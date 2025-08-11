Los últimos días de Brandon Blackstock, ex marido de Kelly Clarkson: “Nadie puede creerlo”

Blackstock pasó sus últimos meses en su rancho de Montana, rodeado de su familia y priorizando el tiempo con sus hijos

Brandon Blackstock murió el pasado 7 de agosto a los 48 años tras una batalla privada de tres años contra el cáncer, dejando en duelo a sus hijos River Rose, de 11 años, y Remington “Remy” James, de 9, que compartía con su exesposa Kelly Clarkson, así como a su hija mayor Savannah, de 23 años.

El exmánager de talentos pasó sus últimos meses en el tranquilo rancho que había adquirido en Butte, Montana, por USD 1,8 millones, apenas unas semanas después de que se finalizara su divorcio de la cantante en 2022. Allí, rodeado del paisaje montañoso que tanto amaba, Blackstock enfrentó el deterioro de su salud durante el último año de vida.

Los últimos meses en Montana

Según reveló una fuente cercana a People, la salud de Blackstock “empeoró considerablemente” en los meses previos a su muerte. Durante este período difícil, el hombre que una vez manejó la carrera de grandes estrellas del entretenimiento priorizó por completo a su familia, dedicando más tiempo que nunca antes a estar con sus seres queridos durante los últimos seis meses de su vida.

Brandon Blackstock, ex esposo de Kelly Clarkson, falleció a los 48 años tras una batalla contra el cáncer (Instagram/@kellyclarkson)

Kelly Clarkson, aunque no se encargaba directamente del cuidado de su ex esposo, facilitó activamente que sus hijos pudieran pasar tiempo de calidad con su padre. La intérprete de “Stronger” viajó frecuentemente con River Rose y Remy a Montana para que pudieran estar junto a Blackstock, según confirmó la fuente a People. Esta cooperación marcó un contraste notable con el conflictivo proceso de divorcio que habían atravesado años atrás.

La hija mayor de Blackstock, Savannah, fruto de su primer matrimonio con Melissa Ashworth, mantuvo una presencia casi constante junto a su padre durante sus últimos días. “Estuvo con él prácticamente todo el tiempo”, indicó el informante, quien añadió que la joven de 23 años, que se convirtió en madre en 2022 con el nacimiento de su hijo Lake, “está atravesando momentos increíblemente difíciles” tras la pérdida. La cercanía entre padre e hija se basaba en pasiones compartidas, especialmente su amor por los animales del rancho.

El matrimonio y la separación

El matrimonio entre Clarkson y Blackstock terminó en 2020 tras años de tensiones personales y profesionales (Sara De Boer/startraksphoto.com)

La relación entre Clarkson y Blackstock había comenzado en 2012, tras conocerse seis años antes en un ensayo de los Academy of Country Music Awards. Se casaron en octubre de 2013, pero su matrimonio se vio marcado por tensiones que culminaron cuando la cantante solicitó el divorcio en junio de 2020, tras casi siete años de matrimonio.

Blackstock había forjado su carrera en el mundo del entretenimiento trabajando para Starstruck Entertainment, la empresa fundada por su padre, Narvel Blackstock. En 2017 se convirtió en mánager de Clarkson, pactando contratos lucrativos para su participación en The Voice y para que tuviera su propio programa de entrevistas. Sin embargo, las líneas entre lo profesional y lo personal crearon complicaciones que eventualmente contribuyeron a la ruptura matrimonial.

El deterioro de la salud de Blackstock sorprendió a su entorno, ya que se mantenía activo hasta poco antes de su fallecimiento (Instagram/@kellyclarkson)

Tras el divorcio, Blackstock redirigió su enfoque profesional hacia Montana, donde fundó Valley View Rodeo. “Tenía su rancho y su rodeo, pero prefería mantenerse fuera del radar”, explicó la fuente. Varios empleados que habían trabajado con él en Starstruck Entertainment se mudaron a Montana para colaborar en este nuevo emprendimiento, demostrando la lealtad que inspiraba en quienes lo conocían.

La muerte de Blackstock ha impactado profundamente a Kelly Clarkson, quien ahora cría sola a sus dos hijos menores (REUTERS/Mario Anzuoni)

Incluso en los meses previos a su fallecimiento, Blackstock continuaba viajando y manteniéndose activo. “Hace apenas unos meses se veía bien. Estaba delgado pero parecía él mismo. Nadie puede creerlo”, relató el informante, subrayando lo inesperado que resultó su deterioro final.

El impacto de esta pérdida ha sido devastador para Clarkson, quien ahora enfrenta la crianza de sus dos hijos menores sin la figura paterna. Una fuente cercana a la cantante describió a People la situación como “agotadora, extenuante, emocional y devastadora”. La presentadora de televisión, conocida por su férrea ética laboral, llegó a cancelar diez grabaciones de su programa en marzo por “razones personales”, mientras figuras como Brooke Shields y Andy Cohen la sustituyeron.