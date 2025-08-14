Entretenimiento

Cómo la fama y el esfuerzo extremo transformaron el presente de James Norton: del anonimato a los reflectores en series globales

El actor revela en una entrevista con The Guardian las dificultades emocionales de sus últimos papeles, el agotamiento físico en la escena y los cambios personales que definieron su año reciente

Por Fausto Urriste

James Norton enfrenta desafíos físicos y emocionales en sus últimos proyectos profesionales (REUTERS/Isabel Infantes)

James Norton vive un periodo de cambios profundos, abordando desafíos físicos y emocionales en sus últimos trabajos, así como el impacto de la fama en su vida cotidiana.

Reconocido por su versatilidad en televisión y teatro, el actor asumió nuevos retos al involucrarse como productor, mientras avanza hacia el estreno de dos series: King and Conqueror para la BBC y House of Guinness en Netflix. En una entrevista con The Guardian, compartió sus experiencias recientes y cómo la exposición mediática reformuló su día a día.

King and Conqueror: producción y desafíos para James Norton

La transformación profesional de Norton se plasma en King and Conqueror, una superproducción que recrea la batalla de 1066 entre Harold Godwinson, personaje a su cargo, y William, duque de Normandía, interpretado por Nikolaj Coster-Waldau. El proyecto, desarrollado durante siete años bajo la productora Rabbit Track, se rodó en Islandia y le presentó un desafío inédito.

James Norton protagoniza y produce 'King and Conqueror', una superproducción sobre la batalla de 1066

“Es lo más cerca que estuve de sentir que me había metido en algo demasiado grande”, expresó a The Guardian. La gestión del presupuesto y la coordinación de grandes equipos lo llevaron a un profundo agotamiento profesional, aunque reconoce que: “Rindo mejor así. Demasiado tiempo y espacio me vuelven un poco inerte”.

En contraste, en House of Guinness se enfocó exclusivamente en la interpretación. Esta serie de Netflix, escrita por Steven Knight, lo muestra como Sean Rafferty, capataz en una cervecera irlandesa histórica.

El rodaje en Liverpool exigió una inmersión total en la cultura local y costumbres como el arte de “splitting the Gs”. “Creo que lo logré, aunque normalmente era tarde en la noche… Tengo recuerdos vagos de saltar por un pub”, relató Norton a The Guardian.

Trayectoria, salud y vida personal de James Norton

Norton reflexiona sobre la fama, la presión mediática y su vida personal tras su separación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Norton interpretó personajes complejos, desde Tommy Lee Royce en Happy Valley hasta el protagonista en la versión teatral de A Little Life. Este último papel lo llevó a actuar durante tres horas y media en el Savoy Theatre de Londres y representó un reto físico y emocional inédito: “Fue lo más difícil que hice en mi vida”, afirmó.

El desgaste lo llevó a episodios de llanto y agotamiento, aunque permitió que supervivientes de abuso encontraran un espacio de conexión durante las funciones. Norton explicó que el personaje lo hizo replantearse experiencias de acoso escolar en su adolescencia.

El desafío coincidió con el manejo de su diabetes tipo uno, diagnosticada a los veintidós años. Norton utiliza un monitor de glucosa por Bluetooth y requiere múltiples inyecciones de insulina diariamente.

Norton comparte cómo su experiencia en un internado marcó su búsqueda de validación pública (REUTERS/Isabel Infantes)

Durante la obra, escondía geles de azúcar en escena y confiaba en su equipo para controlar sus niveles: “Alguien podía estar haciendo una escena íntima conmigo y, de cerca, susurraba ‘tres punto dos’, y seguía actuando”, relató a The Guardian. Solo en una ocasión no reaccionó a tiempo, experimentando confusión y sudoración bajo los focos.

La presión mediática fue otro desafío reciente. Tras separarse de Imogen Poots tras seis años de relación, enfrentó un aumento en la atención sobre su vida privada. Norton explicó que busca equilibrar autenticidad y privacidad: “Quiero ser honesto, pero no quiero hablar de mis relaciones”.

Fama, introspección y nuevos horizontes

La búsqueda de validación pública y la presión de la fama llevaron a Norton a reflexionar sobre su motivación, marcada por su paso por un internado: “Esa parte de mí se gratifica con la sensación de estar en una cartelera, pero luego te das cuenta de que eso no va a eliminar esa necesidad”, admitió.

James Norton se prepara para nuevos desafíos en 'House of the Dragon' y 'Sunny Dancer' (REUTERS/Isabel Infantes)

Con la mirada puesta en el futuro, Norton planea alternar la producción y la actuación. Además de sus proyectos con Rabbit Track, trabajó en la comedia británica Sunny Dancer y aparecerá en la tercera temporada de House of the Dragon. “Sentarse a discutir ideas y leer guiones es más amplio y empoderador que llegar tarde al proceso solo como actor”, explicó sobre su nueva faceta.

Al final de la entrevista con The Guardian, James Norton proyectó serenidad y creatividad, mostrando una renovada capacidad para afrontar los desafíos.

