Bromas y música de Justin Bieber: Ozzy Osbourne imaginó un funeral lejos de lo tradicional

El excéntrico líder de Black Sabbath expresó en 2011 su deseo de que su funeral fuera una celebración (AP/Henny Ray Abrams)

El músico británico Ozzy Osbourne, quien murió el pasado 22 de julio de 2025 a los 76 años, dejó indicaciones claras y atípicas sobre cómo debía ser su funeral, según resurge en un artículo publicado en 2011.

En una columna para The Times, titulada “Dr. Ozzy Osbourne”, el exlíder de Black Sabbath respondió a un lector que le consultó sobre la posibilidad de planificar su propio funeral, citando el ejemplo del actor Peter Sellers, quien eligió música que detestaba como parte de su despedida.

Osbourne abordó el tema sin solemnidad y con dosis de humor. “Honestamente, no me importa qué música pongan en mi funeral; pueden hacer sonar un popurrí de Justin Bieber, Susan Boyle y We Are the Diddymen si eso los hace felices”, afirmó el cantante.

Y agregó: “Pero sí quiero asegurarme de que sea una celebración, no un velorio deprimente”.

En una carta recuperada de 2011, Ozzy Osbourne dejó en claro que prefería un funeral con humor y agradecimiento, además de música de Justin Bieber (EFE/Lucas Galvez)

El artista, reconocido por su excéntrica y transgresora personalidad, planteó también que el evento debería incluir bromas.

“También quiero algunas bromas: tal vez el sonido de golpes desde dentro del ataúd; o un video mío pidiéndole a mi médico una segunda opinión sobre su diagnóstico de ‘muerte’”, expresó.

En ese sentido, insistió en que no habría lugar para la nostalgia negativa: “No quiero que se hable solo de los momentos difíciles”.

Al referirse a la organización de su despedida, el músico señaló: “Sí, un poco de planificación es lo correcto para la familia que dejas atrás. Conviene recordar que mucha gente solo ve desgracias a lo largo de su vida”.

El cantante destacó que la mejor despedida sería una fiesta que recordara los buenos momentos, lejos de la tristeza y la nostalgia negativa (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Ozzy Osbourne consideraba que, bajo cualquier parámetro, la mayoría de la gente en su país, y especialmente los músicos como él, eran muy afortunados.

“Por eso no quiero que mi funeral sea triste. Quiero que sea un momento para decir ‘gracias’”, sostuvo por ese entonces.

Consultado en 2002 por Rolling Stone sobre el epitafio que elegiría para su tumba, Osbourne fue tajante. “Solo ‘Ozzy Osbourne, nacido en 1948, falleció tal año’”, señaló.

El artista reconoció que su figura polarizaba opiniones: “He hecho mucho para ser un tipo de clase trabajadora. Hice sonreír a mucha gente. También muchos se decían: ‘¿Quién se cree que es este tipo?’”.

"Sé que lo dirán. Pero no me quejo. Al menos me recordarán”, sostuvo Osbourne hace 14 años al pensar en la muerte (Joel Ryan/Invision/AP)

Anticipó, además, que tras su muerte muchos solo recordarían el famoso episodio del murciélago. “Si muero esta noche, mañana dirán ‘Ozzy Osbourne, el hombre que mordió la cabeza de un murciélago, murió en su habitación de hotel…’. Sé que lo dirán. Pero no me quejo. Al menos me recordarán”.

En su última entrevista a la revista People, en 2022, el cantante enfatizó que la supervivencia era el núcleo de su legado. “La supervivencia es mi legado”, declaró.

Aclaró que, pese a su edad avanzada y los problemas de salud, encontraba motivación en la persistente demanda del público.

“La gente todavía quiere comprar mis discos, todavía quiere verme, entonces, ¿por qué no lo haría? Me da motivos para levantarme y hacer algo”, enfatizó.

Sobre cómo deseaba que se lo recordara, puntualizó: “Nunca te rindas. Si tienes pasión por algo, debes encontrar la manera de continuar”.

Sharon Osbourne atraviesa el duelo de su esposo acompañada por sus hijos en Buckinghamshire, manteniendo la unidad familiar y encontrando consuelo en los recuerdos compartidos junto a Ozzy (REUTERS/Paul Hackett)

Así transita el duelo Sharon Osbourne tras la muerte de Ozzy

Sharon Osbourne enfrenta un escenario de profundo dolor tras la muerte de su esposo. Según fuentes cercanas consultadas por People, “está devastada pero muy orgullosa de la vida que construyeron juntos”.

La familia permanece unida en Buckinghamshire, Inglaterra, donde el músico murió acompañado de su esposa y sus hijos Aimee, Kelly y Jack.

Personas allegadas a la familia describen un ambiente de contención en el hogar de los Osbourne. Los hijos evitan dejar sola a Sharon, comparten recuerdos y se apoyan mutuamente.

“Hay mucho dolor, pero también encuentran consuelo en el tiempo familiar que disfrutaron juntos hasta el final”, expresó una fuente cercana al entorno familiar.