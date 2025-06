Scarlett Johansson y el día en que Jurassic Park cambió su destino para siempre

Scarlett Johansson revela cómo Jurassic Park despertó su pasión por la actuación e inspiró su deseo de trabajar con Spielberg (EFE)

Scarlett Johansson, una de las actrices más reconocidas del cine contemporáneo, reveló que su pasión por la actuación y su deseo de trabajar con Steven Spielberg nacieron tras ver Jurassic Park durante su infancia.

Según informó Far Out, la película la impactó profundamente y despertó en ella una fascinación duradera, al punto de convertirse en un referente constante en su vida y su carrera. Años después, Johansson logró formar parte de la franquicia, cumpliendo un sueño que la acompañó desde niña.

En declaraciones recogidas por Far Out, la actriz explicó que Jurassic Park representó un momento decisivo en su formación como artista. Admiró la capacidad de Spielberg para generar asombro en el público, así como la atmósfera envolvente del filme. “Fue una experiencia cinematográfica muy formativa para mí”, afirmó.

La mezcla de efectos visuales, títeres, banda sonora y narrativa la llevaron a imaginar un futuro en el cine, con la esperanza de algún día colaborar con el director.

Una experiencia que marcó su infancia

En Jurassic World, un nuevo parque de dinosaurios abre sus puertas hasta que una criatura modificada genéticamente escapa. El caos se desata y los protagonistas deben evitar una catástrofe en la isla

La relación de Scarlett Johansson con Jurassic Park comenzó cuando tenía apenas nueve años. La película, estrenada en 1993, la impresionó por la fuerza de sus imágenes y su atmósfera de aventura y peligro.

Según recordó en Far Out, escenas como el icónico vaso de agua que vibra con la llegada del tiranosaurio y la presencia magnética de Jeff Goldblum la impactaron profundamente. Desde entonces, se propuso trabajar algún día con Spielberg, aunque pensara que ese deseo podía tardar toda su vida en cumplirse.

Johansson señaló que la película le enseñó el valor del cine como experiencia colectiva. Destacó cómo la emoción, el miedo y la sorpresa eran compartidos entre los espectadores en la sala, algo que considera cada vez más raro en el cine actual. “Representó todos los aspectos de lo que hace que una película sea grandiosa en una sala”, expresó.

La visión de Johansson sobre la película

Para la actriz, Jurassic Park no fue solo un éxito comercial, sino una obra innovadora que redefinió el cine de su época. En palabras recogidas por Far Out, señaló que la película “no se parecía a nada que ninguno de nosotros hubiera visto antes”.

Asimismo, destacó la combinación de efectos especiales por computadora con títeres físicos, y cómo esa integración técnica lograba realismo sin perder humanidad.

Scarlett Johansson resalta cómo la mezcla de efectos especiales y títulos convirtió a Jurassic Park en una película innovadora (captura de video)

Johansson también valoró el equilibrio de géneros en el filme. Señaló que Jurassic Park supo mezclar drama, comedia y suspenso sin caer en excesos, lo que lo hacía apto para un público amplio. “Era sangrienta pero no demasiado, daba miedo pero no demasiado. Los niños estuvieron geniales”, explicó, en referencia a los protagonistas infantiles que enfrentan los peligros del parque junto a los adultos.

El legado de <i>Jurassic Park</i> en la cultura popular

Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg, se ha consolidado como una de las películas más influyentes de las últimas décadas. Según Far Out, su impacto va más allá del cine: sigue inspirando a cineastas, actores y aficionados en todo el mundo. Su combinación de ciencia ficción, aventura y reflexión ética sobre los límites del conocimiento científico ha mantenido su relevancia a lo largo del tiempo.

La actuación de Jeff Goldblum, la tensión narrativa constante y el uso pionero de efectos visuales han contribuido a que el filme conserve su estatus como clásico contemporáneo.

Para Johansson, la obra de Spielberg representa una referencia insustituible en su formación artística, así como una fuente de inspiración para su carrera.

Scarlett Johansson reflexiona sobre la falta de películas tan impactantes como Jurassic Park en el cine contemporáneo (Universal Pictures)

En sus declaraciones a Far Out, Scarlett Johansson reflexionó sobre la escasez de películas como Jurassic Park en el panorama actual. Subrayó su entusiasmo por historias que logran emocionar y sorprender al público: “Ese tipo de películas son poco comunes, y estoy aquí por ellas. Estoy aquí para dejarme llevar, entretener y emocionar”.

Su experiencia demuestra cómo una película puede marcar profundamente la vida de una persona, motivarla a seguir una vocación y alcanzar metas profesionales. Haber logrado participar en la franquicia que la inspiró desde niña simboliza, para Johansson, el poder duradero del cine como arte capaz de transformar vidas y conectar generaciones.