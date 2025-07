Así fue el histórico regreso de Oasis: setlist, videos y más sobre el primer concierto de la gira

Tras casi dos décadas de ausencia, los hermanos Gallagher regresaron al escenario. Crédito: OasisMania

Con un rugido ensordecedor y una ovación cargada de nostalgia, Oasis volvió a los escenarios tras 16 años de separación. Así comenzó la gira Oasis Live 25 en el Principality Stadium de Cardiff.

Ante más de 70.000 fans que colmaron el recinto, Liam y Noel Gallagher, acompañados por antiguos miembros de la banda, ofrecieron un show cargado de clásicos, emoción y algunas bromas ácidas que solo ellos podían lanzar.

El espectáculo comenzó con una poderosa declaración simbólica. Tras un montaje audiovisual con titulares sobre los eternos desencuentros entre los hermanos Gallagher, la frase “los cañones se han silenciado” apareció en la pantalla, marcando el tono del reencuentro.

Los hermanos alieron al escenario abrazados y elevaron las manos para reunirse con su público (Captura: X)

De inmediato, sonaron los primeros acordes de “Hello”, cuya letra repetía: “It’s good to be back”, haciendo vibrar el estadio. Tal como reseñó Associated Press, fue el comienzo perfecto para una noche histórica.

A lo largo de dos horas, la banda repasó buena parte de su discografía más icónica, apoyándose especialmente en sus dos primeros álbumes: Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995).

El público cantó a coro himnos como “Wonderwall”, “Champagne Supernova”, “Don’t Look Back in Anger” y “Live Forever”, este último convertido en uno de los momentos más conmovedores del show.

Así suena "Cigarettes & Alcohol" en el concierto de Oasis

Durante el outro de “Live Forever”, se rindió homenaje al futbolista del Liverpool Diogo Jota, fallecido un día antes en un accidente automovilístico en España. En la pantalla se proyectó la camiseta del jugador con su nombre, lo que generó un estruendoso aplauso del público.

El concierto también incluyó algunas rarezas y ‘b-sides’ que hicieron las delicias de los fans más acérrimos, como “Acquiesce”, “The Masterplan” y “Whatever”, esta última coreada con especial entusiasmo por el público.

Oasis dedicó la canción "Live Forever" al fallecido jugador Diogo Jota.

La polémica del precio, convertida en chiste

Como se recuerda, uno de los temas que generó mayor controversia en la previa del tour fue la escalada de precios de los boletos debido a la política de precios dinámicos aplicada por Ticketmaster.

En su momento, la indignación de los fans fue tal que incluso intervino la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), la cual llegó a advertir sobre posibles violaciones legales por parte de la plataforma.

Durante el concierto, tanto Noel como Liam hicieron referencia a esta polémica con su característico sarcasmo.

El emotivo retorno de una de las bandas más importantes en la historia del rock (Créditos: Instagram/Oasis)

“Espero que haya valido la pena pagar 175 libras. Oh, 210 libras. Perdón, 250 libras”, dijo Noel al completar un bloque de canciones.

Su hermano también aludió a los altos precios al saludar al público. “¿Cómo van? ¿Están pasándolo bien? ¿Valió la pena pagar 40.000 libras?”, expresó Liam.

El setlist completo de Oasis en Cardiff

“Hello”

”Acquiesce”

“Morning Glory”

“Some Might Say”

“Bring It on Down”

“Cigarettes & Alcohol”

“Fade Away”

“Supersonic”

“Roll With It”

“Talk Tonight”

“Half the World Away”

“Little by Little”

“D’You Know What I Mean?”

“Stand by Me”

“Cast No Shadow”

“Slide Away”

“Whatever”

“Live Forever”

“Rock ‘N’ Roll Star”

Encore

“The Masterplan”

“Don’t Look Back in Anger”

“Wonderwall”

“Champagne Supernova”

Oasis tocó 23 canciones en su concierto de reencuentro (X/Big Brother Recordings)

La gira continúa por el mundo… y llegará a Sudamérica

Tras dos noches en Cardiff, Oasis emprenderá una extensa gira de 19 fechas por Reino Unido e Irlanda. Luego viajarán a Norteamérica, Australia y Sudamérica, donde ya están confirmadas varias fechas clave:

15 y 16 de noviembre: Estadio River Plate, Buenos Aires

19 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago de Chile

22 y 23 de noviembre: Estadio Morumbis, São Paulo, Brasil

12 y 13 de septiembre: Estadio GNP Seguros, México

Fans de la banda de rock británica Oasis de camino al Principality Stadium de Cardiff (Foto de Oli SCARFF / AFP)

La historia de Oasis se ha definido por la genialidad musical y la volatilidad personal.

Desde su separación en 2009, Liam y Noel habían seguido carreras solistas paralelas, llenas de indirectas, reproches y escasas señales de reconciliación. Que hayan compartido escenario nuevamente es, para muchos, un milagro.

Si bien los hermanos mantuvieron su distancia física durante el show —con Noel centrado en su guitarra y Liam caminando con actitud por el escenario—, lo que quedó claro es que el carisma, la música y la conexión con el público siguen intactos.