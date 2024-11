La hija de Eminem mostró su vientre de embarazo por primera vez en nueva fotografía

Hailie Jade Mathers anunció su embarazo en el videoclip de "Temporary", sorprendiendo a los fanáticos con una emotiva revelación junto a su padre Eminem (Youtube/Eminem)

Hailie Jade Mathers, la hija del rapero Eminem, anunció públicamente su embarazo en el videoclip de la canción “Temporary”, estrenado en octubre de este año.

En el video, se observa a Mathers entregando a su padre una camiseta personalizada del equipo Detroit Lions con la palabra “Grandpa” (Abuelo) y el número uno en la espalda, junto con una ecografía, en un emotivo momento que provocó lágrimas en el artista.

Desde entonces, se ha dado a entender que la familia de Marshall ha estado pasando uno de sus momentos transitorios más emotivos, puesto que es la primera vez que el famoso autor de “Without Me” se convertirá en abuelo tras varios años en el mundo de la música.

Asimismo, Hailie no había mostrado mucho su estado físico, pero eso acaba de cambiar con una reciente fotografía.

En mayo de 2024, Hailie Jade Mathers se casó con Evan McClintock, con el rapero Eminem acompañándola al altar durante la ceremonia (Instagram/hailiejade)

El sábado pasado, la joven de 28 años mostró por primera vez su ligeramente avanzado embarazo en una publicación de Instagram.

Durante una cita nocturna con su esposo, Evan McClintock, Mathers lució un vestido negro sin hombros que destacaba su vientre, esta vez más notable que en imágenes anteriores que había compartido en redes sociales.

La pareja, que se conoció en 2016 mientras estudiaban en la Universidad Estatal de Míchigan, contrajo matrimonio en mayo de 2024, evento en el que Eminem la acompañó al altar.

La celebración también se muestra en el video musical de “Temporary”, el cual también conmovió a varios fans del artista que conocen la historia entre padre e hija.

En redes sociales, Hailie Jade Mathers compartió imágenes de su ecografía y reveló que espera un bebé para 2025 con su esposo (Instagram/hailiejade)

Mathers tituló la publicación con la frase “Cerrando la temporada de bodas con mi acompañante favorito y mis dos extras favoritos”, haciendo referencia a su embarazo. En otra publicación en redes, la futura madre también compartió fotografías de su ecografía y anunció que su bebé nacerá en 2025.

Durante un episodio de su ppdcast Just a Little Shady, Hailie también reveló que el bebé será un niño, bromeando sobre cómo su esposo ya planea actividades con su futuro hijo. “Evan decía: ‘Van a cazar conmigo. Van a jugar golf conmigo’. Y yo respondí: ‘Está bien, pero también van a ir a Target conmigo’”, comentó.

La reacción de Eminem a la noticia de que sería abuelo se hizo viral, pues no es muy común ver al rapero con ese tipo de gestos (Instagram/Hailie Jade Scott)

50 Cent cree que Eminem será un gran abuelo

Otra de las figuras más importantes del hip-hop, el rapero 50 Cent, opinó sobre el futuro de Eminem como abuelo en una entrevista con People. “Ese nieto va a decir: ‘Mi abuelo es genial. Mi abuelo sigue siendo genial’”, expresó el artista.

Curtis Jackson (su nombre real), recordó además la influencia de Slim Shady en su vida, señalando: “Lo comparo con mis abuelos porque ellos me criaron. Em me ayudó cuando yo no podía ayudarme a mí mismo, y eso siempre resuena”.

Eminem también es padre de Alaina Marie Scott y Stevie Laine Mathers, fruto de su relación con Kim Scott. A sus 52 años, el rapero continúa activo en la música y recientemente ha sido reconocido por su constancia en la industria y su habilidad para seguir lanzando hits.

50 Cent afirmó que Eminem ha mantenido su relevancia en la música, destacando su enfoque constante en el estudio y su éxito continuo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, 50 Cent está preparando una gira en Las Vegas titulada 50 Cent: In Da Club, con seis fechas entre finales de 2024 y principios de 2025. La serie de conciertos incluirá una presentación especial en la víspera de Año Nuevo y promete producciones innovadoras.

Ambos raperos han mantenido una estrecha relación desde que este último fue descubierto por el creador de “Lose Yourself” en 2002. Según Jackson, Eminem “nunca se ha desviado del camino” y sigue siendo una figura destacada en el hip-hop, con una carrera centrada en el estudio de grabación.

Eminem es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, con más de 220 millones de discos vendidos a nivel mundial, y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 202 (Foto AP/Carlos Osorio)

Mientras dichos planes musicales siguen preparándose, la familia Mathers se prepara para recibir a su nuevo miembro el año entrante. En su faceta de abuelo, los seguidores de Slim Shady ya tienen expectativas sobre nuevos temas, así que habrá que esperar al próximo álbum.