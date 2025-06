Así se siente Dakota Johnson tras su separación de Chris Martin: “Quiere una vida con sentido en todos los niveles”

Dakota Johnson ya tiene planes para su futuro, luego de terminar su relación con Chris Martin. (Backgrid UK/The Grosby Group)

A tres semanas de su comentada ruptura con Chris Martin, Dakota Johnson parece estar enfocada en lo que más le apasiona: su carrera artística y su bienestar personal.

La actriz de 34 años, conocida por filmes como Cincuenta sombras de Grey, Madame Web y Materialists, ha mantenido un perfil reservado tras la separación, pero fuentes cercanas a ellas aseguraron a la revista People que “está bien” y determinada a vivir “de manera intencional”.

La relación entre la estrella de Hollywood y el vocalista de Coldplay duró alrededor de siete años y fue tan intermitente como mediática.

En mayo pasado, fueron vistos por última vez juntos tomando una clase de yoga en Malibu, cerca de la mansión de seis habitaciones que compraron juntos en 2020 por 12.5 millones de dólares.

Dakota Johnson y Chris Martin fueron vistos juntos por última vez en mayo de este año. (Goff Photos/The Grosby Group)

Sin embargo, personas cercanas a la pareja señalaron que “la separación no fue una sorpresa” y que “los mismos problemas venían repitiéndose desde hace tiempo”.

Con 13 años de diferencia entre ambos, y tras una relación que mezcló momentos de fuerte vínculo con distanciamientos, Johnson parece haber dado vuelta la página.

“Ama sus proyectos creativos y está entusiasmada con su carrera, pero también cree que hay más en la vida que el trabajo. Quiere una vida significativa en todos los niveles”, señaló una fuente.

Lejos de estancarse, Dakota Johnson parece canalizar su energía en una nueva etapa profesional, una en la que tiene más control creativo y mayor profundidad narrativa. “No quiere vivir con arrepentimientos. Quiere que todo lo que haga tenga sentido”, expresó la fuente.

Dakota Johnson no quiere vivir con arrepentimientos. (REUTERS/Henry Nicholls)

En el pasado, la actriz habló con cariño de los hijos que Martin tuvo con su exesposa Gwyneth Paltrow: Apple (21 años) y Moses (19 años).

“Los amo como si mi vida dependiera de ellos”, dijo a la revista Bustle en 2023. También expresó admiración por el músico británico. “Podría verlo actuar todos los días. No sé cómo explicarlo… estoy viendo a mi ser favorito hacer su cosa favorita”.

En 2021, se rumora que Chris le escribió el tema “My Universe” a Dakota, con frases que aluden al amor profundo y la inspiración que encontraba en ella. A pesar de esa conexión emocional, la relación no resistió los embates del tiempo ni los compromisos profesionales de ambos.

La apretada agenda de Dakota Johnson

Mientras Coldplay se prepara para retomar su exitosa gira Music of the Spheres en Canadá el 7 de julio, Johnson no se queda atrás. Esta semana se estrenó el primer tráiler de Splitsville, la nueva comedia romántica no convencional, que Dakota Johnson protagoniza y produce junto a Michael Angelo Covino.

Dakota Johnson se prepara para el estreno de la cinta "Splitsville". (REUTERS/Benoit Tessier)

El filme tuvo su estreno mundial el 19 de mayo en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de seis minutos. En él, Johnson interpreta a Julie, una mujer que explora los límites del amor y la pareja, un papel que, casualmente o no, resuena con su momento personal actual.

Además, la actriz estrenará en agosto Materialists, la aclamada cinta de Céline Song que ya recuperó con creces su inversión en taquilla. En ella, interpreta a Lucy, una casamentera atrapada en un triángulo amoroso.

Y para 2026, se prepara el estreno de Verity, thriller psicológico basado en el bestseller de Colleen Hoover, en el que compartirá pantalla con Anne Hathaway y Josh Hartnett.