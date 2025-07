El futuro de Natalie Berzatto: Abby Elliott y lo qué se viene para su personaje en The Bear

Abby Elliott anticipa una Natalie Berzatto más independiente en la quinta temporada de The Bear

La cuarta temporada de The Bear coloca a Natalie “Sugar” Berzatto, interpretada por Abby Elliott, en el centro de una trama que explora su evolución personal y emocional. En una entrevista con Elle, la actriz detalló cómo su personaje enfrenta una etapa transformadora, marcada por la maternidad, la gestión del restaurante y la necesidad de ser completamente honesta con su hermano Carmy.

Elliott subrayó que la temporada se construye sobre una “catarsis emocional” que también impacta su experiencia como actriz.

La evolución de Natalie: madre y gerente

Natalie se enfrenta a dos nuevos retos: ser madre primeriza y asumir la responsabilidad de gestionar el restaurante familiar, un espacio que atraviesa varias dificultades. Abby Elliott señaló que el agotamiento de su personaje, combinado con las exigencias de la maternidad, le permite expresar sus sentimientos con mayor claridad, especialmente hacia Carmy, interpretado por Jeremy Allen White.

A diferencia de las temporadas anteriores, Natalie ya no reprime lo que piensa. En un momento clave, le dijo a su hermano: “Si ya no te apasiona [el negocio de la restauración], no pasa nada”.

La relación entre Natalie y Carmy: una nueva dinámica

La relación entre Natalie y Carmy se redefine a lo largo de la temporada, especialmente en el episodio 2, cuando Natalie le ofrece a su hermano la posibilidad de dejar el restaurante si ya no siente pasión por él. Elliott describió cómo esta escena se desarrolló de manera natural, siguiendo el estilo de Chris Storer, creador de la serie, quien evita ensayos excesivos para mantener la frescura. “Todo es muy fresco y nada ensayado”, comentó Elliott.

La escena tiene un impacto significativo, ya que Natalie, al entrar al restaurante con su bebé, muestra una expresión de liberación emocional, simbolizando el tono de esperanza de la temporada.

Catarsis emocional: el eje de la temporada

Abby Elliott definió la cuarta temporada de The Bear como una experiencia de “catarsis”. La actriz explica que este concepto atraviesa tanto la trama como su interpretación, ya que por primera vez siente una conexión profunda con su personaje. “Ahora experimento las emociones de Natalie como si las estuviera viviendo”, confesó.

Este enfoque en la autenticidad emocional es clave para Elliott, quien busca interpretar los sentimientos de Natalie de manera realista. “Se trata de interpretarlo todo con realismo, intentando sentir esos sentimientos, para llegar a un punto en el que diga: ‘Estoy peleando con ella porque me rompe el corazón lo que hizo’”, explica sobre una de las escenas más intensas.

El enfrentamiento con Francie Fak: la llegada de Brie Larson

Uno de los momentos más anticipados de la temporada es el enfrentamiento entre Natalie y Francie Fak, interpretada por Brie Larson. La aparición de Larson en el episodio 7 añade un nuevo conflicto y humor a la serie. La disputa, que ya se había anticipado en temporadas anteriores, se resuelve en una boda, con una mezcla de drama y comedia.

Elliott revelÓ que la inspiración para la caracterización de Francie surgió de conversaciones con Chris Storer y figuras de la cultura pop, como Stassi Schroeder de Vanderpump Rules. Además, el vestuario de Francie, con vestidos pastel y diademas, remite a las comedias románticas de los años noventa, como La boda de mi mejor amigo. “Todo es muy bonito, y luego nos adentramos en una oscura historia de borrachos. Fue mi parte favorita de la filmación”, dijo Elliott sobre trabajar con Larson.

El futuro de Natalie: entre el restaurante y la familia

La temporada concluye con un emotivo abrazo entre Natalie y Carmy, después de que este último le revele sus planes de dejar el restaurante y haber asistido al funeral de su hermano Mikey. Elliott describió este gesto como un apoyo incondicional: “Ese abrazo es un abrazo de apoyo: Te tengo. Voy a levantarte y llevarte adonde quieres estar”.

Elliott imagina que el futuro de Natalie podría centrarse en equilibrar su vida personal y familiar con su papel en el restaurante. La actriz afirmó que, aunque Natalie apoya a Carmy, no sacrificará su bienestar por el restaurante. “Este nunca fue realmente su sueño. Está aquí por su hermano, para apoyarlo, y luego se enamoró de él y adora a la familia Bear”, explicó.

Además, Elliott mostró interés en explorar nuevas dinámicas familiares, especialmente con su madre Donna y su pareja Pete, lo que permitiría profundizar en una versión más completa del personaje.

La dinámica familiar: entre la tradición y el cambio

La familia Berzatto sigue siendo el núcleo emocional de The Bear. Natalie, como hermana mayor, asumió históricamente el rol de cuidadora, pero la cuarta temporada introduce matices en esta relación. Aunque la relación con Donna sigue siendo compleja, Natalie empieza a reconocer la importancia de recibir apoyo, especialmente de Pete.

Elliott destacó los momentos de intimidad entre Natalie y Pete como fundamentales para el desarrollo del personaje. “Me encantan esos momentos con él, y me encantan los momentos en la cama donde Nat y él se muestran cariñosos. Creo que son fundamentales para ver a Nat no solo entregándose demasiado a Carmy y al restaurante”, afirmó.

La serie, al equilibrar drama y comedia, logra capturar la complejidad de una familia marcada por la pérdida, la ambición y el cambio.

Perspectivas para una posible quinta temporada

Abby Elliott expresó su entusiasmo por la posibilidad de continuar explorando el crecimiento de Natalie en una quinta temporada de The Bear. La actriz imagina a Natalie consolidando su rol de apoyo para Carmy, pero también desarrollando su vida propia, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Me gustaría verla seguir por ese camino”, concluyó Elliott, dejando abierta la puerta a nuevas historias para la familia Berzatto.