El rapero Kevin Gates habló sobre su salud mental: “Estuve a punto de matarme”

“No me importa lo que piensen de mí, vivo mi vida en voz alta”, aseguró convencido el rapero Kevin Gates, abriendo una conversación íntima sobre su transformación personal, marcada por la superación y la genuinidad. Durante su extensa entrevista con el comediante Theo Von para el podcast This Past Weekend, también reflexionó sobre su tiempo en prisión.

Nacido y criado en Baton Rouge (Louisiana), el músico reconoce en su tierra natal la fuente de su carácter y su particular visión del mundo. “Estoy agradecido por Louisiana porque me hizo todo lo que soy ahora”, confesó, aludiendo a la cultura sureña con sus códigos de respeto y hospitalidad.

Al comparar sus vivencias con otras regiones, notó la singularidad de los valores de su comunidad. Con respecto a esto, analizó: “Las cosas que nosotros valoramos, otros no las aprecian igual. Cuando vas a otros lugares, te das cuenta de que lo que aquí es normal, allá es especial”.

La música local también ejerció una influencia esencial. Artistas como Master P, Mystikal y Lil Wayne marcaron su adolescencia y consolidaron su deseo de dedicarse al rap. “Era una época especial, todos los ojos estaban puestos en Louisiana, había mucho sonido saliendo de aquí”, recordó Gates, sobre la música como vía para expresar la crudeza cotidiana.

En diálogo con el podcast "This Past Weekend", Kevin Gates relató su transformación personal tras superar la prisión y las adicciones (This Past Weekend)

Prisión como parte del aprendizaje y transformación

La experiencia carcelaria ocupó un lugar central en la entrevista. Gates abordó las diferencias entre los sistemas penitenciarios de Louisiana e Illinois y el impacto de ambos en su vida. “En Illinois, si querías mejorar, podías hacerlo; en Louisiana, es una puerta giratoria”, resumió.

Mientras que en Illinois tuvo acceso a educación y actividades de desarrollo, como yoga y levantamiento de pesas, en Louisiana el entorno dificultaba cualquier avance real. Sobre su estancia en Illinois, subrayó: “Si querías ser mejor, podías serlo”. Por el contrario, describió al sistema de Louisiana como un engranaje que facilita la reincidencia y restringe la rehabilitación. “Está diseñado para que regreses”, denunció.

A pesar de los obstáculos y el estigma, el cantante reconoció en su paso por prisión uno de los procesos más valiosos de su vida. “Fue una de las cosas más hermosas que me pasaron porque lo necesitaba”, confesó, destacando el giro personal que se gestó en ese periodo.

La influencia de Louisiana, la música local y el paso por prisión fueron claves en el desarrollo personal del rapero (Portada álbum "Islah ")

Salud mental: depresión, intento de suicidio y valor de la gratitud

Con una sinceridad poco frecuente en figuras destacadas, Kevin Gates compartió su lucha contra la depresión y los momentos en que llegó a contemplar el suicidio. “Recientemente, estuve a punto de matarme. Eliminé mi Instagram durante un año porque no podía más”, relató.

Asimismo, señaló que la exposición constante en redes sociales agravó su malestar, al provocar comparaciones dañinas. Debido a esto, reflexionó: “La comparación realmente mata la alegría”.

Para encarar la recuperación, Gates optó por alejarse de la vida digital y centrarse en la gratitud. “Empecé a pensar en las cosas por las que estoy agradecido, no en lo que me falta”, mencionó. A su vez adoptó la gratitud y el autocuidado como herramientas esenciales para hacer frente a la oscuridad. A propósito, admitió: “No todos los días son buenos, pero trato de ir en la dirección correcta porque eso es mi terapia”.

Otra composición del rapero, que fue reconocida internacionalmente es la canción "2 Phones" (Kevin Gates - 2 Phones)

Disciplina y bienestar para transformarse

El abandono de adicciones y la adopción de nuevos hábitos fueron elementos clave en la reinvención de Gates. “Encontré una nueva droga: el fitness”, declaró. El rapero relató cómo técnicas de respiración inspiradas en el entrenamiento de los Navy Seals y el yoga le permitieron controlar la ansiedad y mejorar su salud tanto física como mental.

También destacó la importancia de progresar poco a poco en la disciplina personal. Debido a esto, señaló: “Todo es cuestión de pequeños pasos. Si entras al gimnasio y sales, ya lograste algo que no habrías hecho ayer”. Sumado a que defiende la autoaceptación y el trato amable con uno mismo. “Empecé a darme gracia y a entender que no vine aquí para lucir de cierta manera, solo quiero sentirme bien conmigo mismo”, confesó.

Paternidad y ruptura de traumas generacionales

En la actualidad, la relación con sus hijos se convirtió en uno de los ejes de su vida. Su objetivo es crear un entorno donde puedan expresarse sin miedo y romper los ciclos negativos heredados. “Creé un espacio para que mis hijos puedan comunicarse conmigo y romper traumas generacionales”, enfatizó. A diferencia de su propia infancia, ahora cultiva el diálogo y la honestidad emocional en su familia.

Parte del proceso de sanación incluyó la reconciliación con su madre. “Ahora tenemos una relación hermosa, pero fue difícil durante un tiempo porque no podía comunicarme”, reconoció. Aunque Gates sostuvo que el verdadero trabajo interno tiene un impacto profundo y trasciende generaciones. Es por ello que remarcó: “Cuando trabajas en ti, sanas siete generaciones hacia atrás y hacia adelante”.

En la charla con Theo Von, el artista resaltó que la disciplina, el fitness y la autoaceptación son claves en su reinvención para superar las adicciones (This Past Weekend)

Autenticidad y relaciones genuinas

La autenticidad es un pilar en el discurso y la vida de Gates. “Quien es amigo de todos, no es amigo de nadie. No soy el más amigable, pero soy un gran amigo”, sentenció, reivindicando la importancia de rodearse de personas sinceras y reciprocidad en las relaciones.

Con su filosofía de vita también resalta el valor de vivir la verdad propia sobre los estándares sociales o la aprobación ajena. “La energía que doy debe ser recíproca. Si no lo es, no necesito a esa persona en mi vida”, afirmó.

Mirada al futuro: nuevos proyectos y propósito

En el tramo final de la entrevista, el entrevistado mostró entusiasmo por su presente artístico. Anunció el lanzamiento de un álbum titulado Don’t Know What I’m Doing y confirmó una gira a partir de octubre. “Esta vez celebré mi proyecto desde el principio hasta el final. Antes, solía estar insatisfecho cuando salía un disco, pero ahora me siento orgulloso”, reveló.

El artista prioriza la paternidad y la ruptura de traumas generacionales a través del diálogo y la honestidad familiar (This Past Weekend)

Su intervención en el podcast This Past Weekend concluyó con un mensaje de humildad y esperanza para quienes atraviesan procesos similares. “No soy perfecto, pero comparto mi experiencia para que otros puedan sanar”, aclaró.

“La mayor enseñanza es que los maestros también aprenden. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece”, sentenció Kevin Gates, sobre su deseo de influir positivamente en la comunidad que lo vio crecer como persona y artista.