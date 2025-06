Se terminó la espera: BTS prepara su regreso para 2026 y crecen los rumores de una gira mundial

El reencuentro de los siete miembros ocurrió el 13 de junio de 2025 durante el cierre de la gira de J-Hope, ante 27.000 fans

El grupo surcoreano de K-pop BTS retomará sus actividades como conjunto completo en marzo de 2026, según confirmó un representante de la agencia Hybe. La noticia fue divulgada pocos días después de que todos los integrantes completaran el servicio militar obligatorio, que había provocado la suspensión de sus actividades desde 2022.

De acuerdo con el medio surcoreano The Korea Herald, dos fuentes extranjeras señalaron que el regreso de uno de los grupos más influyentes del K-pop a nivel global se prevé para principios del próximo año, aunque una de ellas sugirió que podría ocurrir a mediados de marzo.

Esa misma fuente comentó que el regreso de BTS coincidiría con el de la banda Tomorrow X Together, sin que aún se haya definido cuál de las dos formaciones regresará primero. También se mencionó que Enhypen, grupo bajo un sello subsidiario de Hybe, habría adelantado su retorno de marzo a enero para evitar superposiciones.

La estimación concuerda con las declaraciones de Lee Jae-sang, director ejecutivo de Hybe, quien en marzo de este año afirmó que los artistas necesitarían un período de descanso y preparación tras cumplir sus obligaciones militares.

Jin, J-Hope, RM, V, Jimin, Jungkook y Suga retomarán actividades grupales tras una pausa iniciada en 2022

Fin del servicio militar y cronología de la pausa

La pausa de BTS comenzó oficialmente en junio de 2022, cuando el grupo anunció que suspendería sus actividades debido a “circunstancias inevitables”, entre ellas la obligación de realizar el servicio militar. En ese momento, acababan de lanzar su álbum recopilatorio “Proof”, que vendió más de dos millones de copias en un solo día. Poco después, fueron invitados a la Casa Blanca para dialogar con el presidente Joe Biden sobre temas de inclusión y representación asiática.

La legislación vigente en Corea del Sur obliga a todos los hombres entre 18 y 28 años a cumplir entre 18 y 21 meses de servicio militar. Una reforma de 2020 permitió que ciertos ídolos del K-pop, como los miembros de BTS, aplazaran su alistamiento hasta los 30 años.

Jin , el mayor del grupo, fue el primero en alistarse en diciembre de 2022 , poco después de lanzar su sencillo “The Astronaut” y participar en un concierto junto a Coldplay en Buenos Aires . Finalizó su servicio el 11 de junio de 2024 .

J-Hope ingresó en abril de 2023 y fue dado de baja en octubre del año pasado .

RM y V concluyeron sus deberes el 10 de junio de 2025 , mientras que Jimin y Jungkook lo hicieron el 11 de junio .

Suga, que cumplió funciones como trabajador público, completará su servicio el 21 de junio de 2025.

La noticia impulsó las acciones de Hybe en un 11,3% en junio de 2025, reflejando la expectativa global por el regreso - (REUTERS/Kim Hong-ji)

Reencuentro presencial y celebración del aniversario

El 13 de junio de 2025, día que marcó el 12º aniversario del debut de BTS, los siete miembros se reunieron públicamente por primera vez en tres años durante el concierto final de la gira “Hope on the Stage” de J-Hope, celebrado en el Goyang Sports Complex y ante 27.000 personas. El evento, también transmitido en línea, se convirtió en un hito tanto para los integrantes como para su base global de seguidores.

Durante el espectáculo, J-Hope expresó: “Este es el último show. Aún no me lo creo. Comenzamos en Seúl a finales de febrero, la gira ha durado tres meses y finalmente llega a su fin. Me siento honrado de que el cierre ocurra en un día tan significativo — el 13 de junio”.

Recién dado de baja, Jungkook interpretó su sencillo “Seven” y compartió el escenario con J-Hope para un segmento de rap. “Mi mente se congeló por un momento. Se siente tan surrealista estar aquí. Los recuerdos están regresando, pero todo se siente nuevo”, comentó frente al público.

Jin también participó con una interpretación de “Spring Day” junto a J-Hope, mientras que RM, V, Jimin y Suga —este último aún en servicio— presenciaron el show desde la zona VIP. J-Hope destacó: “Hoy es un día muy feliz — no solo para mí, sino para todos nuestros miembros. Ellos vinieron a apoyar este concierto. Los miembros de BTS son tan valiosos para mí. Sin ellos, no existiría yo. Y sin ustedes, ARMY, no existiría BTS”.

Como parte del evento BTS Festa 2025, realizado entre el 1 y el 14 de junio en el KINTEX Exhibition Center 2, se montaron más de 20 puestos con exhibiciones, zonas de fotos, espectáculos de luces, mensajes grabados, trofeos y objetos personales. También se lanzaron contenidos digitales para fans de todo el mundo.

BTS podría emprender su mayor gira mundial en 2026, según estimaciones de NH Securities citadas por Reuters - (EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Impacto global y logros acumulados

Desde su debut el 13 de junio de 2013, BTS ha transformado la industria musical surcoreana y global. Fundado originalmente como un grupo de hip-hop por el productor Bang Si-Hyuk y Big Hit Entertainment, el septeto evolucionó hacia una boyband de K-pop con una identidad musical marcada por el hip-hop y el R&B. Su nombre completo, Bangtan Sonyeondan (“Chicos a prueba de balas”), refleja su postura frente a los prejuicios y la presión social.

En 2017, BTS alcanzó reconocimiento internacional con el álbum “Love Yourself: Tear” y el sencillo “Mic Drop”, convirtiéndose en el primer grupo surcoreano en recibir una certificación Gold de la RIAA y en liderar el Billboard 200. En 2020, igualaron un récord de The Beatles al lograr cuatro álbumes número uno en menos de dos años. Con “Dynamite”, se convirtieron en los primeros coreanos en encabezar el Billboard Hot 100.

Otros sencillos como “Butter”, “Permission to Dance” y “My Universe” consolidaron su impacto global. El grupo fue nominado a los premios Grammy y participó en actos de alto perfil, incluida su visita a la Casa Blanca.

Según Reuters, la firma NH Securities estima que BTS podría realizar su mayor gira mundial en 2026, lo cual ya ha generado un impacto económico tangible: las acciones de Hybe aumentaron un 11,3% durante junio de 2025 ante la expectativa del regreso.