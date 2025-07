Qué fue de la vida de los actores de Scary Movie: a 25 años del estreno, así están hoy sus protagonistas

Hace 25 años, en julio de 2000, se estrenó la película Scary Movie, una sátira sin precedentes que desarmó los tópicos fundamentales del terror de los noventa, aludiendo directamente a sagas como Scream, The Exorcist y I Know What You Did Last Summer.

La película, concebida y protagonizada en gran parte por los hermanos Wayans, rápidamente solidificó su lugar en el imaginario adolescente y adulto gracias a su humor referencial, explícito y autoirónico, así como al carisma de un elenco que captó la atención del público y la crítica.

Hace unos meses, los hermanos anunciaron su regreso junto a Keenen Ivory Wayans para comandar la sexta película, prometiendo un “regreso a las raíces” del humor negro y la sátira desprejuiciada que los caracterizó desde el inicio.

Este aniversario trasciende la pantalla: sirve de excusa perfecta para rastrear los caminos íntimos y profesionales de los actores originales, quienes enfrentaron desafíos, éxitos y transformaciones radicales después del fenómeno inicial.

Anna Faris - Cindy Campbell

Anna Faris consolidó su carrera interpretando a Cindy Campbell en las primeras cuatro entregas de Scary Movie

El papel que catapultó la carrera de Anna Faris fue el de Cindy Campbell, una heroína torpe y entrañable que la actriz logró transformar en un ícono de la nueva comedia física gracias a su intuición innata y gestualidad.

Según Ranker, la interpretación de Cindy le ofreció a Faris una plataforma única, convirtiéndola en la protagonista central por cuatro entregas de la saga.

Luego del éxito inicial, Faris se volcó de lleno a las comedias románticas y los proyectos cinematográficos de corte ligero.

Entre sus papeles más celebrados figuran The House Bunny, donde asumió el rol de una ex “playmate”, reconvertida en líder universitaria y What’s Your Number?, además de Overboard, una reversión del clásico de los 80.

Tal como resalta Too Fab, Faris amplió su repertorio animando personajes en películas de gran taquilla como Cloudy With a Chance of Meatballs, The Emoji Movie y las secuelas de Alvin and the Chipmunks.

Esta versatilidad la posicionó como voz recurrente en producciones infantiles y familiares.

En cuanto a la televisión, su mayor hito llegó de la mano de la sitcom Mom, donde compartió protagónico con Allison Janney durante ocho intensas temporadas en CBS.

En el plano personal, Anna Faris estuvo casada con Chris Pratt, con quien tiene a su hijo Jack. En 2021 contrajo matrimonio con Michael Barrett, a quien conoció rodando el filme Overboard.

Ella estuvo casada con el actor Chris Patt (AFP)

Actualmente, Faris es la creadora de Unqualified, un pódcast donde explora las relaciones y problemáticas cotidianas con figuras del entretenimiento, logrando millones de descargas y una comunidad fiel.

Consultada por People, en 2024, admitió que solo contemplaría volver a la saga Scary Movie por dos factores: un salario competitivo y la garantía de compartir elenco con Regina Hall, su histórica compañera de diálogos cómicos en la ficción.

Regina Hall- Brenda Meeks

Regina Hall se transformó en un ícono de la parodia como Brenda Meeks en Scary Movie

Su personaje de Brenda Meeks, fue mucho más que una amiga de reparto: se transformó en símbolo de irreverencia, desparpajo y ruptura de estereotipos femeninos en la parodia.

Fuera de Scary Movie, Regina Hall forjó una carrera dinámica y respetada. Según Too Fab, concretó ciclos completos en franquicias de romance y comedia como The Best Man (incluyendo The Best Man Holiday y The Best Man: The Final Chapters para Peacock) y Think Like a Man, donde exhibió nuevos matices emotivos.

En la pantalla grande, fue aclamada por su labor en Support the Girls, trabajo que le valió el premio a Mejor Actriz de la New York Film Critics Circle en 2018, una distinción nunca antes otorgada a una mujer afroamericana.

En los últimos años, Hall amplió su rango en dramas sociales, como Law Abiding Citizen y The Hate U Give, y lideró Girls Trip junto a un elenco totalmente femenino dirigido por Malcolm D. Lee.

Ella obtuvo el reconocimiento de la crítica por su papel en Support the Girls, logrando un premio histórico (Reuters)

En la televisión, participó en Law & Order: Los Angeles, Black Monday junto a Don Cheadle, y la miniserie Nine Perfect Strangers.

