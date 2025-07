Los secretos de Mariah Carey: su obsesión por la luz, el pasado narco de su hermano y el infierno que vivió con su ex marido

Carey reflexionó sobre la dualidad de su música, su éxito global y su pasión por la Navidad (Portada Harper´s Bazaar/Alexi Lubomirski)

Mariah Carey recibió a Harper’s Bazaar sentada en el sofá de la suite penthouse del Corinthia en Londres, mientras una ola de calor invade la ciudad. Fiel a su conocida aversión por la luz diurna, solicitó que cerraran las cortinas antes de iniciar la conversación.

En ese ambiente de penumbra habló sobre su trayectoria musical, los desafíos superados y la manera en que ha hecho suya una reputación de diva. Esta preferencia por la oscuridad refleja su personalidad: la cantante considera la iluminación cenital “tortuosa” y “horrible”, según ha señalado en diversas ocasiones. La escena, narrada por Harper’s Bazaar, ilustra cómo la artista convirtió la autenticidad, la música y la fortaleza ante la adversidad en sus sellos personales.

El reencuentro con sus fans y sus raíces musicales

La noche anterior a la entevista, Carey brilló en el Wembley Stadium durante el Capital Summertime Ball, donde interpretó clásicos como “We Belong Together” y “Heartbreaker” frente a 80.000 seguidores. Gran parte del público, compuesto por niñas preadolescentes, coreó “Hero” con los móviles encendidos, evocando la nostalgia de los años 90.

“Alguien me mostró un video mío cantando esa canción en los noventa, y había una niña en el público a la que abracé. Y anoche, le di un peluche a otra niña que estaba mirando. Es increíble pensar en estas dos niñas de diferentes épocas, ambas de unos cinco años, escuchando mi música”, recordó Carey.

La cantante emociona a 80.000 asistentes en Wembley con “Hero” y revive vínculos simbólicos con fans de distintas épocas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La conexión de Carey con su “Lambily” es cercana y genuina. “Me gusta mucho ver a los fans en persona; hay algo muy especial en eso. Algunos me han encontrado aquí en el hotel, han ido a casi todos los lugares donde he actuado; incluso tienen tatuajes míos. Son parte de mi vida”, explicó.

Un regreso y un disco marcados por la dualidad

Su regreso a los escenarios coincidió con el estreno de su primer material original desde 2018. Su nuevo sencillo, “Type Dangerous”, anticipa un álbum ecléctico, con temas de diferentes ritmos y baladas que, según sus palabras, combinan lo “triste pero triunfante”.

Sobre este sencillo Carey aseguró: “Queríamos divertirnos; es en tono de broma. No es que haya basado los personajes en nadie en particular…”. También colaboró con Barbra Streisand y Ariana Grande en el himno feminista “One Heart, One Voice” para el último disco de Streisand.

Su primer sencillo inédito desde 2018, “Type Dangerous”, anticipa un álbum donde el tono juguetón convive con la melancolía superada (Crédito: YouTube - Mariah Carey)

La dualidad “triste pero triunfante” define, para Carey, tanto su música como su vida. Lo detalló en sus memorias de 2020, “The Meaning of Mariah Carey”, escritas junto a la periodista Michaela Angela Davis.

“Trabajar juntas fue un desafío, pero también resultó terapéutico”, detalló la cantante. Ella misma narró el audiolibro, enfrentando recuerdos difíciles: “Sabía que iba a traer malos recuerdos que no quería revivir. Era una situación difícil, irme a dormir escuchándolo… Me despertaba y me sentía alterada. Porque soy yo, y pasé por eso”.

Infancia desafiante y primeros pasos en la industria

Nacida en 1969 en una casa deteriorada de Long Island, Carey vivió una infancia marcada por la adversidad. Su madre, cantante de ópera irlandesa-estadounidense, y su padre, ingeniero afroamericano de Harlem, se separaron cuando ella tenía tres años.

Sufrió acoso escolar por su identidad birracial y fue testigo de violencia y consumo de drogas dentro de la familia. En sus memorias acusa a su hermano, con quien ya no mantiene contacto, de traficar cocaína y extorsionarla, hechos que él niega y por los que mantiene una demanda en curso. También relató que su difunta hermana le causó quemaduras de tercer grado con té hirviendo.

