Rebecca De Mornay, ex pareja de Tom Cruise, elogió la carrera del actor de Hollywood: “Estoy orgullosa de él”

Rebecca De Mornay, actriz estadounidense reconocida por su papel en la película Risky Business, expresó públicamente su orgullo hacia su expareja y compañero de reparto, Tom Cruise.

Más de 40 años después del estreno de la icónica película de 1983 que marcó el inicio de sus carreras en Hollywood, De Mornay compartió su sentir en entrevistas recientes con medios norteamericanos al reflexionar sobre la trayectoria de Cruise.

“Estoy realmente orgullosa de él”, afirmó en conversaciones con Page Six y otros medios.

La actriz de 65 años volvió a referirse al actor como “brillante” y destacó su capacidad para interpretar lo que la época exige. “Es un brillante, brillante intérprete de lo que es el zeitgeist”, sostuvo.

Ambos participaron en Risky Business, donde Tom Cruise interpretó a Joel Goodsen, un estudiante de secundaria que se queda solo en casa durante las vacaciones de sus padres y se cruza con Lana, una prostituta interpretada por De Mornay.

El film lanzó a ambos actores al estrellato, otorgando a Cruise su primera nominación al Globo de Oro como Mejor Actor en una Comedia o Musical.

Rebecca De Mornay abordó la evolución profesional de Tom Cruise recurriendo a una comparación musical. “Él es como un acorde mayor y yo como un acorde menor”, describió.

Y añadió: “Él dice: ‘Yo soy Top Gun, y eso es lo que realmente quería América, así que lo ha cumplido’”.

La estrella relató que durante la filmación en los suburbios de Chicago, notaba en Cruise una determinación definida.

“Estoy muy, muy orgullosa de haberlo conocido desde que estábamos en los suburbios de Chicago (filmando Risky Business) y de saber qué quería y dónde está ahora”.

“Comenzamos esto juntos y mira lo que él hizo con eso”, afirmó De Mornay, quien remarcó el impacto de la película en sus vidas y carreras respectivas. Actualmente, la artista promociona su nuevo proyecto, el thriller independiente Saint Claire.

La relación entre Tom Cruise y Rebecca De Mornay

Tom Cruise y Rebecca De Mornay iniciaron una relación durante el rodaje de Risky Business. Su vínculo romántico se extendió por aproximadamente tres años durante la década de los ochenta, etapa en la que ambos atravesaban el ascenso en el espectáculo internacional.

En entrevistas previas, la actriz confirmó que tras el éxito de la película, ambos dieron inicio a una relación sentimental breve, pero significativa. De Mornay recordó la etapa compartida en el set y fuera de él, coincidencia que potenció el crecimiento profesional de ambos.

Desde entonces, Cruise desarrolló una carrera marcada por éxitos de taquilla como la saga Mission: Impossible y Top Gun, mientras que De Mornay continuó participando en producciones como The Hand That Rocks the Cradle y The Slugger’s Wife.

La actriz, en diálogos recientes, reiteró la admiración por el trabajo y la notoriedad que Tom Cruise alcanzó en la industria cinematográfica.

A más de cuatro décadas del estreno de Risky Business, ambas figuras mantienen la impronta de aquel proyecto en sus carreras. Si bien sus caminos personales y profesionales tomaron rumbos distintos, el respeto y reconocimiento mutuos persisten en cada mención pública.

Acerca de su propia carrera, confesó a The Independent: “No tenía un plan real de lo que hacer después. Sabía que no quería quedar encasillada como ‘la mujer sexy’, pero todo era muy difícil de navegar”.

Un cambio sensible ocurrió tras la muerte de su madre, hecho que la dejó con incertidumbre personal y profesional. “De repente me sentí huérfana y, después de eso, todo fue como volando sin rumbo”, admitió.

En Saint Claire, Rebecca De Mornay interpreta a una actriz retirada y abuela del personaje de Bella Thorne, una joven que asesina a depredadores sexuales.

“Quería apoyar este proyecto. Es experimental, es alucinante”, comentó sobre el nuevo proyecto. “Y Clare no es una víctima, ese mensaje me gusta. Me alegra que me hayan elegido para encarnar este arquetipo de protección maternal”.

En relación a las temáticas actuales, como la divulgación de la lista de clientes de Jeffrey Epstein, De Mornay indicó que no advirtió las similitudes con el guion cuando leyó por primera vez la propuesta.

“Nunca pensé en eso. Es inquietante que pueda relacionarse… No lo vi venir cuando lo leí”, expresó.