus estaciones de servicio los mamelucos que puso de moda Milei

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Mercados: vuelven a caer las acciones argentinas en medio de la tensión por las altas tasas de interés

Plan canje: entró al Congreso un proyecto que busca emular el programa de los´90 con rebajas de hasta 20% para comprar un 0 Km

INFOBAE AMÉRICA
Cocaleros de Bolivia garantizan las

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

La dictadura cubana aseguró que continuará con las misiones médicas pese a las nuevas sanciones de Estados Unidos

El gobierno de Ecuador pide aplazar la audiencia en la Corte Constitucional

EEUU evalúa aumentar presencia de misiles en Filipinas a medida que aumentan las tensiones en el Mar de China Meridional

TELESHOW
Denise Dumas celebró los 18

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis