Los secretos de Kathy Hilton para un matrimonio duradero, sus anécdotas con Paris y Nicky, y el arte de esquivar el drama

Kathy Hilton revela en 'Call Her Daddy' los secretos de su matrimonio y la vida familiar con Paris y Nicky Hilton (captura de video)

En el nuevo episodio de Call Her Daddy, Kathy Hilton se sienta con Alex Cooper para revelar, con su estilo auténtico y desenfadado, los secretos de una familia unida, el arte de un matrimonio duradero y las estrategias que le permiten esquivar el drama bajo los reflectores.

El diálogo recorre desde anécdotas inéditas junto a sus hijas Paris y Nicky Hilton, hasta consejos para sortear situaciones incómodas y su visión honesta sobre qué significa realmente el éxito en pareja.

Matrimonio feliz: dar, recibir y evitar el drama

Casada con Rick Hilton desde hace más de 45 años, Kathy atribuye la longevidad de su relación al equilibrio y la empatía. “Hace falta mucho dar y recibir. Nunca vayas a dormir enfadado y procura pasar tiempo de calidad juntos”, aseguró.

Para ella, es esencial mantener la armonía en casa y evitar que las relaciones conflictivas o la negatividad ajena influyan en la pareja. Confiesa que su propio origen en una familia divorciada la hizo priorizar la estabilidad y el cuidado de sus vínculos. “No tengo ningún arrepentimiento. Sigo creyendo que fue la decisión correcta”.

La empresaria comparte anécdotas inéditas, consejos para evitar el drama y su visión sobre el éxito en pareja (Reuters)

Kathy también cree importancia en mantener la chispa y cierta dosis de misterio en la pareja. Reveló que, aunque no utiliza mensajes picantes por teléfono, guarda en una caja de seguridad del banco algunas fotos atrevidas que Rick le tomó cuando eran jóvenes.

Crianza y travesuras: la vida con Paris y Nicky

Kathy Hilton recordó episodios caóticos de la infancia de Paris y Nicky Hilton, como la vez en que las niñas, con solo once años, se escaparon de noche en Las Vegas y terminó recibiendo una llamada de la policía.

Contó cómo, de pequeñas, organizaban puestos de limonada y acababan cruzando la autopista en bici para ir a la tienda de mascotas, trayendo gatos o perros a casa. Pese al “caos”, asegura estar llena de orgullo por sus hijos y nietos: “Ellos y mi esposo son mi vida”.

La relación con sus hijas Paris y Nicky Hilton inspira valores familiares y madurez en la crianza (Reuters)

Con el tiempo, la relación con sus hijas ha madurado: hoy, Kathy siente que el ejemplo de su matrimonio inspira a Paris y Nicky a buscar lo mismo para sí mismas. “Saldrás adelante. Yo lo vi con mis hijas y ahora veo cómo le dan valor a la familia”, reflexionó.

Real Housewives y la receta para evadir el conflicto

Aunque sus hijas dudaron al principio, Kathy aceptó participar en The Real Housewives of Beverly Hills para compartir más tiempo con su hermana Kyle. El reality sirvió para fortalecer su lazo y, lejos del drama, ella prefiere sumar diversión y buena energía. “Siempre busco mantener la armonía, no el conflicto. Si hay algún problema en una fiesta, simplemente me voy sin hacer escándalo”.

Kathy Hilton explica cómo evita el conflicto en 'Real Housewives' y prioriza la diversión y la buena energía (Captura de video)

Negó haber colaborado nunca con paparazzis o participar en rumores para beneficiarse ante la prensa. Más bien, bromeó sobre haber contactado a medios como el New York Post para buscar a Paris en sus años de desenfreno juvenil, desarrollando hasta un “lenguaje secreto” familiar para manejar asuntos privados.

Diversión, fiestas y pequeñas excentricidades

Kathy es famosa por sus fiestas relajadas y originales, donde no impone códigos de vestimenta y prefiere crear ambientes sanos y llenos de actividades. Entre sus aficiones, confesó su pasión por el coleccionismo de muñecas y juguetes, un homenaje a su infancia. Además, mantiene un “club privado” post-fiesta en casa, reservado solo para los amigos más leales y divertidos, donde disfrutan de música, anécdotas y hasta llamadas misteriosas.

En moda, rechaza las mallas tipo leggings y elige jeans de corte favorecedor, destacando marcas como Mousy. Reconoció también su gusto por encontrar gangas y compartir descubrimientos con Paris.

Alex Cooper entrevistó a Kathy Hilton en su pódcast, abordando temas personales y anécdotas familiares en un diálogo que mostró el lado íntimo de la empresaria y figura televisiva (captura de video)

La vida cotidiana mantiene detalles inesperados: Kathy y Rick son asiduos de Cheesecake Factory, donde sus platos favoritos son las alitas buffalo y el meatloaf, y hasta sus perros son parte de la experiencia.

Redes, anécdotas y humor

La empresaria relató con humor sus tropiezos en redes sociales: desde confundir “lol” por “lots of love” en vez de “laugh out loud” tras una tragedia, hasta publicar su número de teléfono por accidente. “Mis hijas me llamaban angustiadas”, dijo entre risas. Ha implementado códigos y apodos familiares para preservar la privacidad y contar anécdotas sin herir susceptibilidades.

Kathy Hilton desea ser recordada por su amabilidad, autenticidad y la unión familiar que ha construido (Captura de video)

Preguntada sobre cómo mantener relaciones largas y sanas, Kathy lo resume así: “Rodearse de buenas influencias, evitar las comparaciones y mantener la independencia de pareja. Fundamental: no dejar que el mal humor o la rutina se impongan”.

Cuando le pidieron un “hall pass” (crush famoso), no dudó: Brad Pitt. Y aunque afirma no buscar el drama, reconoce ser capaz de lidiar con situaciones difíciles con amabilidad y diplomacia.

Sobre el final, expresó cuál es la huella que le gustaría dejar: “Quiero que me recuerden como una persona amable, divertida y que siempre buscó hacer el bien”. Su entrevista mostró que la autenticidad, la unión familiar y la capacidad de reírse de sí misma son sus verdaderos secretos para disfrutar de la vida y el éxito sin perder la esencia.