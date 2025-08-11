Jennifer Aniston rompió el silencio sobre su divorcio con Brad Pitt tras 20 años

Jennifer Aniston reflexionó sobre la falta de privacidad y el impacto emocional que tuvo el escrutinio de los medios tras su divorcio (dpa picture alliance/Alamy)

Jennifer Aniston se refirió de manera inusual a su divorcio de Brad Pitt, un tema sobre el que ha evitado comentarios en los últimos años.

La actriz de 56 años participó en una entrevista para la edición de septiembre de la revista Vanity Fair, a casi veinte años de la publicación del reportaje titulado The Unsinkable Jennifer Aniston que marcó su reaparición mediática luego de su separación de Pitt, de 61 años, tras casi cinco años de matrimonio.

La protagonista de The Morning Show recordó el impacto de aquella entrevista de 2005.

“No he vuelto a mirar ese artículo desde hace mucho”, señaló. “Solo recuerdo la experiencia de hacerlo, que fue bastante chocante. Fue también una época muy vulnerable. Pero sí, esa es una historia digna de las memorias”.

El matrimonio entre Jennifer Aniston y Brad Pitt terminó en 2005, luego de una unión privada y mediáticamente muy seguida (REUTERS/Eric Gaillard)

El vínculo entre ambos comenzó en 1994, cuando sus representantes los presentaron. Establecieron una relación privada en 1998 y contrajeron matrimonio en julio de 2000 en una ceremonia de amplio despliegue. El matrimonio terminó en 2005.

Posteriormente, Pitt se casó con Angelina Jolie, su coprotagonista en Sr. y Sra. Smith, mientras que Aniston se casó con el actor Justin Theroux.

Actualmente, Pitt mantiene una relación con la diseñadora de joyas Ines de Ramon y Jennifer Aniston sale con el hipnoterapeuta Jim Curtis.

A lo largo de los años, Aniston y Pitt volvieron a coincidir en ocasiones públicas. En 2020 ambos protagonizaron dos reencuentros que llamaron la atención de sus seguidores: un abrazo “backstage” en los premios SAG que generó numerosas reacciones en redes, y una lectura virtual del guion de Fast Times at Ridgemont High.

La actriz habló sobre la presión mediática que enfrentó al separarse de Pitt y su reacción frente a los rumores (Captura de video)

Refiriéndose a la reacción reciente ante su separación de Pitt, Aniston explicó cómo afrontó el proceso. “Solo me decía: ‘Levántate y sigue adelante, chica’”, relató.

Sobre la repercusión mediática, la estrella de Misterio a bordo reflexionó: “Fue lectura jugosa para la gente. Si no tenían su telenovela, tenían sus revistas del corazón. Es una pena que haya pasado, pero pasó. Y sí, me lo tomé muy a pecho”.

La artista reconoció que la especulación mediática la afectó durante el proceso de divorcio. “No tenía una constitución lo suficientemente fuerte para no dejarme afectar por los rumores y la atención”, declaró.

Frente a quienes asumen que las celebridades eligen la exposición pública, puntualizó: “Somos seres humanos, aunque algunos no quieran creerlo. Piensan: ‘Tú elegiste esto, así que aguántate’. Pero en realidad, no elegimos eso”.

Aniston señaló que la atención de los tabloides la afectó profundamente, reconociendo la dificultad de enfrentar la separación en el ojo público (Europa Press/Li Ying)

En la entrevista para Vanity Fair tras el divorcio, Jennifer Aniston habló del futuro con Brad Pitt.

“De verdad espero que algún día podamos ser amigos de nuevo. Amaré a Brad el resto de mi vida. Es un hombre fantástico. No me arrepiento de nada y no voy a culparme por ello”, declaró.

El vínculo de Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow

Aniston también hizo referencia al círculo de amistades ligado a su expareja y sorprendió al revelar que asistió a la fiesta de compromiso de Gwyneth Paltrow y el actor.

Sobre la amistad entre ambas actrices, comentó: “Por supuesto que hemos hablado de nuestras respectivas relaciones con Brad. ¿Cómo no hacerlo? Somos chicas”.

Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow mantienen amistad y comparten anécdotas sobre Brad Pitt, intercambiando también consejos sobre bienestar y salud (Grosby)

Gwyneth Paltrow, quien conoció a Pitt mientras rodaban Se7en: los siete pecados capitales y estuvo comprometida con él en 1996, manifestó en entrevistas anteriores que la ruptura había sido complicada, aunque necesaria.

Según un libro reciente sobre la vida de Paltrow, la actriz habría respondido con irritación ante preguntas sobre Pitt y Aniston en 2000, durante el Festival de Cine de Toronto, y en conversaciones privadas habría criticado a su expareja.

A pesar de las circunstancias y los comentarios del pasado, el vínculo entre Aniston y Paltrow se mantuvo sin conflictos. En la misma entrevista, Aniston afirmó que ambas consultan frecuentemente prácticas de bienestar.

“Siempre estamos intercambiando consejos. ‘¿Qué haces para esto? ¿Qué doctor tienes para aquello?’”, relató.