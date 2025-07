“Está desesperado”: el intento final de Brad Pitt por recuperar a Knox y Vivienne

Brad Pitt confía en que aún existe una posibilidad de reconciliación con sus hijos, pese al silencio de su parte (AP/REUTERS)

En el ocaso de una de las batallas legales más mediáticas de Hollywood, Brad Pitt enfrenta hoy una lucha más silenciosa: buscar la reconciliación con sus hijos tras años de distanciamiento.

Mientras se prepara para celebrar el cumpleaños número 17 de los mellizos Knox y Vivienne este fin de semana, el actor de 61 años ha enviado un mensaje “desesperado” según el Daily Mail: quiere una segunda oportunidad.

Según un reporte exclusivo del tabloide británico, Pitt ha intentado acercarse a los adolescentes con la esperanza de reconstruir un vínculo afectivo tras su crisis familiar.

“Brad está desesperado por intentarlo una última vez, para reunirse con ellos y hacer las paces, aunque sabe que las posibilidades de que acepten pasar tiempo con él son mínimas, por no decir nulas”, reveló una fuente cercana al actor.

Knox Leon Jolie-Pitt acompañó a su madre en un evento de 2024 por la campaña de premios para 'María'. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Como los mellizos están a punto de cumplir 17 años, la estrella de El club de la pelea se habría comunicado directamente con ellos y estaría “rezando” por una respuesta positiva. Hasta el momento, “no ha habido réplica por parte de los gemelos ni de sus representantes”.

Los problemas entre los hijos y su padre

La relación de Pitt con sus hijos se quebró desde que Angelina Jolie solicitó el divorcio en 2016, tras doce años juntos y dos años de matrimonio. Desde entonces, la disputa legal por la custodia de sus seis hijos —Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) y los mellizos Knox y Vivienne (16)— ha sido complicada.

Algunos de los hijos mayores no solo han tomado distancia del actor, sino que han renunciado públicamente a llevar su apellido. Tal fue el caso de Shiloh, quien presentó en agosto de 2024 una solicitud legal para eliminar “Pitt” de su nombre. Zahara y Vivienne también han optado por identificarse únicamente con el apellido Jolie.

Vivienne también ha optado por identificarse con el apellido de su madre (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Para Pitt, la decisión de Vivienne fue especialmente dolorosa. “Cuando Vivienne dejó de usar el apellido Pitt, recibió el mensaje alto y claro”, dijo la fuente al Daily Mail, añadiendo que el gesto lo dejó “totalmente devastado”.

“Una chispa de esperanza surgió porque Knox conserva Jolie-Pitt como su apellido”, reveló la misma fuente.

El peso de sus errores

Según Us Weekly, el actor ha admitido en privado que su comportamiento durante los años más turbulentos de su matrimonio tuvo consecuencias irreversibles en la dinámica familiar.

“Sabe que cometió errores”, dijo un informante del entorno de Pitt. “Fue una situación divisiva y tóxica”.

“Los eventos que llevaron a la separación y sus consecuencias pusieron a los niños en su contra también”, explicó la misma fuente a Us Weekly. A pesar de ello, Pitt “no culpa a Jolie por todo”.

Aunque el divorcio quedó atrás, la distancia con sus hijos aún pesa como una carga diaria. (REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo)

La tensión alcanzó un punto crítico en 2020, cuando Pax, su hijo adoptivo de ahora 21 años, lo llamó “un imbécil de clase mundial” en un mensaje publicado el Día del Padre. Aunque nunca respondió públicamente, aquel episodio marcó el grado de ruptura con sus hijos mayores.

El divorcio con Angelina Jolie fue oficialmente finalizado en diciembre de 2024, tras ocho años de disputas legales. Aunque la batalla por la custodia terminó, la herida familiar sigue abierta. “Tener eso detrás de él es un alivio. Pero, por otro lado, ha sido difícil porque no tiene una buena relación con sus hijos”.

Con el tiempo, el protagonista de F1: La película espera recuperar la cercanía con ellos, “no tiene planes de rendirse con ninguno de sus hijos” y que “siempre mantendrá la puerta abierta para ellos”.

Pitt no ha perdido la esperanza de ser una figura presente y positiva para sus hijos (Crédito: Shutterstock)

“Hay un lazo que los padres tienen con sus hijos, y Brad sería muy feliz si todos volvieran a formar parte de su vida”, dijo un segundo informante en el reporte del Daily Mail. “Él no quiere rendirse. No es ese tipo de persona. No es ese tipo de padre. Es un padre orgulloso, y estaría feliz de que ellos lo vean así eventualmente”.

Pero por ahora, la pelota está del lado de los hijos. “Ahora ellos tienen que dar el siguiente paso porque él ha intentado una y otra vez volver a ganarse su confianza”, concluyó la fuente.