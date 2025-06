Hailie Jade McClintock, hija del rapero Eminem, aseguró: “He llegado a comprender la lucha que enfrentó mi padre”

La influencer y diseñadora comparte su experiencia de crecer bajo la mirada pública y su nueva faceta como madre (Instagram @hailiejade)

A pocos meses de haberse convertido en madre por primera vez, la influencer y diseñadora Hailie Jade McClintock, habló con People sobre los cambios profundos que experimentó desde la llegada de su hijo. La hija del rapero Eminem reflexionó sobre la exposición mediática que vivió desde su infancia, cómo eso impacta ahora en su rol como madre y cómo canalizó su creatividad en nuevos proyectos.

“Estar en el centro de atención desde pequeña me enseñó la importancia de equilibrar lo que comparto públicamente con lo que decido mantener en privado”, afirmó McClintock, hija del reconocido músico y su ex esposa Kim Scott. Además, la joven explicó que su experiencia en la esfera pública la llevó a comprender las decisiones que tomó su padre durante su crianza.

En una entrevista exclusiva para People, Hailie Jade reveló cómo la maternidad transformó su vida, con el acompañamiento de su esposo Evan McClintock (Instagram @hailiejade)

“He llegado a comprender la lucha que enfrentó mi padre: querer proteger nuestra privacidad y, al mismo tiempo, sentirse orgulloso y querer celebrar a sus hijos”, declaró a la revista estadounidense. Desde el nacimiento de su hijo, Elliot Marshall McClintock, la creadora de contenido admitió sentirse identificada con el rapero en su rol como padre.

Asimismo, sobre su nueva perspectiva hacia la crianza, profundizó: “Quiero compartir los momentos de orgullo y alegría que significan mucho para mí, especialmente como madre, pero también soy intencional al mantener ciertas partes de nuestras vidas solo para nosotros”.

Hailie Jade, hija de Eminem en su nuevo rol maternal (Instagram @hailiejade)

Influencia paterna y vida familiar

La relación entre McClintock y su padre fue ampliamente seguida por el público. Marshall Mathers, nombre real de Eminem, es padre de tres hijos junto a Kim Scott: Hailie Jade, Alaina Scott y Stevie Laine Scott. En una entrevista de 2004 con Rolling Stone, el artista explicó cómo equilibra su vida familiar con su carrera musical.

“Ser padre es definitivamente vivir una doble vida”, aseguró por aquel entonces. Además agregó: “Una vez que cruzo las puertas de donde vivo, es cuando soy papá”.

El artista mencionó a su hija en canciones como Hailie’s Song y Temporary, esta última escrita como un mensaje de consuelo en caso de su muerte. En 2001, explicó a la revista británica Q que McClintock fue “un verdadero llamado de atención”. “Ella me hizo poner las pilas… Todo lo que estoy haciendo ahora es para Hailie… el dinero, es para su universidad”, confesó.

La diseñadora, por su parte, apoyó públicamente a su padre, como en la ceremonia de ingreso de Eminem al Salón de la Fama del Rock & Roll en noviembre de 2022. Más recientemente, durante un concierto en el Ford Field de Detroit en mayo de 2025, el rapero dedicó unas palabras a su hija y su yerno: “Hace mucho que no nos vemos, Detroit. Hailie y Evan, feliz aniversario, los quiero”, destacó el cantante.

La relación entre Hailie Jade y Eminem se destaca por la influencia paterna, el apoyo familiar y menciones en las letras del rapero (Archivo)

Nueva faceta como diseñadora en “Just a Little Reno”

La diseñadora estrenará el 27 de junio su nueva serie de YouTube, Just a Little Reno, un proyecto de cuatro episodios centrado en renovación y diseño de interiores. La producción sigue a McClintock mientras transforma la casa de su mejor amiga en Detroit, según informó People.

“Creciendo, siempre tuve un lado creativo… ya fuera dibujando, tocando la guitarra, cantando o bailando”, contó la influencer. Su interés por la decoración del hogar comenzó durante sus años universitarios, cuando empezó a dedicar más tiempo y energía a personalizar los espacios en los que vivía.

En el rodaje de la serie, Hailie Jade estaba embarazada de su primer hijo. “Renovar mientras estaba embarazada me enseñó lo importantes que son la comunicación y el trabajo en equipo, ya fuera con los contratistas en la obra o con mi esposo en casa”, explicó en la entrevista. Y también añadió: “En muchos sentidos, se sintió como un adelanto de la paternidad: impredecible, desordenado y lleno de momentos que requieren paciencia”.

El avance del programa muestra a McClintock en las distintas etapas de la renovación, incluso participando en tareas como la demolición. “¿Mencioné que estoy embarazada?”, destaca en un momento del tráiler. Diseño familiar y apoyo de pareja

El avance del programa muestra a McClintock en las distintas etapas de la renovación

Mientras Hailie Jade ayudaba a su amiga con su casa, también diseñó la habitación de su propio hijo, un proceso que describió como profundamente personal. Con respecto a esto comentó: “Quería que fuera un espacio pacífico y reconfortante, que reflejara este nuevo capítulo de la maternidad”.

Respecto a su esposo, señaló: “Evan siempre disfrutó ver cómo se desarrolla mi proceso creativo y ser parte del viaje… confía plenamente en mi criterio”. Añadió que su marido fue un gran apoyo durante todo el proceso.

La serie finaliza con una reflexión de McClintock sobre el valor de compartir una parte más profunda de sí misma. “Espero que cuando la gente vea Just a Little Reno, vea un lado de mí que la mayoría no ha visto. Esta serie es una oportunidad para mostrar cuánto me encanta ayudar a las personas a transformar sus espacios”, reflexionó.

La diseñadora destaca el apoyo de su esposo Evan y la importancia del trabajo en equipo en la maternidad y el diseño (Instagram @hailiejade)

Expansión como creadora de contenido

Los episodios de Just a Little Reno ya están disponibles en YouTube desde el 27 de junio. Además, Hailie Jade compartirá material exclusivo del rodaje a través de sus cuentas en redes sociales, donde acumula más de 4 millones de seguidores en Instagram y 2,5 millones en TikTok.

Este nuevo proyecto audiovisual se suma a su pódcast Just a Little Shady, que lanzó en el verano de 2022 y que copresenta junto a Brittany Ednie, su amiga de toda la vida.