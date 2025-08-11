Entretenimiento

El apoyo incondicional de Ines de Ramon a Brad Pitt tras la muerte de la madre del actor

"Quiere estar ahí para él y Brad se lo está permitiendo", aseguró una fuente cercana a la pareja a la revista PEOPLE

Virginia García

Por Virginia García

Ines de Ramon es el
Ines de Ramon es el soporte de Brad Pitt tras la muerte de su madre. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Brad Pitt atraviesa un momento personal difícil tras el fallecimiento de su madre, Jane Etta Pitt, el pasado martes 5 de agosto a los 84 años. La reconocida figura de Hollywood cuenta con el respaldo incondicional de su pareja, la diseñadora de joyas Ines de Ramon, quien ha estado a su lado en estos días de duelo.

“Ines está apoyando a Brad mientras llora la pérdida de su madre. Quiere estar ahí para él y Brad se lo está permitiendo”, aseguró una fuente cercana a la pareja a la revista PEOPLE.

Otra persona del entorno confirmó que la joven de 35 años no solo ha estado pendiente del actor, sino que también ha hecho llegar su cariño a su familia. “Ines es muy cercana a la familia de Brad. Inmediatamente les envió sus condolencias en cuanto se enteró de la noticia”, indicó.

La relación de Ines de Ramon con la familia Brad Pitt ha crecido en este tiempo, lo que ha hecho que su apoyo en este momento sea aún más significativo. “Ella se ha integrado muy bien y siempre ha mostrado interés genuino en las personas cercanas a Brad”, comentó la fuente consultada por PEOPLE.

Ines de Ramon se interesa
Ines de Ramon se interesa por la familia de Brad Pitt. (REUTERS/Kylie Cooper)

Jane, consejera escolar retirada, crio a sus tres hijos —Brad, de 61 años; Doug; y Julie— en Springfield, Misuri, junto a su esposo William. Además de sus hijos, deja 14 nietos.

La sobrina del actor, Sydney, hija de Doug, le rindió homenaje en Instagram el 6 de agosto: “Tenía el corazón más grande y se preocupaba profundamente por todos y por todo, sin hacer preguntas”.

La última aparición pública de Jane junto a su famoso hijo se recuerda en la ceremonia de los Premios Óscar de 2012, a la que asistió acompañada también por Angelina Jolie, entonces esposa de Brad Pitt.

El fallecimiento de su madre llega en un momento en el que Brad estaba inmerso en la filmación de The Adventures of Cliff Booth, una secuela dirigida por David Fincher de la película de Quentin Tarantino Once Upon a Time... in Hollywood. Por su papel en el filme original, Pitt ganó el Óscar como Mejor Actor de Reparto en 2020.

La madre de Brad Pitt
La madre de Brad Pitt murió mientras grababa la secuela de 'Érase una vez... en Hollywood'. (Captura de video)

A pesar de los compromisos laborales, la estrella de Hollywood ha reducido su agenda para centrarse en su familia. Según allegados, la presencia de Ines de Ramon ha sido clave para sobrellevar la pérdida.

La pareja comenzó su relación a finales de 2022, y en septiembre de 2024 hicieron su debut en alfombra roja durante el Festival de Cine de Venecia, en la premiere de Wolfs.

Desde entonces, De Ramon ha acompañado a Pitt en varios eventos, incluyendo las presentaciones de F1, el exitoso drama sobre automovilismo que el actor protagoniza y produce.

Brad Pitt e Ines de
Brad Pitt e Ines de Ramon hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja de "F1: The Movie". (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El obituario de Jane, compartido recientemente con el medio, resaltó su faceta como abuela y su dedicación a crear recuerdos únicos con cada uno de sus nietos.

“Conocida cariñosamente como ‘Grammy’, Jane encontraba una inmensa alegría en celebrar la singularidad de cada nieto mediante tradiciones uno a uno llamadas ‘Tu Día Especial’. Estos momentos atesorados permanecen entre los recuerdos más queridos de sus 14 nietos”, señala el texto.

