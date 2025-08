Lorenzo Lamas a los 67 años: qué fue de la vida del galán de la serie “El Renegado”

La apertura de El Renegado, la serie que consagró a Lorenzo Lamas

A los 67 años, Lorenzo Lamas sigue despertando interés, aunque lejos de la fama mundial que alcanzó en los años 90 con su papel de Reno Raines en la serie El Renegado.

Nacido en Santa Mónica, California, en 1958, proviene de una familia con trayectoria en el mundo del espectáculo. Es hijo de los actores Fernando Lamas y Arlene Dahl, y fue hijastro de la estrella acuática Esther Williams. Desarrolló su carrera en “Grease” y, posteriormente, en televisión como Lance Cumson en Falcon Crest.

Sin embargo, fue El Renegado la producción que lo consagró internacionalmente: entre 1992 y 1997, la serie relató las aventuras de un ex policía convertido en cazador de recompensas, transmitiéndose en más de 50 países y alcanzando niveles de popularidad similares a los de Baywatch.

Tras el éxito de 'El Renegado', sus proyectos posteriores no lograron igualar su popularidad

El impacto de “El Renegado” convirtió a Lamas en un ícono de la televisión de los años 90. Su imagen de galán y justiciero conquistó a millones, consolidando su lugar en la cultura popular. Sin embargo, el final de la serie marcó un quiebre en su trayectoria. Sus incursiones posteriores en el cine, como Latin Dragon, Raptor Island o Sharknado 3, no lograron atraer al público ni a la crítica, sumiendo su carrera en una etapa de menor notoriedad.

En busca de nuevos horizontes, Lamas diversificó su actividad en la televisión. Participó en producciones infantiles, prestando su voz en Phineas y Ferb y apareciendo en la serie Big Time Rush. También exploró los realities, incluyendo “Leave it to Lamas”, y se animó a competir en el programa argentino “Bailando por un Sueño”. A pesar de estos intentos, ninguno alcanzó la relevancia de su época dorada como actor principal en una serie de éxito mundial.

Lamas declaró bancarrota y atribuyó sus problemas financieros a excesos y responsabilidades familiares (Photo by ©2022 Kathy Hutchins / Hutchins/IPA/Sipa USA)

Cambios laborales y dificultades económicas

Las dificultades profesionales de Lorenzo Lamas estuvieron acompañadas de serios problemas económicos. El actor llegó a declararse en bancarrota, acumulando deudas superiores a USD 300 mil y apenas USD 500 en su cuenta corriente, según relató el medio chileno Guioteca. En su autobiografía, Lamas reconoció: “Llevé una vida llena de excesos con las drogas, los coches y las mujeres”, atribuyendo parte de sus apuros financieros a las responsabilidades de manutención de sus seis hijos.

Ante la falta de proyectos satisfactorios en la actuación, Lamas reinventó su vida profesional. En 2018, a los 60 años, dejó atrás la Harley-Davidson que lo identificaba en "El Renegado" y se formó como piloto de helicópteros. Trabajó en esa actividad en ciudades como Nueva York y Las Vegas. “Si hace veinte años alguien me hubiese dicho que me ganaría la vida volando helicópteros comerciales sobre Manhattan, le hubiera dicho ‘estás loco’”, relató ese año, satisfecho con su nueva ocupación, según recogió Guioteca.

Vida sentimental y divorcios

Con Shauna Sand tuvo tres hijos (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

En el plano personal, la vida de Lorenzo Lamas estuvo marcada por múltiples matrimonios y rupturas mediáticas. En enero de 2025, atravesó su sexto divorcio, esta vez con Kenna Nicole Smith, escritora y consultora tecnológica. La separación se oficializó tras menos de un dos años de casados, según documentos judiciales en Los Ángeles y medios como Ok Diario. Ambos solicitaron la suspensión de cualquier manutención conyugal, reflejando una ruptura sin disputas económicas.

Su historial amoroso incluye matrimonios con Victoria Hilbert, Michele Smith (madre de A.J. y Shayne), Kathleen Kinmont, Shauna Sand (con quien tuvo tres hijas) y Shawna Craig. Estas relaciones protagonizaron episodios mediáticos, demandas de manutención y controversias, como la escandalosa separación de Shauna Sand, quien más tarde se relacionó con el hijo mayor de Lamas, Alvaro Joshua Lamas.

Pese a los desafíos personales y profesionales, Lorenzo Lamas mantiene una visión reflexiva sobre su vida: “Me casé tantas veces porque tengo tendencia a intentar rescatar a las personas y a creer que puedo salvarlas. Mi terapeuta me dijo que ese no es mi trabajo, pero cuando empecé a ir a terapia ya me había casado tres veces. Mi tercera mujer me ayudó mucho, pero no me sirvió de nada con mujer número 4”, explicó.

Su vida sentimental estuvo marcada por seis matrimonios y rupturas mediáticas (Photo by ©2022 Kathy Hutchins / Hutchins/IPA/Sipa USA)

Padre de seis hijos y con una trayectoria marcada por el éxito, el descenso y la reinvención, Lamas mira su presente con serenidad. En sus recientes publicaciones en redes sociales se muestra junto a un helicóptero, transmitiendo la tranquilidad de quien ha aprendido a observar los cambios de la vida desde una nueva perspectiva.