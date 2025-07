Zayn Malik expuso el racismo vivido en One Direction con su nueva canción

El cantante compartió un adelanto de su nueva canción, donde aborda el racismo sufrido durante su paso por la famosa boyband (Instagram/@zayn)

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, abordó públicamente el racismo que enfrentó durante su paso por la reconocida banda británica.

Lo hizo a través de un adelanto publicado en Instagram de su nueva canción de rap, identificada como “Fuchsia Sea”, lo que marca un giro personal y musical en su carrera.

El sábado 5 de julio, Malik, de 32 años, compartió en Instagram un fragmento de la canción en el que reflexiona sobre diversas experiencias vividas dentro del grupo, donde compartió escenario entre 2010 y 2015 junto a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y el fallecido Liam Payne.

“Me he visto tantas veces con la espalda contra la pared que piensan que tengo una fascinación por los ladrillos / ¿Recuerdas cada conversación? Porque yo he sido consciente de cada connotación”, recita Malik en la letra.

“Trabajé duro en una banda de blancos, y aun así se rieron del asiático”, dice Malik en su nueva pieza musical (Yui Mok/PA vía AP)

Más adelante, añade: “Mientras ellos se concentran en su propio ascenso, yo tengo un viaje de ida y vuelta a la constelación / Me convertí al concierto, y lo hice por la inflación, porque trabajé duro en una banda de blancos, y aun así se rieron del asiático”.

Esta última frase plantea de manera directa la discriminación racial que experimentó siendo hijo de padre pakistaní musulmán y madre inglesa con ascendencia irlandesa.

No es la primera vez que el cantante se refiere al racismo; en entrevistas previas ha detallado insultos y ataques motivados por su origen étnico, tanto en su ciudad natal de Bradford como durante su periodo en la banda.

“Se dijeron cosas feas, como que soy un terrorista, y cosas así. ¿Cómo puedes justificar eso? ¿Cómo puedes llamarme así y salirte con la tuya?”, mencionó en una entrevista en 2012.

El fragmento inédito explora líneas personales sobre discriminación y autoafirmación en la industria musical (Instagram/@zayn)

Cabe destacar que Zayn Malik todavía no ha dado detalles adicionales sobre la publicación del tema completo ni ha confirmado si se trata de un sencillo o parte de un nuevo proyecto.

El adelanto de “Fuchsia Sea” marca una transición hacia un sonido inclinado al hip-hop, en contraste con el soft rock y soul de su álbum Room Under the Stairs, de 2024.

El aniversario de su salida de la banda coincidió este año con el homenaje a Liam Payne, fallecido en octubre de 2024.

Durante su última gira Stairway to the Sky, Malik interpretó la canción “Night Changes”, perteneciente al álbum Four de One Direction, en la Ciudad de México.

Zayn Malik performs with his band "One Direction" on NBC's Today show in New York November 13, 2012. REUTERS/Andrew Burton (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT) - RTR3ACSP

Ante el público, afirmó: “Es la primera vez que canto esa canción en diez años. Gracias, eso fue increíble. Casi lloro”.

El cantante dejó One Direction oficialmente en marzo de 2015, tras anunciar su decisión en la página de Facebook del grupo.

“Quiero disculparme con los fans si he decepcionado a alguien, pero tengo que hacer lo que siento correcto en mi corazón”, expuso en su mensaje.

Y añadió: “Me voy porque quiero ser un chico normal de 22 años que pueda relajarse y tener algo de tiempo privado fuera del foco público. Sé que tengo cuatro amigos para toda la vida en Louis, Liam, Harry y Niall”.

Su experiencia en la agrupación británica One Direction incluyó insultos y discriminación por su origen (AP Foto/Jonathan Short)

Zayn Malik y su experiencia con la paternidad

Una entrevista con Alex Cooper para el podcast Call Her Daddy se viralizó cuando Zayn Malik relató cómo la paternidad transformó su vida.

Actualmente reside en Pennsylvania, un entorno que, según contó, le recuerda a Bradford, su ciudad natal. “Quería un entorno más tranquilo, como donde crecí”, afirmó.

La vida cotidiana de Malik incluye rutinas alejadas del foco público y actividades artísticas, como la pintura y la música. Relató que la calma de su actual residencia le ayuda a gestionar mejor la ansiedad.

La llegada de su hija supuso un cambio fundamental: “Mi hija me ha ayudado a ver la vida de otra manera y a superar la ansiedad”.

Zayn Malik detalla cómo la paternidad influyó positivamente en su vida y lo ayudó a gestionar la ansiedad tras años de exposición mediática (Splash News/The Grosby Group)

Con su hija, Malik alterna juegos, visitas a parques y momentos musicales. “Siento que he recuperado mi propia infancia a través de ella”, expresó.

También remarcó su deseo de que la niña crezca sin la presión de las cámaras.

“No intento protegerla de todo, pero quiero que tenga la opción de elegir, que pueda crecer en un lugar donde no haya cámaras en su cara todo el tiempo”, sostuvo.

Además, afirmó que la relación de co-parentalidad con la madre de su hija, Gigi Hadid, se basa en el bienestar de la pequeña.