Además, ha incursionado en la conducción y la comedia de sketches en programas como The Gong Show y The Real Husbands of Hollywood.

Por último, se encuentra involucrada en la película The Battle of Baktan Cross, cuyo estreno está previsto para agosto de 2025, y contará con la participación de estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Sean Penn, entre otros.

Marlon Wayans- Shorty Meeks

Marlon Wayans fue uno de los creadores principales y además compuso el personaje Shorty Meeks en la saga

Marlon Wayans, quien compuso el personaje de Shorty Meeks, en la saga, fue también alma creativa detrás de Scary Movie.

Se destacó tanto delante de cámara como en guion y producción. Junto a Shawn y Keenen Wayans, fue responsable del guion y la puesta en escena de los dos primeros filmes antes de apartarse de la saga.

Según People, tras ese ciclo Marlon centró su carrera en el humor familiar, llegando a crear fenómenos posteriores como White Chicks, Little Man y la saga A Haunted House. También lideró la serie Marlon en NBC, donde exploró la dinámica de la familia moderna a través del humor específico y autorreferencial.

No obstante, Marlon no se limitó al cine tradicional. Tras su salida de la franquicia, inauguró comunidades de comedia digital (como What the Funny) y programas de competencia humorística como Funniest Wins, multiplicando su presencia en entornos virtuales y colaborando con canales de YouTube relevantes en la esfera urbana y stand-up, de acuerdo a lo detallado por Too Fab.

Tras el éxito inicial, Marlon creó nuevas sagas cómicas como White Chicks y la serie Marlon (Reuters)

Además, sumó incursiones dramáticas a propuesta de directores como Darren Aronofsky (Requiem for a Dream) y proyectos recientes como Respect y el reboot dramático de Bel-Air para Peacock.

El año 2024 supuso para los fans el anuncio más esperado: Marlon, Shawn y Keenen volverán a la franquicia para dirigir el nuevo reboot de Scary Movie.

En el plano íntimo, Marlon Wayans tiene dos hijos, Kai y Shawn, junto a su expareja Angela Zackery, y manifiesta su deseo de seguir explorando tanto el humor adulto como las nuevas formas de producción digital.

Shawn Wayans - Ray Wilkins

Shawn Wayans interpretó al disruptivo Ray Wilkins y coescribió los dos primeros filmes

El personaje de Ray Wilkins, interpretado por Shawn Wayans, se caracterizaba por su humor físico y la exploración de temas tabú dentro de la comedia adolescente de los 2000.

Luego de su labor en el guion y coprotagonismo de las dos primeras Scary Movie, el actor priorizó los proyectos familiares: nuevamente, colaboró con Marlon y Keenen para White Chicks, Little Man y Dance Flick, consolidando un sello propio de comedia del absurdo y parodia explícita.

Sus aportes en la industria disminuyeron en la última década, con su última aparición en cine registrándose en Dance Flick (2009).

Sin embargo, Shawn mantuvo su vínculo con la televisión en formato de voz, participando en la serie animada Animals en 2016, y continuó presentándose en escenarios como comediante de stand-up, manteniendo su vigencia en circuitos menos mediáticos.

Del lado personal, es padre de tres hijos: Laila, nacida antes de la primera Scary Movie, Illia y Marlon, y se apartó de los focos mediáticos para privilegiar su vida doméstica y el desarrollo de sus hijos, según recopiló Too Fab.

Jon Abrahams - Bobby Prinze

Jon Abrahams personificó a Bobby Prinze, un clásico arquetipo de novio en la saga

Bobby Prinze, encarnado por Jon Abrahams, jugó el rol arquetípico de protagonista de terror y novio ambiguo, parodiando abiertamente a Billy Loomis de Scream.

Su presencia en la saga fue breve, por que solo apareció en la película inaugural, pero esa participación fue suficiente para posicionarlo en Hollywood durante varios años.

Luego de su participación en dicha película, formó parte del elenco de comedias como My Boss’s Daughter y protagonizó House of Wax, además de sumarse a filmes independientes de géneros diversos, incluido el terror queer con Exploited (2022).

En televisión, participó en Boston Public y Masters of the House, alternando roles secundarios y protagónicos.

Paralelamente, Abrahams se volcó al detrás de cámaras, dirigiendo All at Once (2016) y Clover (2017). Mantiene una vida reservada entre Nueva York y Los Ángeles y, aunque no se prodiga en los medios, sigue participando activamente en eventos relacionados con Scary Movie.

