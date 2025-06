La fama cambió de generación en los Schwarzenegger: por qué Arnold cedió el centro de la escena a Patrick

El apellido Schwarzenegger adquiere nuevo significado entre la Generación Z gracias a Patrick (Michael Tran/FilmMagic)

Arnold Schwarzenegger relató al The Sunday Times cómo varió la atención que recibe en los gimnasios de Nueva York: “Antes iba al gimnasio y las chicas me daban su teléfono. Ahora me dan su número para que se lo entregue a Patrick”.

Esta anécdota refleja la transformación de la fama dentro de la familia Schwarzenegger, con el hijo del legendario protagonista de Terminator ganando protagonismo, especialmente tras su participación en la exitosa serie The White Lotus, según informó Vanity Fair.

De Arnold a Patrick: el relevo generacional en la fama

Para generaciones como los baby boomers y los millennials, el apellido Schwarzenegger sigue ligado casi automáticamente a Arnold. Sin embargo, entre miembros de la Generación Z, el nombre de Patrick empieza a resonar con fuerza propia.

El propio Arnold Schwarzenegger compartió que, hasta hace poco, su hijo era entrevistado casi exclusivamente en función de su figura paterna. “Muchas veces, Patrick llegaba de una entrevista y me decía: ‘Dos tercios de las preguntas fueron sobre ti’”, recordó el actor. No obstante, esta tendencia cambió. “El otro día estaba en Nueva York y un periodista se me acercó y me preguntó: ‘¿Cómo es ser el padre de Patrick Schwarzenegger?’”, comentó el actor, evidenciando el giro en la percepción pública.

Más que una anécdota, un cambio de protagonismo

Patrick Schwarzenegger enfrenta la presión de construir su identidad más allá del legado de Arnold (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cambio en la atención mediática se manifestó también en situaciones cotidianas. Arnold Schwarzenegger aún recibe números de teléfono de admiradoras en el gimnasio, pero ahora con una diferencia: ya no son para él, sino para su hijo.

“De repente, todo cambió”, declaró. El éxito de Patrick en The White Lotus modificó la dinámica de atención hacia la familia.

Este fenómeno ilustra el impacto de la serie creada por Mike White, y cómo la popularidad puede transmitirse de una generación a otra en el seno de una familia célebre. Mientras Arnold fue durante décadas el foco de admiración, ahora observa con orgullo cómo su hijo asume ese rol, sobre todo entre el público más joven.

Es que, durante años, Patrick Schwarzenegger vivió bajo la sombra de su padre en el ámbito mediático. Como indicó la revista, en sus entrevistas predominaban las preguntas sobre su relación con Arnold.

El papel de Patrick en The White Lotus marca un punto de inflexión en su carrera actoral

No obstante, su participación en la tercera temporada de The White Lotus marcó un punto de inflexión. En una conversación publicada por Variety, Arnold Schwarzenegger preguntó directamente a su hijo sobre lo que implica cargar con un apellido tan reconocido. Patrick explicó que Mike White, creador de la serie, le advirtió que tener un apellido famoso conlleva consecuencias.

“No me refiero solo a nuestro apellido, Schwarzenegger, sino a la idea de que cuando tienes padres exitosos, hay una carga extra acerca de lo que piensan los demás de ti”, afirmó.

Estas declaraciones revelan las presiones que enfrentan los hijos de figuras públicas, quienes deben demostrar su talento más allá del legado familiar.

El joven actor expresa su deseo de asumir nuevos retos y consolidar su carrera propia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Más allá de estos cambios, la experiencia de crecer bajo la sombra de un padre exitoso fue una fuente de inspiración para Patrick Schwarzenegger.

En ese sentido, comentó que encontró similitudes entre su vida y el personaje que interpreta en la serie de Mike White. “Tiene una familia muy exitosa, un padre con mucho éxito. Trabaja para él. Siempre trató de hacerse un nombre, compitiendo por atención, aceptación y aprobación. No es exactamente mi caso, pero sí me pude inspirar en eso”, detalló.

Además de su trabajo en The White Lotus, Patrick Schwarzenegger mostró interés en asumir nuevos retos. Expresó su deseo de interpretar a Patrick Bateman en el remake de American Psycho, un indicio de su intención de consolidar una carrera propia, más allá de la influencia paterna.