La historia detrás de Wonderwall, la balada de Oasis que marcó un hito en los 90: “Me robaron el significado de la canción”

Liam Gallagher reveló que no sabe tocar la canción más popular de Oasis

Oasis regresó a los escenarios tras 16 años. La gira, que comenzó en Cardiff, Gales, llegará a Argentina en noviembre de 2025. Los hermanos Liam y Noel Gallagher volvieron a encontrarse con el público y a interpretar sus clásicos, en un reencuentro muy esperado. Una de las canciones más celebradas fue Wonderwall. El tema figura en el puesto 95 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según Rolling Stone. A pesar de su popularidad, pocos conocen el trasfondo real de la letra.

Wonderwall fue lanzada en 1995 como el cuarto sencillo del álbum What’s the Story? (Morning Glory), que incluye también Some Might Say, Roll With It y Don’t Look Back in Anger. A casi tres décadas de su estreno, el tema se consolidó como un fenómeno cultural.

De acuerdo con Rolling Stone, Noel Gallagher escribió la letra mientras estaba en pareja con su futura esposa, Meg Mathews. Muchos interpretaron que la canción hablaba de ella, versión que el propio Noel confirmó en una entrevista con NME en 1996, aunque luego la desmintió en 2002.

En declaraciones a BBC Radio 2, afirmó: “Los medios de comunicación me robaron el significado de esa canción. ¿Y cómo le dices a tu pareja que no se trata de ella una vez que lo ha leído? Es una canción sobre un amigo imaginario que vendrá a salvarte de ti mismo”.

Concierto de Oasis en Cardiff 2025 (X/Big Brother Recordings)

Por su parte, Liam Gallagher reconoció que el título es un guiño al álbum experimental de George Harrison de 1968, Wonderwall Music. También afirmó que, según su interpretación, la canción remite a la época en que, siendo niños, escribían pensamientos en un papel pintado de sus habitaciones. “Pero, obviamente, eso no era lo suficientemente significativo para Noel”, señaló a Rolling Stone. Y agregó: “Así que decidió decir que se trataba de una chica”. No obstante, sostuvo que la interpretación queda abierta a la percepción de cada oyente.

Según relató Liam, cuando Noel le mostró por primera vez la canción, no quedó impresionado. “Al principio no me gustó”, declaró. Le pareció “un poco cursi”. A pesar de sus reparos iniciales, decidió incluir Wonderwall en el álbum.

El éxito de 'Wonderwall' refleja la dificultad de expresar emociones en la música británica de los 90 (Foto: Instagram/@Oasis)

La grabación avanzó con rapidez poco habitual para una canción de esa magnitud. Durante una sesión en mayo, Noel Gallagher registró la parte principal con su guitarra acústica en el estudio Rockfield, guiado por una pista de clic, según fuentes del entorno de la banda. Poco después, Alan White, recientemente incorporado, grabó las baterías. Noel también sumó arreglos de guitarra y grabó el bajo él mismo.

La base instrumental se completó en una sola noche. El productor Owen Morris recordó en Rolling Stone que Noel buscaba una transición para el puente, y él le sugirió una opción sencilla que se adoptó de inmediato. Durante la grabación, Liam expresó su molestia porque el bajista Paul “Guigsy” McGuigan no participó en la pista. Según Morris, llegó a cuestionar si aún podía llamarse Oasis sin él.

Según Russell, quien trabajaba entonces en el sello Creation, “era tan obvio que iba a ser un éxito rotundo. Vi el valor comercial en eso y supe de inmediato que era un himno. Captura lo que tanta gente querría decirle a un ser querido. A muchos chicos, en particular, les cuesta expresar sus emociones, y eso es lo que hace esa canción”.

La grabación de 'Wonderwall' se completó en una noche y marcó un hito en la historia de la banda (REUTERS/Paul Yeung/File Photo/File Photo)

“Wonderwall” alcanzó el puesto diez en la lista anual de éxitos del Reino Unido en 1995 y vendió más de 1,8 millones de copias en ese país hasta junio de 2017. En Estados Unidos, lideró la lista Modern Rock Tracks durante diez semanas y llegó al número ocho del Billboard Hot 100.

Con el regreso de Oasis a los escenarios, miles de fanáticos en todo el mundo se preparan para revivir la magia de uno de los himnos más emblemáticos de la banda inglesa. “Wonderwall", una de las canciones más representativas de la banda, se convirtió en un símbolo de una generación.

Tras más de una década de ausencia de los escenarios, el regreso de Oasis no solo rememora su legado, sino que reaviva la conexión con aquellos que crecieron con su música. Así, la expectativa crece conforme se acerca cada concierto. Cientos de seguidores se alistan para corear al unísono este clásico de una banda que continúa siendo referente de la música británica y mundial.