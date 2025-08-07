Entretenimiento

Ed Sheeran explicó por qué nunca podría hacer playback

El cantante británico se pronuncia contra la mímica en conciertos, apostando por interpretaciones genuinas y arriesgadas que priorizan la conexión real con el público y la honestidad artística sobre la perfección técnica

Por Ramiro Manera

El cantante británico asegura que
El cantante británico asegura que nunca ha utilizado playback en sus conciertos (Agencia EFE/Mariscal)

En el panorama actual de la música en vivo, donde la espectacularidad escénica y los efectos digitales han ganado protagonismo, la autenticidad vocal se ha vuelto un rasgo distintivo para quienes buscan diferenciarse. Ed Sheeran es uno de los pocos artistas de talla internacional que se pronuncia abiertamente sobre la práctica del playback y defiende la interpretación genuina en cada presentación en directo.

Una industria marcada por la mímica

Sheeran critica la presión de
Sheeran critica la presión de la industria por espectáculos técnicamente perfectos (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Si bien el playback ha sido adoptado por numerosos artistas de diferentes géneros, suele mantenerse como un tema tabú. En declaraciones recogidas por People, Sheeran reveló que es habitual que muchos intérpretes profesionales recurran a la mímica durante sus shows, aunque casi ninguno lo admite públicamente. “No sé si un cantante profesional admitiría hacer mímica”, afirmó Sheeran, evidenciando la reticencia de la industria a hablar con honestidad sobre esta práctica.

Para Sheeran, el playback está relacionado con el deseo de ofrecer un espectáculo perfecto desde el punto de vista técnico, aunque eso implique sacrificar el contacto real y directo con el público. Según su análisis, esta tendencia responde a la presión de cumplir expectativas cada vez más altas en cuanto a producción y sonido, algo que, desde su perspectiva, puede restar emoción y espontaneidad a la experiencia en vivo.

Su rechazo absoluto y las razones detrás de su postura

La postura de Sheeran abre
La postura de Sheeran abre el debate sobre la honestidad artística en el pop internacional (REUTERS/Brendan McDermid)

Ed Sheeran sostiene una postura firme frente al playback y, a diferencia de muchos otros artistas pop, ha decidido prescindir por completo de este recurso. Durante una participación en el canal de YouTube Beta Squad, fue interrogado acerca de si alguna vez había fingido una actuación en vivo. Su respuesta fue rotunda: jamás ha utilizado playback y, además, su formato de concierto lo hace impracticable. “No puedo hacerlo porque soy yo con un pedal de loop y una guitarra”, explicó Sheeran. Cada sonido que escucha el público se genera en el momento, sin apoyo de grabaciones ni secuencias ajenas al directo.

Este método, basado en la construcción musical en tiempo real mediante el uso de un pedal de loop, garantiza que cada presentación sea irrepetible y refleje tanto los aciertos como los posibles errores del momento. Para Sheeran, este riesgo y esa exposición forman parte esencial de su ética artística. Además, aseguró que nunca cancelaría un concierto por tener la voz afectada, reafirmando su compromiso de seguir adelante ante cualquier circunstancia: “Siempre seguiría adelante, incluso si estuviera un poco ronca”.

Playback y autenticidad: lo que el público recibe

Críticos y músicos advierten que
Críticos y músicos advierten que el playback resta autenticidad a la música en vivo (REUTERS/Henry Nicholls)

La negativa de Sheeran a utilizar playback no solo representa una decisión técnica, sino una declaración de principios sobre el valor de la honestidad artística. Prefiere arriesgarse a que el concierto no suene perfecto antes que defraudar a su audiencia o dar una imagen que no corresponde a su realidad musical. Esta postura lo ha convertido en un referente para seguidores y colegas, y le ha valido el reconocimiento de quienes valoran la música interpretada en vivo sin artificios.

Algunos críticos y músicos coinciden en que el uso generalizado del playback puede contribuir a la percepción de que la música en vivo ha perdido autenticidad, y que los momentos más memorables suelen surgir precisamente de la interpretación espontánea, con sus virtudes y sus imprevistos.

Un mensaje que desafía a la industria

Sheeran no pretende juzgar a quienes eligen otro camino, pero sí desea abrir el debate sobre la autenticidad en el escenario y la transparencia con el público. Su ejemplo demuestra que es posible llenar estadios, mantener una carrera exitosa y conectar profundamente con los espectadores apostando por la interpretación sin retoques, sin radares, ni comunicación por radio.

Sheeran se convierte en referente
Sheeran se convierte en referente de la interpretación genuina ante la sobreproducción musical (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Así, Ed Sheeran sostiene que el playback puede restar emoción y verdad al arte, mientras que la música en vivo y sin filtros genera un vínculo único entre artista y audiencia: un principio que defiende a cada paso y que, en la era de la sobreproducción, lo diferencia notablemente dentro del universo del pop internacional.

