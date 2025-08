El exigente paladar de Ozzy Osbourne, según el testimonio de su hijo Jack

Jack Osbourne recordó los peculiares hábitos alimenticios de Ozzy y cómo afectaron la convivencia familiar, pese a contar con reconocidos chefs en casa (Instagram/@jackosbourne)

Jack Osbourne compartió un recuerdo poco conocido sobre los hábitos alimenticios de su difunto padre, Ozzy Osbourne, durante su participación en el programa británico Cooking with the Stars, registrada antes de la muerte del legendario músico.

En la emisión, Jack, de 39 años, narró cómo fue crecer en una familia donde frecuentemente contaban con chefs profesionales que preparaban la comida en casa, aunque esto no aseguraba que el líder de Black Sabbath estuviera satisfecho.

Según relató Jack, su infancia estuvo marcada por la mudanza de la familia de Inglaterra a Estados Unidos, cuando él tenía alrededor de once años.

“Crecí comiendo waffles de papa hasta que nos mudamos a América”, comentó.

Describió que, tanto en Inglaterra como después de instalarse en EE.UU., la familia solía pedir comida para llevar, salvo en los periodos en que empleaban chefs personales.

La despedida de Ozzy Osbourne en su residencia de Buckinghamshire reunió a figuras del rock y familiares en una ceremonia cargada de simbolismo (Jacob King/PA via AP)

El relato de Jack evidenció el carácter selectivo y cambiante de Ozzy Osbourne respecto a la comida. “Mi papá nunca empleaba a ningún chef por mucho tiempo, porque era un quisquilloso con la comida”, explicó.

De acuerdo a su hijo, bastaba que un plato no cumpliera con sus expectativas para que tomara una decisión contundente: “‘No, ya no me gusta’, aunque el chef fuera extraordinario”.

Estas actitudes, lejos de resultar un capricho pasajero, componían una constante en la dinámica de los Osbourne.

Por tanto, el entorno gastronómico de la familia se vio condicionado por estas preferencias, que llevaron a cambios frecuentes de personal en la cocina.

La muerte de Ozzy Osbourne ocurrió el pasado 22 de julio, a los 76 años. El músico, diagnosticado con Parkinson en 2023, ofreció su último concierto con Black Sabbath a principios de julio.

El cantante prefería cambiar de chef antes que adaptar sus hábitos, según relató su hijo Jack durante una aparición en la televisión británica (REUTERS/Lucas Jackson)

Tras su muerte, Jack, su madre Sharon Osbourne y sus hermanas participaron en un tributo público en el puente y la banca de Black Sabbath en Birmingham.

Hasta el momento, Jack no ha emitido declaraciones públicas extensas acerca del deceso de su padre. Otros miembros de la familia, como su expareja Lisa Stelly y su hermana Kelly Osbourne, han realizado homenajes a través de redes sociales.

Stelly compartió en Instagram una serie de imágenes de Ozzy junto a sus nietos, mientras que Kelly publicó una porción de la letra de la canción “Changes”, que grabó junto con su padre en 2003, y una fotografía de un arreglo floral en el que podía leerse “Ozzy F—— Osbourne”.

Una fuente cercana a la familia indicó que el funeral de Ozzy Osbourne se planificó como una celebración íntima y alegre de su vida, en línea con los deseos del propio artista.

“Están organizando un pequeño funeral privado que será una celebración de su vida. Ozzy nunca habría querido un evento lúgubre”, comentó la fuente y agregó que la familia se sentía conmovida por el apoyo recibido tras la noticia.

Jack, Kelly, Aimee y Louis Osbourne acompañaron a Sharon en la emotiva despedida, remarcando la unión familiar en el homenaje privado al músico (REUTERS/Fred Prouser)

Lugar elegido para el descanso final de Ozzy Osbourne

La despedida de Ozzy Osbourne se celebró en la residencia de la familia en Buckinghamshire, conocida como Welders House.

La mansión, adquirida en 1993, fue el epicentro de la ceremonia privada, a la que asistieron más de 110 personas, entre ellas figuras icónicas del rock como Marilyn Manson, Zakk Wylde, Corey Taylor de Slipknot, James Hetfield de Metallica, Yungblud y Sir Elton John, además de los integrantes de Black Sabbath.

La ceremonia se realizó bajo una gran carpa levantada en los extensos jardines de la propiedad, de 250 acres.

El escenario principal se destinó a los tributos musicales y discursivos de amigos y familiares. Cada invitado recibió una imagen de Osbourne como recuerdo del encuentro.

Los restos de Ozzy Osbourne reposan junto al lago de su mansión en Buckinghamshire, cumpliendo su deseo de descansar en el entorno familiar (Europa Press)

El homenaje estuvo marcado por la presencia de coronas florales con inscripciones como “maldito Ozzy Osbourne”, ubicadas junto al lago donde descansan los restos del músico.

La elección del lugar respondió al deseo expresado por Ozzy Osbourne de ser enterrado en su hogar, rodeado del entorno en el que transcurrieron décadas de su vida junto a Sharon Osbourne.

Una fuente cercana a la familia confirmó que el cantante buscaba reposar “en casa, en el entorno tranquilo que compartió durante años” con su esposa.

Al día siguiente, el homenaje continuó en Birmingham, ciudad natal de Ozzy Osbourne, donde miles de fanáticos se congregaron en lugares simbólicos como el puente y la banca de Black Sabbath y en el estadio Villa Park, que abrió un libro de condolencias.

El cortejo fue acompañado por la banda Bostin’ Brass, y hasta la Guardia Real británica interpretó el clásico “Paranoid” frente al Palacio de Buckingham.