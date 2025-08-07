Murió Brandon Blackstock, ex esposo y representante de Kelly Clarkson

Brandon Blackstock, representante artístico y exesposo de Kelly Clarkson, murió a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer (Sara De Boer/startraksphoto.com)

Brandon Blackstock, conocido por su trabajo como representante artístico y por su matrimonio con la cantante Kelly Clarkson, falleció a los 48 años tras más de tres años de lucha contra el cáncer.

La familia confirmó el deceso mediante un comunicado difundido por un representante, en el que se detalla que Blackstock murió rodeado de sus seres queridos.

“Con gran tristeza compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en este momento tan difícil", se lee en el comunicado.

Brandon Blackstock ejerció como representante de figuras del entretenimiento, incluyendo a Blake Shelton y a la propia Kelly Clarkson durante varios años.

Además, era hijo de Narvel Blackstock y fue hijastro de la intérprete de country Reba McEntire cuando esta estuvo casada con su padre.

El círculo íntimo de Blackstock informó su muerte a través de un comunicado y solicitó privacidad en medio del duelo familiar (Instagram/@kellyclarkson)

A lo largo de su vida, Blackstock tuvo cuatro hijos: Savannah y Seth, fruto de un matrimonio anterior, y River y Remington, de su relación con Kelly Clarkson.

En 2022, se convirtió en abuelo cuando su hija mayor, Savannah, tuvo un hijo llamado Lake.

En marzo de 2024, el representante fue fotografiado en el Rodeo de Houston junto a sus hijos River y Remington, así como con su hermano Shelby y Reba McEntire.

La relación entre Brandon Blackstock y Kelly Clarkson se inició de forma pública en 2012, cuando coincidieron en el Super Bowl XLVI. Se casaron en octubre de 2013.

El vínculo personal y profesional quedó registrado en la carrera de la artista, quien se inspiró en su entonces esposo para componer canciones como “Piece By Piece”, lanzada en 2015.

Tras la boda, Brandon Blackstock asumió la gerencia de la carrera de Clarkson.

El representante deja cuatro hijos y un nieto; su hija mayor Savannah le dio un nieto en 2022, consolidando su rol de abuelo (Instagram/@kellyclarkson)

“No habría contratado a Brandon como mi mánager si no hubiera visto de primera mano lo bueno que es en eso y lo mucho que está pendiente de Blake [Shelton]“, explicó en 2018. “Su mente funciona de una manera completamente diferente”, añadió.

Sin embargo, en 2020, Kelly Clarkson solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. El proceso, que atrajo la atención mediática, finalizó en 2022.

“Lo más difícil del divorcio, especialmente al ser algo público y que la gente piense que sabe todo, es que no fue una decisión de la noche a la mañana”, declaró la artista en 2023.

Y agregó: “Quise hacerlo bonito. Quise hacerlo increíble. Quise que fuera todo lo que pudiera ser, y a veces simplemente eso no sucede”.

Brandon Blackstock es recordado no sólo por su labor profesional en la industria musical, sino también por su papel como padre y abuelo.

Le sobreviven sus hijos Seth, Remington, Savannah, River; su nieto Lake; su padre Narvel Blackstock; y sus hermanos Shelby, Shawna y Chassidy.

El vínculo sentimental y profesional entre Kelly Clarkson y Brandon Blackstock inspiró canciones como “Piece By Piece” (Faye Sadou/Media Punch/INSTARimages.com)

Kelly Clarkson pospone residencia en Las Vegas

La noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock llevó a Kelly Clarkson a posponer las próximas fechas de su residencia en Las Vegas para dedicarse a sus hijos.

Ella emitió un comunicado el miércoles 6 de agosto al referirse a la enfermedad de su exmarido y su intención de centrarse en el bienestar de sus hijos River y Remington.

“Normalmente mantengo mi vida personal en privado, pero este último año, el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento necesito estar completamente presente para ellos”, escribió Clarkson al comunicar la decisión de posponer los conciertos.

La artista había programado un total de 18 espectáculos en el Colosseum at Caesars Palace, cuya reactivación ya había sufrido un retraso por problemas vocales.

Kelly Clarkson anunció la postergación de su residencia en Las Vegas (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

Tras la primera cita, Clarkson volvió a disculparse con sus seguidores y les agradeció su “comprensión, amabilidad y paciencia”. Las nuevas fechas aún no han sido fijadas.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock compartieron vida familiar y profesional durante varios años antes de su divorcio, el cual finalizaron en 2022.

Actualmente, ambos hijos de la pareja permanecen bajo el cuidado de la cantante.