Durante su matrimonio con Mottola, enfrentó restricciones creativas y descubrió el alcance de su fama casi por accidente (REUTERS/Andrew Kelly)

Impulsada por su madre, encontró en la música y la radio un refugio y decidió dedicarse profesionalmente, mudándose a Nueva York y trabajando como camarera para financiar sus grabaciones. Sobre su relación con su madre, reconoció: “No siempre tuvimos la mejor relación del mundo, pero ciertas cosas que decía o hacía me impactaron de niña”.

En 1988, entregó su maqueta a Tommy Mottola, presidente de Columbia Records, con quien luego se casó y se terminaría divorcioando en marzo de 1998. Sin embargo, su matrimonio estuvo marcado por un control estricto y limitaciones creativas.

“Quería hacer más R&B, más música urbana, y cada vez que lo proponía, lo descartaban”, explicó Carey. Solo con el álbum “Butterfly” en 1997 logró expresarse plenamente y afirmó que “me sentí libre por primera vez”.

Libertad, reinvención y éxito global

Durante su relación, Mottola intentó hacerle creer que no podría triunfar sin él y le ocultó la verdadera magnitud de su éxito. Durante la entrevista con Harper’s Bazaar recordó y relató un momento decisivo: “Unos años después de empezar, grabé un concierto en Schenectady y vi que la seguridad controlaba a la multitud que había ido a verme. Ahí supe que era famosa, porque nadie me había contado que tanta gente quería comprar mi disco”.

Con 19 hits número uno y más de 220 millones de discos vendidos, Carey afirmó que ya no se deja afectar por las críticas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La liberación no implicó éxito inmediato. En 2001, el fracaso de “Glitter” motivó su hospitalización por agotamiento y EMI rescindió su contrato, pagándole una indemnización. Sin embargo, resurgió con The Emancipation of Mimi, un trabajo que celebra su identidad como cantante negra y que suma colaboraciones con nombres como Snoop Dogg, Pharrell Williams y Jermaine Dupri.

Sobre el peso de la crítica, reflexionó: “Es agradable cuando la gente dice cosas buenas y te da una buena respuesta, y si no les gusta y no dicen cosas buenas, tienes que ser capaz de dejarlo pasar. A estas alturas de mi vida, ¿por qué me preocuparía por esas cosas?”. Esta frase sintetizó la seguridad de una artista con más de 220 millones de discos vendidos, cinco premios Grammy y 19 números uno, solo superada por los Beatles.

Los rituales, la Navidad y el tiempo detenido

El ocio de la cantante transcurre en la cama o viajando a destinos favoritos: “Algún lugar con agua hermosa: me encanta Capri en verano. Y Aspen en Navidad”, afirmó.

Su pasión por la Navidad es legendaria. En la infancia representaba el ideal de familia perfecta y hoy lo celebra con entusiasmo. “No puedo creer que tenga esta canción que terminé escribiendo por casualidad”, comentó sobre “All I Want for Christmas Is You”, que reporta cerca de USD 2,5 millones anuales en regalías y llegó al número uno en 2019. "La Navidad lo es todo. No sé qué haría si no pudiera celebrarla", subrayó.

Su clásico navideño le genera millones anualmente, y ella sigue celebrando la fecha con la devoción de quien encontró su refugio emocional (Captura de video: YouTube - Mariah Carey)

Carey asume su personaje público, espíritu navideño, mentalidad de diva, moda de diseñador, con naturalidad y autoconfianza. “Es parte de mi trabajo. ¿Para qué disfrazarse? Simplemente levántate, vístete y sal. Si no quiero que me vean, me quedo en casa”.

También ratificó su postura frente al tiempo y la edad: “No permito que el tiempo exista; simplemente no sucede. No conozco el tiempo. No conozco los números; tengo una nueva canción que empieza con esa frase…”.

Mientras espera el lanzamiento de su álbum Here For It All, programado para el 26 de septiembre, y trabaja en un documental y una serie basados en sus memorias, Carey también habló con humor sobre su futuro profesional y al ser consultada sobre si contempla retirarse, respondió entre risas que “quizá me vaya a pasar el rato con Papá Noel al Polo Norte”.