Shannon Elizabeth - Buffy Gilmore

Shannon Elizabeth interpretó a Buffy Gilmore, consolidando su fama tras American Pie

El paso de Shannon Elizabeth por Scary Movie le permitió cultivar una imagen de “sex symbol” que ya venía asociada a la saga American Pie.

Su personaje Buffy Gilmore representó el estereotipo de animadora, y aunque su intervención fue limitada al primer filme, su legado en la cultura pop se consolidó de inmediato.

Tras la saga, Elizabeth combinó la actuación con la competencia en póker profesional. Según Too Fab, llegó a disputar el World Series of Poker en 2005 y durante seis años viajaba frecuentemente a Las Vegas, logrando posicionarse entre las celebridades más reconocidas del circuito.

En el terreno actoral, continuó con roles en filmes como Thirteen Ghosts, Cursed, Night of the Demons y Jay and Silent Bob Strike Back, así como participaciones televisivas en That ‘70s Show y Celebrity Big Brother.

Su principal motivación actual deriva del activismo ambiental. Fundó la organización Animal Avengers, enfocada primero en el rescate de animales domésticos y luego en la conservación del rinoceronte y otros animales amenazados en Sudáfrica.

Alternó su carrera actoral con el póker profesional, logrando reconocimiento en Las Vegas

En conjunto con su marido, Simon Borchert, lidera campañas para promover el estudio de mujeres en conservación ambiental y participa en iniciativas internacionales como “Adopt a Turkey” y colectas para el fondo Poached Rhino, tal como reporta People.

Cheri Oteri - Gail Hailstorm

Cheri Oteri destacó en Scary Movie por su parodia de la periodista Gail Hailstorm

Cheri Oteri llegó a Scary Movie con el antecedente de Saturday Night Live, donde cultivó un humor físico y exagerado que le valió un seguimiento propio.

En el filme, su interpretación de Gail Hailstorm, parodia directa de la periodista Gale Weathers de Scream, fue breve pero efectiva, destacando en la crítica especializada por la fuerza de sus “gags” y su energía sobre el set.

Finalizada su participación, Oteri diversificó su carrera con incursiones en el doblaje y la comedia audiovisual. Fue parte de proyectos como Inspector Gadget, Liar Liar, Shrek the Third y la serie animada Sit Down, Shut Up.

Según Too Fab, se mantiene activa en redes sociales, donde comparte rutinas, sketches y momentos personales, manteniendo frescos a sus personajes clásicos con apariciones especiales junto a Will Ferrell y otras figuras de SNL.

Amplió su trayectoria en el doblaje para animación y proyectos de comedia audiovisual (Reuters)

Entre sus últimos proyectos, destaca la participación en la cinta animada Dog Man, que tiene previsto su estreno en 2025, y en especiales de televisión donde repasa su trayectoria con el público y la nueva generación de comediantes activos en plataformas digitales.

Lochlyn Munro - Greg Phillipe

Lochlyn Munro asumió el rol de Greg y afianzó su presencia en terror y comedia

El canadiense Lochlyn Munro asumió el rol de Greg, reforzando su vínculo con el terror y la comedia. Tras Scary Movie, se incorporó a películas como Freddy vs. Jason y The Predator, así como en White Chicks y Tomorrowland, ampliando su rango de géneros a lo largo de las décadas posteriores.

Too Fab destaca su capacidad para adaptarse a la televisión serializada: sumó participación recurrente como Hal Cooper en Riverdale durante 41 episodios, además de pisar series icónicas como NCIS, CSI: Miami, Hawaii Five-0, Supernatural y Lucifer.

Dave Sheridan- Oficial Doofy

Dave Sheridan dejó marca como el inolvidable oficial Doofy en la saga

Dave Sheridan, conocido entre los fans como el oficial Doofy, dejó una marca imborrable en el público gracias a su encarnación del policía ingenuo y al mismo tiempo inquietante, cuya revelación final en el filme se transformó en uno de los chistes más populares del subgénero.

Según Ranker, su carrera posterior se centró en la comedia de “nicho”, con participación en filmes como Ghost World, The Devil’s Rejects y Fifty Shades of Black, y colaboraciones constantes en parodias como A Haunted House y la miniserie The Walking Deceased.

Sheridan se mantuvo activo en streaming, en el ámbito del doblaje para videojuegos y en el cine de género. Su más reciente proyecto fue Patsy Lee and the Keepers of the 5 Kingdoms, estrenado en junio de 2024 en Apple TV+, donde interpretó a Hank.