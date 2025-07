Oasis, la rivalidad de los hermanos Gallagher, el auge del britpop y el regreso que sacude a una nueva generación

El último recital de Oasis en Argentina

El 2025 devolvió a Oasis al centro de la conversación musical, esta vez por un acontecimiento largamente esperado: los hermanos Liam y Noel Gallagher comenzarán su gira de reunión el próximo 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff, marcando su regreso a los escenarios tras 16 años de separación.

Desde sus inicios, la banda se convirtió en la voz de una generación que encontró en sus letras y actitud una forma de identidad colectiva (Archivo)

La banda de Manchester, formada en 1991, definió el sonido de una generación y transformó la cultura popular británica y mundial. Su historia, atravesada por éxitos, tensiones internas y una abrupta disolución en 2009, continúa generando debate y nostalgia.

Según The Guardian, la relevancia de Oasis no solo reside en su música, sino en cómo modificó para siempre las expectativas de éxito dentro de la industria. Hoy, con la gira a un paso de comenzar, su legado se revaloriza ante una nueva generación de fanáticos.

De Manchester al mundo

Oasis surgió en Manchester, cuando la música era motor de identidad y cambio social. En 1991, Liam y Noel Gallagher, junto a Paul “Bonehead” Arthurs, Paul “Guigsy” McGuigan y Tony McCarroll, formaron una banda que pronto se distinguió por su actitud desafiante y ambición.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, se convirtió en un fenómeno global gracias a su estilo rebelde, melodías pegajosas y letras que capturaron la esencia de la juventud británica. Su auge coincidió con el britpop, movimiento que revitalizó la música británica frente al dominio estadounidense.

Sus discos capturaron la esencia de una juventud británica dispuesta a conquistar nuevos escenarios (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

La banda no se limitó a crear música: se erigió como símbolo de una época. Manchester se convirtió en epicentro cultural y Creation Records, el sello que apostó por ellos, cambió su destino con el éxito de los Gallagher. Su influencia trascendió lo musical, marcando la moda, el lenguaje y la actitud de toda una generación.

Impacto cultural y evolución musical

El impacto de Oasis fue inmediato y profundo. The Guardian destacó que, aunque los Gallagher no innovaron al nivel de los Beatles, su logro residió en la escala sin precedentes que alcanzaron.

La banda llevó la cultura alternativa al gran público, estableciendo el éxito masivo como objetivo principal para muchas bandas.

Definitely Maybe (1994)

El 29 de agosto de 1994, Oasis lanzó Definitely Maybe, un debut que redefinió el rock británico. Según Rolling Stone, tras sesiones fallidas, la banda regrabó en Cornwall logrando un sonido que fusionó la energía del punk con la frescura pop. Se convirtió en el debut más rápidamente vendido en Reino Unido.

El impacto de sus canciones no solo llevó el britpop a la cima, sino que transformó la forma en que la industria entendía el éxito y la masividad (Epic Records/Sony Music Entertainment)

(What’s the Story) Morning Glory? (1995)

Su segundo álbum consolidó a Oasis como la banda de rock más grande de los noventa. Grabado en Rockfield Studios, mostró un sonido más melódico sin perder potencia. Canciones como ‘Wonderwall’ y ‘Don’t Look Back in Anger’ se volvieron himnos. Vendió más de 22 millones de copias.

Be Here Now (1997)

En 1997 publicó Be Here Now, reflejo de su fama y excesos. Rompió récords de ventas en su primer día. Aunque fue bien recibido al inicio, luego se consideró un símbolo de los excesos del britpop y anticipó su declive.

Standing on the Shoulder of Giants (2000)

Con cambios en la alineación, Oasis grabó Standing on the Shoulder of Giants con Noel Gallagher al mando creativo. Sumó psicodelia y electrónica, mostrando una etapa introspectiva. Pese a debutar como número uno, su impacto fue menor.

Heathen Chemistry (2002)

Con Gem Archer y Andy Bell, Oasis grabó Heathen Chemistry en un ambiente más abierto. Por primera vez, Liam Gallagher aportó varias composiciones. El disco recuperó la esencia rockera y debutó como número uno en Reino Unido.

Don’t Believe The Truth (2005)

En 2005, Oasis lanzó Don’t Believe The Truth, un álbum que revitalizó su sonido. Con Dave Sardy como productor, la banda buscó capturar la energía de sus directos. Fue visto como regreso a su mejor versión.

Dig Out Your Soul (2008)

El último álbum, Dig Out Your Soul, grabado en Abbey Road Studios, apostó por un sonido crudo y psicodélico. Noel Gallagher lo describió como uno de los procesos más creativos. Tras su lanzamiento, en 2009, las tensiones entre los hermanos culminaron en la salida de Noel, sellando la separación.

Más allá de cifras de ventas y récords, su mayor logro fue encarnar la rebeldía y el espíritu de una época que encontró su voz en cada acorde (Instagram/@Oasis)

Disolución y reencuentro

La relación entre los Gallagher, siempre volátil, erosionó la estabilidad del grupo. Rolling Stone informó que, tras años de conflictos, Oasis se disolvió en 2009 después de un altercado en París. Desde entonces, ambos siguieron carreras en solitario y la posibilidad de una reunión fue objeto de especulación constante.

Este 2025, esa expectativa se convierte en realidad: Oasis regresa a los escenarios 16 años después de su separación..

Un legado vigente

Oasis redefinió el éxito y la autenticidad en la cultura británica. The Guardian sostiene que la banda fue el catalizador que llevó la música alternativa al público masivo. Su influencia alcanzó a grupos como Coldplay, Arctic Monkeys y Kasabian, que encontraron inspiración en su ejemplo.

Hoy, los Gallagher se mantienen como figuras claves en la memoria de los 90. Con la gira de regreso confirmada, el impacto de Oasis persiste, recordando que para toda una generación fueron más que música: una forma de entender el mundo.