La exesposa de Billy Joel reveló cómo es hoy su relación con él en medio de su enfermedad cerebral

Elizabeth Weber confesó cómo se lleva actualmente con Billy Joel. (Adam Scull/PHOTOlink.net /MediaPunch)

Elizabeth Weber, quien estuvo casada con Billy Joel en los años setenta, aseguró que aún mantiene la posibilidad de comunicarse con él “cuando quiera”, aunque actualmente prefiere guardar una distancia respetuosa.

De acuerdo con ella, debido a que el legendario músico enfrenta un diagnóstico de hidrocefalia normotensiva (NPH, por sus siglas en inglés), no desea mantener contacto con él.

“Si quiero hablar con él o si tengo algo que decir, puedo contactarlo cuando quiera”, comentó en una entrevista con Us Weekly.

Elizabeth Webber aseguró que tiene buena relación con Billy Joel, pese a estar divorciados. (Adam Scull/photolink/Shutterstock)

Sin embargo, señaló que la vida de Joel está centrada en su actual esposa, la amazona Alexis Roderick, de 43 años, y en sus dos hijas, Della Rose, de nueve años, y Remy Anne, de siete.

“Tiene una esposa y tiene hijos, y ahora mismo está lidiando con algo que… que es muy importante. No estamos distantes, pero… él vive en Florida y yo en California. Pero todo está bien”, agregó.

El intérprete de “Piano Man”, de 76 años, suspendió en mayo una serie de conciertos programados tras recibir el diagnóstico de esta condición neurológica.

La hidrocefalia normotensiva se caracteriza por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, lo que puede provocar problemas de equilibrio, memoria y control de la vejiga, y suele requerir intervención médica.

Actualmente Billy Joel está luchando contra la hidrocefalia normotensiva. (Instagram/Billy Joel)

Cabe recordar que Elizabeth Weber conoció a Billy Joel en la década de 1960, cuando aún estaba casada con Jon Small, compañero del músico en la banda Attila. Tras iniciar una relación con el pianista, el grupo se disolvió y Joel atravesó una etapa de profunda depresión.

Se casaron en 1973 y se divorciaron en 1982, manteniendo desde entonces una relación que Weber define como “lo suficientemente cercana para dos personas que decidieron divorciarse hace 40 años”.

En la entrevista, Elizabeth Weber destacó que sus lazos familiares con Billy Joel continúan a través de su hijo Sean Weber-Small —fruto de su matrimonio con Small— y de sus nietos.

“Mis nietos lo conocen y él los conoce. Mi nieta Ella le enseñó a Bill qué era TikTok y le mostró lo que estaba pasando. Y su relación con Sean es importante para ambos; siempre han sido muy cercanos”, dijo.

Elizabeth Weber declaró que Billy Joel es muy cercano a su familia. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

Por si fuera poco, Elizabeth afirmó que su vínculo con él sigue siendo de apoyo y respeto.

“Nuestra relación es la que debe ser, dadas las circunstancias. Nos tenemos cariño y siempre habrá un lazo, pero él ahora necesita concentrarse en su salud y en su familia”, expresó.

La historia sentimental de Joel después de su divorcio con Weber también ha sido pública. Antes de iniciar su célebre romance con la modelo Christie Brinkley, estuvo relacionado con la supermodelo australiana Elle Macpherson.

Después de su divorcio con Elizabeth Weber, Billy Joel se casó con Christie Brinkley. (Adam Scull/Shutterstock)

Su matrimonio con Brinkley, entre 1985 y 1994, dio como fruto a su hija Alexa Ray Joel, hoy de 39 años. Posteriormente, el cantante contrajo matrimonio con la chef Katie Lee en 2004, unión que terminó en 2009. En 2015 se casó con Roderick, con quien formó su actual familia.

Considerado una de las figuras más importantes del pop y el rock estadounidense, Billy Joel ha vendido más de 150 millones de discos y ganado cinco premios Grammy. Su trayectoria y vida personal son el eje de un nuevo documental en dos partes titulado Billy Joel: And So It Goes, disponible en HBO.